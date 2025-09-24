100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept

Postul național de televiziune din Australia a fost condamnat să plătească o amendă de 150.000 de dolari australieni (73.435,50 lire sterline, 99.200 dolari) pentru concedierea abuzivă a unei prezentatoare din cauza unei postări pe rețelele sociale despre războiul din Gaza.

Australian Broadcasting Corporation (ABC) a îndepărtat-o pe prezentatoarea radio Antoinette Lattouf din emisie în decembrie 2023 din cauza opiniilor sale politice și după presiuni din partea grupurilor pro-Israel, a constatat Curtea Federală la începutul acestui an.

Lattouf a primit deja 70.000 de dolari australieni despăgubiri, dar miercuri judecătorul Darryl Rangiah a declarat că este necesară o sumă suplimentară „substanțială” pentru a se asigura că ABC a învățat lecția.

Postul de televiziune și-a cerut scuze public față de Lattouf, afirmând că a dezamăgit atât personalul, cât și publicul.

Concedierea lui Lattouf a declanșat o val de indignare publică și a creat agitație la ABC - ridicând întrebări cu privire la independența sa și reînviind îngrijorările cu privire la modul în care susține angajații, în special cei care provin din medii culturale diverse.

„ABC a dezamăgit grav publicul australian când a renunțat în mod rușinos la drepturile angajaților săi... pentru a mulțumi un grup de lobby”, a declarat miercuri judecătorul Rangiah.

„Critica publică cu care s-a confruntat ABC trebuie să fi făcut cu siguranță ca ABC să înțeleagă caracterul inacceptabil al comportamentului său contravențional. Cu toate acestea, consider că sunt necesare sancțiuni substanțiale pentru a se asigura că mesajul este recepționat și luat în considerare.”

Lattouf a colaborat în mod regulat cu mass-media australiană de ani de zile, dar și-a făcut un nume și ca activistă în probleme precum rasismul, discriminarea în mass-media și sănătatea mintală.

Ea a fost angajată pentru o săptămână la emisiunea Mornings a ABC Radio Sydney, dar după trei ture i s-a spus să-și strângă lucrurile. Decizia de a o retrage din emisie a fost imediat divulgată mass-media.

Cu câteva ore înainte, Lattouf distribuiseră o postare a Human Rights Watch (HRW) care acuza Israelul că folosește foametea ca instrument de război, o acuzație pe care Israelul o neagă, dar pe care Curtea Penală Internațională o consideră acum „rezonabilă”.

ABC a susținut în cadrul procesului că Lattouf primise instrucțiuni să nu vorbească despre război pe rețelele de socializare și că postarea ei încălca politica editorială a postului de televiziune.

Însă, în hotărârea sa inițială, judecătorul Rangiah a constatat că ea nu primise niciodată instrucțiuni să nu posteze. Deși povestea ei de pe Instagram era „neinspirată”, a spus el, Lattouf a fost concediată pe baza „unei simple suspiciuni” că „ar fi putut” încălca o politică sau o directivă și fără a i se acorda posibilitatea de a se apăra.

A existat o campanie clară „orchestrată” de către lobbyiștii pro-Israel pentru ca Lattouf să fie scoasă din emisie încă de la începutul angajării sale, iar ea a fost „sacrificată” de conducerea ABC în încercarea de a atenua criticile, a declarat miercuri judecătorul Rangiah.

„ABC și alții nu pot fi lăsați să considere o sancțiune ca fiind un preț acceptabil de plătit pentru a evita criticile.”

El a spus că, deși ABC a dat dovadă de o oarecare pocăință – inclusiv prin scuzele publice – eșecul lor de a investiga cine a divulgat concedierea lui Lattouf către mass-media diminuează acest lucru.

Saga a avut „consecințe foarte semnificative” pentru Lattouf, a spus el, ordonând ca suma să îi fie plătită în termen de 28 de zile.

