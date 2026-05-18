Rusia a atacat Ucraina cu drone şi rachete în cursul nopţii, vizând oraşele Odesa din sud şi Dnipro din sud-est. Au fost rănite 11 persoane, printre care se numără şi doi băieţi, au declarat luni oficialii ucraineni, potrivit Reuters. În acest context, viceministrul rus de externe a declarat că Moscova nu a primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea pentru o nouă rundă de negocieri în vederea soluţionării conflictului.

În Odesa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră, dronele au lovit clădiri rezidenţiale, o şcoală şi o grădiniţă, a transmis Serhiy Lysak, şeful administraţiei militare locale, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Un băiat de 11 ani şi un bărbat de 59 de ani au fost răniţi în urma atacului, a adăugat el.

Rusia a lovit cu rachete oraşul Dnipro, din sud-estul Ucrainei, într-un atac separat, rănind nouă persoane, printre care un băiat de 10 ani, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanzha pe Telegram.

În Rusia, mai multe drone au fost doborâte în cursul nopţii în regiunea sudică Rostov, inclusiv în oraşul portuar Taganrog de la Marea Azov, a declarat guvernatorul regional Yuri Slyusar pe Telegram.

Pe de altă parte, până în prezent, Moscova nu a primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea pentru o nouă rundă de negocieri în vederea soluţionării conflictului din Ucraina, a declarat pentru „Izvestia” viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, potrivit TASS.

„Nu am primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea sa de a realiza progrese semnificative în soluţionarea conflictului”, a declarat diplomatul rus de rang înalt.

Referindu-se la condiţiile „pentru succesul negocierilor”, Galuzin a susţinut că Volodimir Zelenski „va trebui să ordone forţelor armate ucrainene să înceteze focul şi să-şi retragă trupele din Donbass şi din regiunile ruseşti”.

„Abia atunci va fi posibil să se negocieze parametrii specifici ai unei păci cu adevărat cuprinzătoare, juste şi durabile”, a afirmat diplomatul. „Va fi un proces de negociere dificil, dar suntem pregătiţi pentru el”, a adăugat el.

În prezent se lucrează activ la rezolvarea problemelor umanitare, inclusiv schimbul de prizonieri de război, repatrierea civililor şi reunirea familiilor, în special a copiilor cu părinţii lor, a menţionat Galuzin.

