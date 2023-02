Bilanțul catastrofei cu care se confruntă Turcia și Siria crește de la o oră la alta. Peste 15.000 de oameni au murit în cele două țări, după cutremurele devastatoare de luni. A fost a treia noapte în care sute de mii de sinistrați s-au adăpostit în corturi, în mașini sau chiar printre ruine. Începe a patra zi de căutări disperate. Misiunile de salvare se transformă, din păcate, în unele de recuperare a trupurilor celor care au rămas prinse sub miile de clădiri prăbușite. Sunt încă zone afectate de cutremurele în care echipele de intervenție nu au ajuns. Oamenii sunt disperați și i-au reproșat președintelui Recep Erdogan, care a vizitat zonele afectate, că nu face nimic pentru ei.

Bilanțul catastrofei cu care se confruntă Turcia și Siria crește de la o oră la alta. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Sute de mii de oameni din cele zece regiuni afectate se adăpostesc în corturile albe instalate de echipele de urgență. Îndurerați și cu lacrimi în ochi, oamenii i-au povestit președintelui lor coșmarul prin care au trecut. Între timp, eforturile de salvare continuă în Turcia și Siria, însă speranțele că vor mai găsi oameni în viață scad cu fiecare minut.

Nu departe de granița dintre cele două țări, oamenii își aduc aminte de teroarea pe care au trăit-o. Mehmet s-a întors din Germania în orașul său natal, cu doar nouă luni în urmă. Era treaz când a început haosul și a reușit să iasă la timp din casă, alături de mama lui.

Mehmet: Aproape mi-am rupt ambele brațe. Dar am ieșit. Am așteptat în grădină. Și am simțit 80-100 de cutremure, iar și iar. Mic, apoi mare, apoi mic. Fratele meu locuiește la două străzi distanță, în vârful unei clădiri cu 8 etaje. Totul este distrus.

Bărbat rănit: Clădirea s-a prăbușit peste noi. Eram 16 oameni și 13 dintre noi au murit. Am ieșit eu, unul dintre frații mei și nepoata mea de un an și jumătate. Slavă domnului.

Bărbatul spune că în cutremur i-au murit tatăl, mama, un frate cu soția și cei patru copii ai lor, precum și soția și cei doi copii ai unui frate care a supraviețuit.

Papa Francisc le-a cerut tuturor credincioșilor să se roage pentru victimele acestei tragedii de neînchipuit.

Papa Francisc: Gândurile mele se îndreaptă către cetățenii din Turcia și Siria. Să ne rugăm împreună ca acești frați și surori să poată merge mai departe, după această tragedie și să cerem Sfintei Maria să-i ocrotească.

Puteți citi aici informațiile transmise luni, 6 februarie, despre cutremurul din Turcia

Puteți citi aici informațiile transmise marți, 7 februarie, despre cutremurul din Turcia

Puteți citi aici informațiile transmisemiercuri, 8 februarie, despre cutremurul din Turcia

Editor : G.M.