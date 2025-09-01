Live TV

Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. A fost activat Planul Roşu de intervenţie

incendiu
Un incendiu a izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş.

Un incendiu a izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. A fost activat Planul Roşu de intervenţie.

ACTUALIZARE 8.50 Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor, informează News.ro. De asemenea, Ministerul Sănătăţii a identificat două locuri disponibile pentru pacienţii cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti şi cel de-al doilea, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Iaşi.

ACTUALIZARE 8.40 Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Alba, patru persoane au fost rănite, dintre care trei cu arsuri. 

Lt. Crișan Alexandru, purtător de cuvânt ISU Alba: La momentul de față avem o intervenție în desfășurare ca urmare a unei explozii urmate de incendiu la un operator economic din municipiul Sebeș. La fața locului avem mobilizate forțe din ISU Alba, mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscară, echipaje medicale, iar în urma verificărilor de către colegii mei ar fi patru persoane rănite, trei ar fi cu arsuri și una cu multiple traumatisme. A fost totodată solicitat și un elicopter SMURD pentru a acorda primul ajutor medical la persoanele rănite.

Știre inițială: „Detaşamentul de pompieri Sebeş intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu”, a anunţat ISU Alba.

Conform informaţiilor preliminare, 2 persoane ar fi suferit arsuri.

Incendiul a izbucnit în urma unei explozii produse la fabrică.

Pentru gestionarea eficientă a situaţiei, la nivelul judeţului Alba a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

La locul evenimentului au fost alocate 5 maşini de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple şi 2 ambulanţe SAJ.

În sprijin au fost trimise şi 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboţi de la ISU Mureş.

Editor : A.P.

