11 răniţi, printre care mai mulţi elevi, după atacul unui urs în vestul Canadei

Data actualizării: Data publicării:
urs in padure
Foto: Profimedia

Unsprezece persoane, printre care şi copii, au fost rănite, unele grav, după ce un urs a atacat joi un grup de elevi într-o zonă rurală din Columbia Britanică (vestul Canadei), potrivit presei canadiene citate de AFP.

Două persoane sunt în stare critică şi alte două în stare gravă, a anunţat agenţia Canadian Press.

Serviciile de urgenţă nu au precizat vârsta victimelor, notează AFP, citată de News.ro.

Incidentul a avut loc joi, la începutul după-amiezii, pe un traseu din regiunea Bella Coola, la aproximativ 700 km nord-vest de Vancouver.

Mama unui copil de 10 ani, citată de Canadian Press, a declarat că fiul ei a fost atât de aproape de animal „încât i-a simţit chiar blana”. Apoi a fugit să-şi salveze viaţa.

Unul dintre profesorii care însoţea grupul de elevi „a încasat totul” încercând să se interpună, a adăugat Veronica Schooner, mama elevului.

Profesorul a fost evacuat cu elicopterul.

Serviciile de urgenţă ale naţiunii Nuxalk, poporul amerindian care administrează teritoriul, au spus că este vorba despre un „urs agresiv” .

Animalul nu fusese capturat încă joi seara.

Comunitatea Nuxalk a îndemnat la prudenţă pe reţelele de socializare, cerând populaţiei să nu iasă din case şi să evite autostrada.

Elevii frecventau şcoala Acwsalcta, o instituţie independentă. „Este dificil să găsim cuvintele potrivite în aceste momente foarte dificile”, a declarat şcoala într-un mesaj publicat pe Facebook. „Suntem devastaţi pentru persoanele şi familiile afectate de accidentul cu ursul. Toate persoanele implicate primesc asistenţă medicală, iar prioritatea noastră este să le garantăm siguranţa”, a declarat şeful naţiunii Nuxalk, Samuel Schooner, într-un comunicat.

Urşii sunt cunoscuţi pentru agresivitatea lor în această perioadă a anului, deoarece încearcă să-şi mărească rezervele de grăsime înainte de hibernare. În general, urşii grizzly din regiune hibernează din noiembrie până în aprilie sau mai.

