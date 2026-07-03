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Explozie la Năvodari: un angajat de la o fabrică de mase plastice a fost rănit în deflagrație

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Foto: ISU
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O explozie s-a produs, vineri, la o fabrică de mase plastice din Năvodari, iar în urma deflagraţiei un bărbat de 48 de ani a fost rănit, suferind traumatisme şi escoriaţii la nivelul feţei.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat, vineri, că, la o fabrică de mase plastice din Năvodari, a avut loc o explozie care nu a fost urmată de incendiu.

În urma evenimentului, un bărbat a fost rănit. Acesta era conştient, cooperant, având multiple traumatisme şi escoriaţii la nivelul feţei. Victima primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.

Intervenţia echipajelor la faţa locului este în plină desfăşurare. După îndepărtarea pericolului, pompierii vor încerca să stabilească de la ce s-a produs deflagraţia.

Editor : B.E.

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