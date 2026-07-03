Explozie la Năvodari: un angajat de la o fabrică de mase plastice a fost rănit în deflagrație Data actualizării: 03.07.2026 10:54 Data publicării: 03.07.2026 10:54 Foto: ISU Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O explozie s-a produs, vineri, la o fabrică de mase plastice din Năvodari, iar în urma deflagraţiei un bărbat de 48 de ani a fost rănit, suferind traumatisme şi escoriaţii la nivelul feţei. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat, vineri, că, la o fabrică de mase plastice din Năvodari, a avut loc o explozie care nu a fost urmată de incendiu.În urma evenimentului, un bărbat a fost rănit. Acesta era conştient, cooperant, având multiple traumatisme şi escoriaţii la nivelul feţei. Victima primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.Intervenţia echipajelor la faţa locului este în plină desfăşurare. După îndepărtarea pericolului, pompierii vor încerca să stabilească de la ce s-a produs deflagraţia. Editor : B.E. Etichete: navodari explozie fabrica mase plastice explozie navodari Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei 3 „Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare... 4 Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul... 5 Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă: 7 milioane de litri de apă au inundat...