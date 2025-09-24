Live TV

100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept

Data publicării:
53rd Birthday and Freedom celebration of recently released Julian Assange in Melbourne - 03 Jul 2024
Antoinette Lattouf. Sursa foto: Profimedia Images

Postul național de televiziune din Australia a fost condamnat să plătească o amendă de 150.000 de dolari australieni (73.435,50 lire sterline, 99.200 dolari) pentru concedierea abuzivă a unei prezentatoare din cauza unei postări pe rețelele sociale despre războiul din Gaza.

Australian Broadcasting Corporation (ABC) a îndepărtat-o pe prezentatoarea radio Antoinette Lattouf din emisie în decembrie 2023 din cauza opiniilor sale politice și după presiuni din partea grupurilor pro-Israel, a constatat Curtea Federală la începutul acestui an.

Lattouf a primit deja 70.000 de dolari australieni despăgubiri, dar miercuri judecătorul Darryl Rangiah a declarat că este necesară o sumă suplimentară „substanțială” pentru a se asigura că ABC a învățat lecția.

Postul de televiziune și-a cerut scuze public față de Lattouf, afirmând că a dezamăgit atât personalul, cât și publicul.

Concedierea lui Lattouf a declanșat o val de indignare publică și a creat agitație la ABC - ridicând întrebări cu privire la independența sa și reînviind îngrijorările cu privire la modul în care susține angajații, în special cei care provin din medii culturale diverse.

„ABC a dezamăgit grav publicul australian când a renunțat în mod rușinos la drepturile angajaților săi... pentru a mulțumi un grup de lobby”, a declarat miercuri judecătorul Rangiah.

„Critica publică cu care s-a confruntat ABC trebuie să fi făcut cu siguranță ca ABC să înțeleagă caracterul inacceptabil al comportamentului său contravențional. Cu toate acestea, consider că sunt necesare sancțiuni substanțiale pentru a se asigura că mesajul este recepționat și luat în considerare.”

Lattouf a colaborat în mod regulat cu mass-media australiană de ani de zile, dar și-a făcut un nume și ca activistă în probleme precum rasismul, discriminarea în mass-media și sănătatea mintală.

Ea a fost angajată pentru o săptămână la emisiunea Mornings a ABC Radio Sydney, dar după trei ture i s-a spus să-și strângă lucrurile. Decizia de a o retrage din emisie a fost imediat divulgată mass-media.

Cu câteva ore înainte, Lattouf distribuiseră o postare a Human Rights Watch (HRW) care acuza Israelul că folosește foametea ca instrument de război, o acuzație pe care Israelul o neagă, dar pe care Curtea Penală Internațională o consideră acum „rezonabilă”.

ABC a susținut în cadrul procesului că Lattouf primise instrucțiuni să nu vorbească despre război pe rețelele de socializare și că postarea ei încălca politica editorială a postului de televiziune.

Însă, în hotărârea sa inițială, judecătorul Rangiah a constatat că ea nu primise niciodată instrucțiuni să nu posteze. Deși povestea ei de pe Instagram era „neinspirată”, a spus el, Lattouf a fost concediată pe baza „unei simple suspiciuni” că „ar fi putut” încălca o politică sau o directivă și fără a i se acorda posibilitatea de a se apăra.

A existat o campanie clară „orchestrată” de către lobbyiștii pro-Israel pentru ca Lattouf să fie scoasă din emisie încă de la începutul angajării sale, iar ea a fost „sacrificată” de conducerea ABC în încercarea de a atenua criticile, a declarat miercuri judecătorul Rangiah.

„ABC și alții nu pot fi lăsați să considere o sancțiune ca fiind un preț acceptabil de plătit pentru a evita criticile.”

El a spus că, deși ABC a dat dovadă de o oarecare pocăință – inclusiv prin scuzele publice – eșecul lor de a investiga cine a divulgat concedierea lui Lattouf către mass-media diminuează acest lucru.

Saga a avut „consecințe foarte semnificative” pentru Lattouf, a spus el, ordonând ca suma să îi fie plătită în termen de 28 de zile.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
cosmin marinescu
2
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
4
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină de poliție ăn fața unei școli
Un băiat de 17 ani este audiat în legătură cu amenințările trimise...
F-16 decolare exercițiu NATO
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?”...
femeie cu umbrela in ploaie
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic...
profimedia-1039394892
O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum
(P) The Collective – Un an de voluntariat cu impact la Kaizen Gaming
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion in zbor pe cer galben cu albastru
O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului
Keir Starmer
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut Statul Palestinian
telefon wifi
O pană rețelei telefonice a provocat trei decese în Australia. Compania riscă amendă sau sancțiuni juridice
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda. Banii au ajuns la Muzeul Național de Istorie
d trump gesticuleaza in timo ce da declaratii jurnalistilor pe peluza casei albe
Întrebarea unui jurnalist l-a scos din sărite pe Trump, care a amenințat că-l va pârî premierului țării sale: „Gura!”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face 'la urgenţă'
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...