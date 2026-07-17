10 milioane de dolari pentru uciderea lui Trump. O grupare din Irak anunță că banii au fost donați de militanți și susținători

Gruparea armată pro-iraniană „Rezistența Islamică din Irak” a anunțat o recompensă de 10 milioane de dolari pentru asasinarea președintelui SUA, Donald Trump, relatează Shafaq News.

În declarația organizației se precizează că banii au fost strânși din donații voluntare ale militanților și susținătorilor mișcării. Potrivit reprezentanților grupării, decizia a venit ca răspuns la recentele declarații ale lui Trump, în care acesta, în opinia militanților, „se lăuda” cu rolul său în asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani și a comandantului adjunct al miliției irakiene, Abu Mahdi al-Muhandis. Amândoi au fost uciși la Bagdad în ianuarie 2020, în urma unui atac cu o dronă americană.

„Oamenii liberi ai lumii vor continua să-i urmărească pe ucigașii copiilor și ai oamenilor de știință, iar asupritorii nu vor cunoaște niciodată pacea”, se menționează în declarație. De asemenea, se menționează că recompensa poate fi acordată oricărei persoane, grupuri sau organizații care organizează un atentat asupra lui Trump.

Potrivit Shafaq News, în timpul întâlnirii cu prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi, președintele SUA a menționat rolul său în eliminarea lui Suleimani și al-Muhandis. Familia lui al-Muhandis a condamnat atât declarațiile lui Trump, cât și reacția prim-ministrului irakian, care, potrivit publicației, a afirmat că aceste evenimente au avut loc înainte ca el să intre în politică. „Cel care se distanțează de trecutul glorios al țării sale rupe legătura cu rădăcinile poporului său, iar cel al cărui trecut este marcat de minciună nu este demn să conducă viitorul”, au declarat rudele celui decedat.

Anunțul privind acordarea distincției a fost făcut pe fondul unor informații referitoare la o posibilă pregătire a unui atentat împotriva lui Trump. Pe 10 iulie, CNN a relatat că Israelul a transmis Washingtonului informații de serviciile secrete, potrivit cărora Iranul ar fi elaborat un nou plan de asasinare a președintelui SUA. Potrivit surselor postului de televiziune, partea israeliană a avertizat autoritățile americane cu privire la existența unui „plan concret”, însă detaliile acestuia rămân deocamdată necunoscute, iar SUA nu au reușit încă să confirme în mod independent informațiile primite.

Anterior, după apariția unor informații privind moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unui atac american, în Iran s-au auzit apeluri publice la asasinarea lui Trump. Chiar și președintele SUA a declarat că Teheranul „dorește să-l elimine pe liderul american” și că se află printre țintele autorităților iraniene. După cum notează CNN, serviciile secrete americane monitorizează în prezent acțiunile mai multor persoane care discută posibilitatea comiterii unor atacuri, însă nu au fost identificate încă semne de pregătire pentru punerea lor în aplicare imediată.

Editor : A.R.