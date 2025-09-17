15 persoane inculpate pentru atentate cu colete-capcană în numele Moscovei, în Lituania. Țările vizate

Lituania a anunţat miercuri punerea sub acuzare a 15 persoane acţionând în numele Rusiei şi organizând acte teroriste care vizau detonarea de colete pe camioane şi avioane în Germania, Polonia şi Regatul Unit anul trecut, notează AFP.

Potrivit unui comunicat al Parchetului lituanian, crimele„au fost organizate şi coordonate de cetăţeni ai Federaţiei Ruse care sunt asociaţi cu serviciile de informaţii militare ale Federaţiei Ruse”.

Cei acuzaţi sunt cetăţeni din Rusia, Lituania, Letonia, Estonia şi Ucraina, a indicat Parchetul care participă la o anchetă internaţională.

Lituania şi Polonia au anunţat anul trecut arestarea mai multor persoane în cadrul acestei anchete, dar numărul total de suspecţi nu era cunoscut.

Parchetul a declarat că cel puţin trei suspecţi erau căutaţi la nivel internaţional şi a publicat identităţile şi fotografiile acestora, notează AFP, citată de Agerpres.

Doi dintre ei au fost implicaţi şi în tentativa de incendiu al unui magazin IKEA din Vilnius în 2024, potrivit comunicatului.

„(Suspecţii) au folosit serviciile internaţionale de livrare şi transport ale DHL şi DPD pentru a trimite patru colete care conţineau dispozitive explozive şi incendiare artizanale din Vilnius către diverse ţări europene”, au declarat procurorii.

Parchetul a declarat că un explozibil s-a declanşat pe aeroportul din Leipzig (estul Germaniei), altul într-un camion DPD în Polonia, al treilea într-un depozit DHL din Marea Britanie, în timp ce ultimul transportat de DPD pe uscat către Polonia nu a explodat din cauza unei defecţiuni tehnice.

Dispozitivele au fost controlate de cronometre electronice ascunse în perne de masaj, cu amestecuri combustibile ascunse în recipiente de produse de igienă şi cosmetice pentru a spori efectul incendiar, potrivit aceleiaşi surse.

„S-a stabilit că şi alţi cetăţeni din Lituania, Rusia, Letonia, Estonia şi Ucraina au fost implicaţi în organizarea şi pregătirea de acte teroriste„, a adăugat Parchetul.

Potrivit sursei, aceste persoane au fost recrutate prin intermediul aplicaţiei Telegram.

În timpul anchetei, au fost efectuate peste 30 de percheziţii în Lituania, Polonia, Letonia şi Estonia.

Editor : Liviu Cojan