Live TV

Video Explozie la o unitate militară din Botoșani: doi militari răniți după deflagrația produsă la un poligon de distrugere a muniției

Data actualizării: Data publicării:
112
Foto: IGSU

Două persoane au fost rănite, luni, în urma unei explozii produse la un poligon de distrugere a muniţiei din apropierea municipiului Botoşani, deflagraţie urmată de un incendiu.

ACTUALIZARE 14:30 MApN anunță, într-un comunicat de predsă, că la ora 13:30 a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani.

Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm).

Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.

Știrea inițială.

„Pompierii botoşăneni au fost solicitaţi să intervină într-un poligon de distrugere a muniţiei de la marginea municipiului Botoşani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La faţa locului s-au deplasat echipaje aparţinând Detaşamentului de Pompieri Botoşani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă SAJ”, au transmis reprezentanţii ISU Botoşani.

Ei au precizat că incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 50 de metri pătraţi.

„Din primele informaţii, două persoane au fost rănite”, a menţionat sursa citată.

Pompierii au adăugat că a fost solicitat sprijinul echipajelor CBRN din cadrul ISU Suceava.

Potrivit reprezentanţlori ISU Botoşani, cele două persoane rănite au fost transportate la spital.

De asemenea, incendiul a fost localizat şi se lucrează pentru stingerea acestuia, a mai informat aceeaşi sursă

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
4
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Austria Eurovision Song Contest
5
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Digi Sport
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
explozie rahova
Ciprian Ciucu anunță că a semnat „în sfârşit” contractul de punere în siguranţă a blocului afectat de explozia din Rahova
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Explozie urmată de incendiu la un depozit din Prahova, cu pericol de a doua deflagraţie. Un bărbat a fost rănit
explozie china
Explozie la o fabrică de artificii din China: 21 de morți și 61 de răniți. „Geamurile de la ferestrele caselor noastre s-au spart”
gunoi pe strazi dragasani
65 de localităţi din județul Bacău au rămas fără servicii de salubrizare. A fost declarată stare de alertă
proiectil
Proiectil exploziv descoperit de un bărbat în timp ce săpa în curte, la Botoșani
Recomandările redacţiei
nicusor dan consultati cu minoritatile nationale la cotroceni varujan pambuccian
Consultări la Cotroceni. Minoritățile discută acum cu Nicușor Dan...
Subiecte limba maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Ministrul Educației, mesaj pentru elevii care susțin evaluările...
sondaj
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea...
Ultimele știri
„Transportul muniției nucleare și pregătirea acesteia pentru utilizare”. Belarus ogranizează exerciții militare de amploare
Consultări la Cotroceni. Kelemen: Așa cum se conturează, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028
Capturarea unei „nave fantomă” în Marea Neagră. Trupele speciale ale NATO participă la un exercițiu militar de amploare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Fanatik.ro
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rusia salută decizia luată la nivel mondial, după 4 ani de război: "Este un pas important!"
Pro FM
Dua Lipa, apariție spectaculoasă înainte de nuntă. A purtat diamante de peste 300.000 de dolari la petrecerea...
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
„Eram convinsă că o să mor”. Emilia Clarke, noi dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut în anii „Game...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...