O femeie din judeţul Dâmboviţa a fost rănită, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce butelia din locuinţa sa a explodat, fără ca deflagraţia să fie urmată de incendiu.

Incidentul a avut loc în cursul nopţii, în jurul orei 04:10, în localitatea Dobra.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenţie Corneşti şi cei de la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte.

Salvatorii au acordat primele îngrijiri medicale unei femei în vârstă de 62 de ani care după ce a fost asistată la faţa locului a fost transportată la spital.

Editor : B.E.