Două persoane au fost rănite, luni, în urma unei explozii produse la un poligon de distrugere a muniţiei din apropierea municipiului Botoşani, deflagraţie urmată de un incendiu.
ACTUALIZARE 14:30 MApN anunță, într-un comunicat de predsă, că la ora 13:30 a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri.
La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.
Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani.
Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm).
Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.
Știrea inițială.
„Pompierii botoşăneni au fost solicitaţi să intervină într-un poligon de distrugere a muniţiei de la marginea municipiului Botoşani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La faţa locului s-au deplasat echipaje aparţinând Detaşamentului de Pompieri Botoşani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă SAJ”, au transmis reprezentanţii ISU Botoşani.
Ei au precizat că incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 50 de metri pătraţi.
„Din primele informaţii, două persoane au fost rănite”, a menţionat sursa citată.
Pompierii au adăugat că a fost solicitat sprijinul echipajelor CBRN din cadrul ISU Suceava.
Potrivit reprezentanţlori ISU Botoşani, cele două persoane rănite au fost transportate la spital.
De asemenea, incendiul a fost localizat şi se lucrează pentru stingerea acestuia, a mai informat aceeaşi sursă
