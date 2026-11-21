Video Explozie în Dâmbovița: o femeie din Dobra a fost rănită după ce o butelie a sărit în aer Data publicării: 21.11.2026 09:15 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O femeie din judeţul Dâmboviţa a fost rănită, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce butelia din locuinţa sa a explodat, fără ca deflagraţia să fie urmată de incendiu. VIDEO Nicușor Dan, din nou la rugby alături de fiul său. România a pierdut meciul cu Canada. Președintele a avut un mesaj pentru Gică Hagi Facturile uriașe la energie lovesc agricultura românească. Producătorii avertizează: urmează noi scumpiri în piețe la anul Trei din patru companii folosesc AI fără reguli: Cum ajung datele personale ale clienților în pericol Nostalgia comunismului, fenomen pe internet. Cum au ajuns clipurile „înainte era mai bine”, făcute cu AI, virale pe rețelele sociale Este Marian Neacșu o amenințare pentru Sorin Grindeanu? Ce spune rectorul Universității din București despre jocurile de putere din PSD Explozie în Polonia după ce două rachete și o dronă au încălcat spațiul aerian: „O altă provocare din partea Federației Ruse” Închisoare pe viață pentru „Șacalul”, bărbatul care a ucis două tinere în Constanța. Decizia instanței nu este definitivă Raed Arafat, trimis în judecată în dosarul „Elicopterul” De astăzi încep înscrierile în programul Casa Verde Baterii 2026. Câți bani primesc prosumatorii de la stat Incidentul a avut loc în cursul nopţii, în jurul orei 04:10, în localitatea Dobra.La faţa locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenţie Corneşti şi cei de la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte.Salvatorii au acordat primele îngrijiri medicale unei femei în vârstă de 62 de ani care după ce a fost asistată la faţa locului a fost transportată la spital. Editor : B.E. Etichete: dambovita explozie butelie dobra Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Fată de 17 ani, găsită moartă pe șoseaua Mihai Bravu din București: a fost lovită de o... 2 Mesajul transmis de șeful NATO, Mark Rutte, după întâlnirea lui Trump cu Putin și Xi... 3 Reformarea ONU și noi reguli pentru piața energiei, în declarația Trump-Putin-Xi. Măsuri... 4 Donald Trump, mesaj controversat pentru Europa după întâlnirea cu Putin și Xi: Ucraina ar... 5 Trump a sunat la reuniunea de la Berlin și a criticat noul ajutor de 70 de miliarde de...