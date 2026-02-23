15 oameni, printre care și 7 copii, au murit după ce un elicopter militar s-a prăbușit în Peru

15 persoane, printre care și 7 minori, au murit în Peru în urma prăbuşirii unui elicopter militar a cărui dispariţie a fost semnalată duminică în regiunea Arequipa din sudul ţării, au anunţat luni forţele aeriene peruviene.

„În urma intensificării operaţiunilor de căutare, patrulele forţelor speciale şi ale poliţiei au localizat elicopterul Mi-17, cu care a fost pierdut contactul radio duminică după-amiază”, au precizat forţele aeriene într-un comunicat citat de AFP și Agerpres, confirmând decesul celor patru membri ai echipajului şi al celor 11 pasageri aflaţi la bord, dintre care şapte aveau vârste sub 18 ani.

Elicopterul, de fabricaţie rusească, a fost dat dispărut duminică după-amiază, după ce a decolat din oraşul Pisco, în regiunea Ica, cu destinaţia Chala, în regiunea Arequipa, la aproximativ 1.100 km sud de capitala Lima. Echipele de salvare au localizat în cele din urmă epava aeronavei în zona oraşului Chala.

Editor : A.P.