Foto: Profimedia Images
Să te muți la casa ta devine un vis tot mai greu de îndeplinit, pe măsură ce explozia prețurilor de pe piața imobiliară pare de neoprit. Cele mai scumpe locuințe se vând la Cluj-Napoca, oraș care a depășit de mult Bucureștiul la acest capitol. Pe locul trei în clasament este Brașovul. La polul opus, cele mai bune oferte de case sunt la Iași, Oradea și Sibiu. 

Clujul, fruntaș la apartamente scumpe

Ne uităm prima dată unde găsim cele mai scumpe apartamente. Clujul rămâne fruntaș la acest capitol. Mai exact, doar o garsonieră costă în medie 120 de mii de euro.

Un apartament cu 2 camere aproape 170 de mii de euro și 215 mii de euro, în medie, 3 camere. Vorbim despre locuințe noi și vedem că sunt înregistrate aici cele mai ridicate tarife.

București, în topul prețurilor la apartamente

Clujul este urmat de București. Ne uităm tot spre blocurile noi. Aici o garsonieră are un preț mediu de 75.000 de euro aproximativ, 106.000 de euro pentru un apartament cu 2 camere și aproximativ 135.000 de euro pentru un imobil cu 3 camere.

Locuințe mai ieftine, în Iași

La polul opus, cele mai ieftine apartamente, potrivit platformei de imobiliare, sunt în Iași.

Concret, o garsonieră costă în jur de 68.000 de euro. 96 de mii de euro un apartament cu 2 camere și 122 de mii de euro un apartament cu trei camera.

Cât costă apartamentele în Oradea

După Iași, locuințe ceva mai accesibile sunt și în Oradea. Unde o garsonieră nouă are un preț de aproximativ 73.000 de euro.

Cei care vor un apartament cu 2 camere plătesc 102 mii de euro, iar un apartament mai mare, de 3 camere, ajunge la aproape 130 de mii de euro.

