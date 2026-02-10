Live TV

15 persoane au fost acuzate în Olanda de „incitare la terorism” pe TikTok. Postările lor aveau sute de mii de vizualizări

Data publicării:
TikTok
Foto: Profimedia Images

Parchetul olandez a anunţat marţi arestarea a 15 persoane acuzate de „incitare la terorism” prin distribuirea de propagandă a organizaţiei Statul Islamic pe platforma socială TikTok.

Ancheta, care a dus la arestări, a început în august 2025, când poliţia din Haga a descoperit un cont TikTok care răspândea „propagandă a Statului Islamic subtitrată în limba olandeză”.

„Postările includeau îndemnuri de a se alătura luptei şi de a glorifica martiriul”, a explicat parchetul, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Postările contului au fost urmate de alte conturi care erau implicate în diverse moduri în editarea şi difuzarea de propagandă a Statului Islamic”, a continuat parchetul.

Unele dintre aceste postări au fost vizualizate de peste 100.000 de ori pe TikTok, au declarat autorităţile olandeze.

Cei 15 suspecţi, dintre care patru sunt minori, au fost plasaţi în arest preventiv în diferite locuri din Olanda. Treisprezece dintre aceştia sunt cetăţeni sirieni, în timp ce ceilalţi patru sunt olandezi.

Poliţia a precizat că va continua investigaţiile în cadrul acestei anchete de amploare şi nu a exclus alte arestări.

