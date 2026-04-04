Explozie puternică într-o localitate din Prahova. Locuința unui bărbat de 86 de ani din Ungureni a sărit în aer. Deflafrația nu a fost urmată de incendiu, dar proprietarul a suferit arsuri și a fost dus la spital cu elicoperul SMURD.

În interiorul locuinței distruse complet, pompierii au găsit opt butelii de câte 60 de litri, conectate în serie pentru alimentarea centralei termice.

Acestea au fost deconectate și securizate pentru a elimina alte riscuri.

