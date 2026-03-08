Live TV

12 ani de la dispariția zborului MH370: Malaysia anunță că noile căutări s-au încheiat fără rezultat

Data publicării:
U.S. Navy sailors directed helicopter operations aboard USS Kidd (DDG 100) during search and rescue operations for the missing Malaysian Airlines flight MH370 with 227 passengers and 12 crew.
Și marinei SUA au coordonat operațiunile cu elicoptere la bordul navei USS Kidd (DDG 100) în timpul operațiunilor de căutare și salvare pentru zborul dispărut Malaysia Airlines MH370. Foto: Profimedia Images
Din articol
Nemulţumirea familiilor victimelor Căutări eşuate de-a lungul anilor

Malaysia a anunţat că noile căutări lansate la sfârşitul lunii decembrie pentru găsirea aeronavei care efectua zborul MH370, a cărei dispariţie rămâne inexplicabilă după mai bine de un deceniu, s-au încheiat în ianuarie fără rezultat.

Pe 8 martie 2014, în urmă cu exact 12 ani, un Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, care zbura din capitala Malaysia, Kuala Lumpur, către Beijing, a dispărut de pe radare,relatează duminică AFP preluată de Agerpres.

La bord se aflau în total 239 de persoane, majoritatea chinezi, alături de patru cetăţeni francezi.

În ciuda numeroaselor căutări, aeronava şi cutiile sale negre nu au fost niciodată găsite, şi nici pasagerii. Rămâne unul dintre cele mai mari mistere din aviaţia civilă.

În urma unui acord cu Malaysia, compania americano-britanică de explorare maritimă Ocean Infinity a lansat pe 31 decembrie noi cercetări în sudul Oceanului Indian, programate să dureze până la 55 de zile.

Faza activă de căutare „s-a încheiat pe 23 ianuarie 2026”, a anunţat Ministerul Transporturilor din Malaysia într-un comunicat transmis duminică.

„Activităţile de căutare nu au permis identificarea locului în care s-ar afla epava aeronavei”, a subliniat comunicatul.

„Guvernul îşi reafirmă angajamentul de a ţine familiile informate şi le va oferi orice alte informaţii utile”, a precizat ministerul.

Nemulţumirea familiilor victimelor

Rudele pasagerilor chinezi au publicat duminică o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Malaysia, Anwar Ibrahim. În aceasta, ele denunţă lipsa de consideraţie pentru situaţia lor dificilă.

„Înţelegem dificultăţile implicate în căutare”, au subliniat semnatarii scrisorii.

„Însă, din 15 ianuarie, familiile nu au mai primit nicio informaţie actualizată cu privire la evoluţia căutărilor. În ultimele două luni, am încercat în repetate rânduri să contactăm Ministerul Transporturilor din Malaysia prin intermediul Malaysia Airlines şi al guvernului chinez, dar nu am primit niciodată un răspuns”, au scris aceştia.

Căutări eşuate de-a lungul anilor

Ocean Infinity a efectuat căutările iniţiale în 2018, care s-au încheiat fără succes. Anterior, o căutare de trei ani, condusă de Australia, s-a încheiat de asemenea cu un eşec, în ianuarie 2017.

„Nu cerem prea mult, ci doar să fim văzuţi, auziţi şi trataţi ca fiinţe umane cu sentimente şi demnitate”, au declarat familiile chineze în scrisoarea lor.

Comemorare anuală la Beijing

Luni, ca în fiecare an, rudele pasagerilor chinezi sunt aşteptate la Beijing de către Ministerul Afacerilor Externe, după care vor merge la Ambasada Malaysia.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Rachete interceptoare
3
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
4
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Parkinson
5
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
Digi Sport
Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fructul de durian este foarte popular in Asia
„Hermes al durianului”: fructul de lux care profită de apetitul de miliarde de dolari al Chinei. „Potențialul pieței este uriaș”
naufragiu malaezia thailanda
Cel puţin 21 de morţi după scufundarea unei bărci cu migranți în largul coastei Malaeziei. Printre victime se numără femei și copii
U.S. President arrives in Kuala Lumpur for the 47th ASEAN Summit
Donald Trump a dansat la sosirea pe aeroportul din Kuala Lumpur, în Malaysia. Care e agenda președintelui SUA în Asia
profimedia-0981980092
Incendiu uriaș în Malaysia, după ce o conductă de gaze a explodat la Kuala Lumpur
Melbourne,,Australia,-,November,8,,2014:,Malaysia,Airlines,Boeing,777
Misterul cursei MH370: căutările epavei zborului Malaysia Airlines dispărut în 2014 vor fi reluate
Recomandările redacţiei
petrolier în ocean
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota...
ali khamenei
„A fost ales”: consens în privința noului lider suprem al Iranului...
linia tramvai 5
Tramvaiul 5 revine pe șine după doi ani de pauză: traseu extins între...
profimedia-1080956122
Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Atacuri cu drone și rachete în...
Ultimele știri
Speculații legate de sănătatea lui Vladimir Putin, după ce liderul rus a fost nevoit să-și întrerupă un discurs. Care a fost cauza
O sculptură de Brâncuși, la un pas de a stabili un record fără precedent la o licitație din New York
Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo. Ce au descoperit autoritățile la fața locului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Elias Charalambous a șocat tot vestiarul FCSB după ce și-a anunțat demisia. Exclusiv
Adevărul
Mesajul SRI de 8 Martie stârnește controverse pe internet. Postarea instituției, considerată sexistă
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony: „O perioadă foarte grea. Eram o mamă singură...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
Pro FM
La Toya Jackson stârnește îngrijorare cu silueta sa subțire: "Doamne, nici brațul meu nu încape în cizma...
Film Now
Sofia Vergara, seducătoare la Paris. Rochie șic, zâmbet cuceritor. Actrița are o avere de aproape 200 de...
Adevarul
Soldații ucraineni din prima linie, avertismente cu privire la dronele Shahed lansate de Iran în Orientul...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
Camila Cabello a împlinit 29 de ani și a sărbătorit împreună cu iubitul miliardar. Tort cu trandafiri și mii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kristen Bell reacționează după ce s-a vehiculat că ar fi primit un salariu de 60 de milioane de dolari pentru...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii