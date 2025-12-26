Live TV

Video Explozie într-un bloc din Onești: doi oameni au fost răniți

112 smurd
Foto: IGSU

Două persoane au fost rănite, joi seară, în urma unei explozii care s-a produs într-un bloc din Oneşti. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, dar nu a afectat structura de rezistenţă a blocului şi nu s-a impus evacuarea locatarilor.

ISU Bacău a intervenit, în noaptea de joi spre vineri, după ce s-a podus o explozie urmată de incendiu, în municipiul Oneşti, strada Păcii.

„Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat două autospecie de intervenţie cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru salvare de la înălţime. Totodată, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău s-a deplasat un echipaj. Sosiţi la faţa locului pompierii băcăuani au constatat evenimentului s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul P+3 etaje”, a transmis ISU Bacău.

O femeie şi un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care se aflau în locuinţă, s-au autoevacuat şi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului.

Acestea au fost transportate de echipajul SMURD şi echipajul SAJ la spital.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenţie.

„De menţionat este faptul că nu a fost necesară evacuarea blocului, iar structura de rezisteţa a imobilului nu a fost afectată”, a mai transmis sursa citată.

