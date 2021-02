14 oameni au murit după ruperea gheţarului din Himalaya, 150 sunt dați dispăruți

Cel puțin 14 oameni au murit și 150 sunt dispăruți după ce o bucată de ghețar din Himalaya s-a rupt și a căzut peste un baraj, declanșând o inundație uriașă în nordul Indiei. Valul înalt de zeci de metri a spulberat tot ce i-a stat în cale. Apele s-au revărsat într-o vale din statul Uttarakhand.

VIDEO. Echipele de intervenție au reușit să scoată oameni în viață

Se crede că majoritatea celor dispăruți sunt muncitori la două centrale hidroelectrice din zonă, scrie BBC.

Sute de trupe, paramilitari și elicoptere militare, au fost trimise în regiune pentru a ajuta la acțiunile de salvare.

Experții investighează incidentul, deși nu este încă clar ce ar fi putut provoca acest dezastru. Oficialii spun că până acum au fost salvate 25 de persoane.

Căutarile continuă, în speranța că anumite structuri au rezistat undei de șoc și, dacă sub stratul de moloz au rămas pungi de aer, ar mai putea fi supraviețuitori. Este o cursă contracronometru, pentru că de fapt nimeni nu are de unde să știe ce e sub stratul atât de compact de sedimente. Persoanele salvate au fost transportate în zone mai sigure. Multe sunt în stare de șoc din cauza experienței prin care au trecut dar și pentru că nu știu dacă cei dragi mai sunt în viață.

Echipele de intervenţie au evacuat zeci de sate, iar autorităţile au declarat ulterior că pericolul principal al inundaţiilor a trecut.

Imaginile postate pe reţelele de socializare au surprins apele care distrug totul în calea lor.

Ele au surprins momentele de coșmar în care sătenii din aval de baraj și-au dat seama că vine viitura. Cei mai norocoși și mai rapizi au urcat cât au putut pe versanții văii, pentru a evita să fie luați de valul gigantic de mâl amestecat cu roci, bușteni și bucăți de beton și asfalt, făcute zob de forța viiturii.

În mod miraculos, de sub stratul foarte gros de sedimente, în care au săpat ca în beton, echipele de intervenție au reușit să scoată oameni în viață.

Statul indian unde a avut loc tragedia, situat în Munţii Himalaya, se confruntă des cu inundaţii, viituri şi alunecări de teren. Experții în fenomene extreme avertizează că, în viitorul apropiat, trebuie să ne așteptăm la o topire a ghețarilor tot mai accentuată, din cauza schimbărilor climatice.

Luni, premierul indian Narendra Modi a transmis pe Twitter că urmărește cu atenție situația din Uttarakhand.

"Am vorbit continuu cu autoritățile și am primit actualizări privind desfășurarea, acțiunilor de salvare și operațiunile de acordare de ajutor. India este lături de Uttarakhand și națiunea se roagă pentru siguranța tuturor celor de acolo", a transmis el.

Liderii din întreaga lume au trimis condoleanțe familiilor victimelor.

"Gândurile mele sunt alături de oamenii din India și de echipajele de salvare din Uttarakhand, în eforturile acestora de a face față inundațiilor devastatoare provocate de ruperea ghețarului. Marea Britanie este solidară cu India și este gata să ofere orice sprijin necesar", a scris premierul britanic Boris Johnson într-un tweet.

Autorităţile au spus că impactul a dus la producerea unor inundaţii de-a lungul râului Dhauli Ganga, ducând la distrugerea unei hidrocentrale în aval de barajul distrus.

Editor : Georgiana Marina