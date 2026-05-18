Două persoane au fost rănite, luni, în urma unei explozii produse la un poligon de distrugere a muniţiei din apropierea municipiului Botoşani, deflagraţie urmată de un incendiu.

ACTUALIZARE 14:30 MApN anunță, într-un comunicat de predsă, că la ora 13:30 a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani.

Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm).

Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.

Știrea inițială.

„Pompierii botoşăneni au fost solicitaţi să intervină într-un poligon de distrugere a muniţiei de la marginea municipiului Botoşani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La faţa locului s-au deplasat echipaje aparţinând Detaşamentului de Pompieri Botoşani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă SAJ”, au transmis reprezentanţii ISU Botoşani.

Ei au precizat că incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 50 de metri pătraţi.

„Din primele informaţii, două persoane au fost rănite”, a menţionat sursa citată.

Pompierii au adăugat că a fost solicitat sprijinul echipajelor CBRN din cadrul ISU Suceava.

Potrivit reprezentanţlori ISU Botoşani, cele două persoane rănite au fost transportate la spital.

De asemenea, incendiul a fost localizat şi se lucrează pentru stingerea acestuia, a mai informat aceeaşi sursă

