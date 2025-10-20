Live TV

Explozie la rafinăria Lukoil de la Ploiești: un bărbat a fost rănit. Instalația este în prezent în revizie

Data publicării:
lukoil-petrotel
Rafinăria Petrotel Lukoil

O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti.  Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Bărbatul rănit a fost preluat şi transportat la unitatea de primiri urgenţe Ploieşti.

Deflagraţia s-a produs în incinta rafinăriei Petrotel Lukoil, au precizat pentru News.ro surse din rândul forţelor de intervenţie.

Oficialii ISU Prahova au confirmat că domeniul de activitate al operatorului economic este producţia şi distribuţia de produse petroliere.

În această perioadă pe platforma rafinăriei se fac activităţi de revizie, acestea începând în urmă cu câteva zile.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
doctor, cezariana, nastere
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au...
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C...
gaze energie uniunea europeana rusia
Uniunea Europeană a decis oficial de când renunță definitiv la gazele...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova va fi dezafectat parțial, după explozia...
Ultimele știri
Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride”
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR
Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
22
Alertă copil dispărut: un băiat de 10 ani din Ploiești este căutat de familie și autorități. Care sunt semnalmentele
autostrada a7 ploiesti buzau
Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81%
banda politia nu treceti
Un bărbat din Prahova, cercetat pentru violenţă în familie, a fost găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Ipoteza polițiștilor
bataie ploiesti
Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie pe un bulevard din Ploieşti, blocând circulația. Când a ajuns Poliţia, scandalagiii plecaseră
elicopter smurd in zbor
Accident grav pe DN 1D, în județul Prahova. Doi copii au fost răniți: intervine un elicopter SMURD
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a răzbunat o femeie pe fostul ei partener, după ce a înșelat-o cu doar două săptămâni înainte de nuntă...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile...
Digi FM
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu