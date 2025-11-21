Live TV

15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii

Sursa foto: X

Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte câteva rănite vineri, în urma unei explozii puternice în centrul industrial Faisalabad din Punjab, Pakistan, potrivit presei locale.

Explozia a provocat prăbușirea unei clădiri și a avariat structurile din apropiere, a raportat Dawn News.

Multe alte persoane au fost rănite și spitalizate, operațiunile de salvare fiind în curs de desfășurare, a adăugat sursa citată.

Printre victime se află patru copii și două femei

Raportul menționează că explozia a fost cauzată de o scurgere de gaz.

„Un incendiu a izbucnit într-una dintre fabrici din cauza scurgerii de gaz și a cuprins și celelalte fabrici”, se arată în raport.

