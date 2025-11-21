15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii

Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte câteva rănite vineri, în urma unei explozii puternice în centrul industrial Faisalabad din Punjab, Pakistan, potrivit presei locale.

Explozia a provocat prăbușirea unei clădiri și a avariat structurile din apropiere, a raportat Dawn News.

Multe alte persoane au fost rănite și spitalizate, operațiunile de salvare fiind în curs de desfășurare, a adăugat sursa citată.

Printre victime se află patru copii și două femei

Raportul menționează că explozia a fost cauzată de o scurgere de gaz.

„Un incendiu a izbucnit într-una dintre fabrici din cauza scurgerii de gaz și a cuprins și celelalte fabrici”, se arată în raport.

Editor : A.R.