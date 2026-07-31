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10 țări avertizează: IT-iști nord-coreeni lucrează pentru companii străine sub identităţi false și finanțează programul nuclear

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Foto: Profimedia Images
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Mai multe ţări, inclusiv Statele Unite, au avertizat vineri cu privire la specialiştii informaticieni nord-coreeni care lucrează pentru companii străine sub identităţi false, ajută la finanţarea regimului şi a programului său nuclear şi participă la atacuri cibernetice.

Acest avertisment, semnat de zece ţări, între care toţi membrii G7, reia o alertă iniţială emisă în august 2025 de Statele Unite, Japonia şi Coreea de Sud, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Coreea de Nord se bazează pe o reţea de specialişti informaticieni calificaţi, desfăşuraţi atât în Coreea de Nord, cât şi în străinătate, care operează sub identităţi false şi primesc venituri care finanţează programul nuclear ilegal nord-coreean şi rachetele sale balistice”, a transmis grupul.

Aceşti lucrători nord-coreeni posedă adesea competenţe IT avansate şi oferă muncă la distanţă companiilor de servicii şi platformelor de internet, utilizând în mod regulat intermediari.

Pe lângă repatrierea integrală sau parţială a salariilor lor către guvernul nord-coreean, aceştia reprezintă o ameninţare pentru aceste companii, deoarece se angajează frecvent în piraterie informatică, sustragere de date sau furt de criptomonede, conform raportului.

Editor : M.B.

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