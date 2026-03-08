12 ani de la dispariția zborului MH370: Malaysia anunță că noile căutări s-au încheiat fără rezultat

Malaysia a anunţat că noile căutări lansate la sfârşitul lunii decembrie pentru găsirea aeronavei care efectua zborul MH370, a cărei dispariţie rămâne inexplicabilă după mai bine de un deceniu, s-au încheiat în ianuarie fără rezultat.

Pe 8 martie 2014, în urmă cu exact 12 ani, un Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, care zbura din capitala Malaysia, Kuala Lumpur, către Beijing, a dispărut de pe radare,relatează duminică AFP preluată de Agerpres.

La bord se aflau în total 239 de persoane, majoritatea chinezi, alături de patru cetăţeni francezi.

În ciuda numeroaselor căutări, aeronava şi cutiile sale negre nu au fost niciodată găsite, şi nici pasagerii. Rămâne unul dintre cele mai mari mistere din aviaţia civilă.

În urma unui acord cu Malaysia, compania americano-britanică de explorare maritimă Ocean Infinity a lansat pe 31 decembrie noi cercetări în sudul Oceanului Indian, programate să dureze până la 55 de zile.

Faza activă de căutare „s-a încheiat pe 23 ianuarie 2026”, a anunţat Ministerul Transporturilor din Malaysia într-un comunicat transmis duminică.

„Activităţile de căutare nu au permis identificarea locului în care s-ar afla epava aeronavei”, a subliniat comunicatul.

„Guvernul îşi reafirmă angajamentul de a ţine familiile informate şi le va oferi orice alte informaţii utile”, a precizat ministerul.

Nemulţumirea familiilor victimelor

Rudele pasagerilor chinezi au publicat duminică o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Malaysia, Anwar Ibrahim. În aceasta, ele denunţă lipsa de consideraţie pentru situaţia lor dificilă.

„Înţelegem dificultăţile implicate în căutare”, au subliniat semnatarii scrisorii.

„Însă, din 15 ianuarie, familiile nu au mai primit nicio informaţie actualizată cu privire la evoluţia căutărilor. În ultimele două luni, am încercat în repetate rânduri să contactăm Ministerul Transporturilor din Malaysia prin intermediul Malaysia Airlines şi al guvernului chinez, dar nu am primit niciodată un răspuns”, au scris aceştia.

Căutări eşuate de-a lungul anilor

Ocean Infinity a efectuat căutările iniţiale în 2018, care s-au încheiat fără succes. Anterior, o căutare de trei ani, condusă de Australia, s-a încheiat de asemenea cu un eşec, în ianuarie 2017.

„Nu cerem prea mult, ci doar să fim văzuţi, auziţi şi trataţi ca fiinţe umane cu sentimente şi demnitate”, au declarat familiile chineze în scrisoarea lor.

Comemorare anuală la Beijing

Luni, ca în fiecare an, rudele pasagerilor chinezi sunt aşteptate la Beijing de către Ministerul Afacerilor Externe, după care vor merge la Ambasada Malaysia.

