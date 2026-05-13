1.700 de persoane izolate pe un vas de croazieră în Bordeaux, după ce s-a înregistrat un deces. Posibil focar de gastroenterită

Autoritățile sanitare au anunțat miercuri că 1.700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux. Motivul: decesul unui pasager, care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV.

Peste 1.700 de persoane sunt izolate la bordul unui vas de croazieră care a sosit în noaptea de marți spre miercuri la Bordeaux, venind din Brest, după decesul unui pasager și suspiciunea unei infecții digestive acute, a aflat AFP de la autoritățile sanitare.

Dintre cei 1.233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastro-intestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezență a norovirusului, potrivit sursei care precizează că la bord se află și 514 membri ai echipajului.

Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din Insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece, în principiu, spre Spania.

Miercuri, la prânz, nava era acostată fără nicio măsură de securitate la mal. Pasagerii făceau fotografii ale capitalei departamentului Gironde de pe puntea navei.

Nicio legătură cu hantavirusul

Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analize suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare.

Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul, care a cauzat decesul recent al a trei pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius, care făcea legătura între Ushuaia, în Argentina, și arhipelagul Capului Verde.

Vârful simptomelor, vărsături și diaree, a survenit pe 11 mai, când nava se afla la Brest, potrivit sursei citate. Victima în vârstă de 90 de ani a decedat înainte de sosirea în portul breton.

