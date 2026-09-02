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16 persoane au murit și 28 au fost rănite într-un accident de autobuz în Peninsula Sinai, din Egipt

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Cairo, Egypt, June 18 2025: an ambulance in the road, a medically-equipped vehicle used to transport patients to treatment facilities, such as hospita
Ambulanță în Egipt. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Şaisprezece oameni au murit şi 28 au fost răniţi miercuri într-un accident în care a fost implicat un autocar în Peninsula Sinai din Egipt, a anunţat Ministerul Sănătăţii, într-o ţară cu infrastructură îmbătrânită, unde decesele cauzate de accidente rutiere sunt frecvente.

Accidentul a avut loc miercuri dimineaţă în zona Al Saada, pe drumul care leagă oraşele turistice Dahab şi Nuweiba, la malul Mării Roşii, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii şi Populaţiei, Hosam Abdelgafar, potrivit The Times of Israel.

Zona este frecventată de turiști din Israel și de scafandri din întreaga lume. Naționalitățile victimelor nu au fost făcute publice.

Douăzeci de ambulanţe au fost trimise la faţa locului pentru a evacua răniţii şi a oferi primul ajutor, a adăugat ministerul.

Cauza accidentului nu a fost dezvăluită.

Regiunea este o destinaţie turistică populară, cunoscută pentru biodiversitatea marină, peisajele naturale şi traseele montane de drumeţie.

Astfel de accidente sunt frecvente în Egipt şi sunt adesea atribuite comportamentelor periculoase la volan, întreţinerii deficitare a vehiculelor şi drumurilor şi aplicării inconsistente a legilor de circulaţie.

Anul trecut, aproape 6.000 de oameni au murit în întreaga ţară, potrivit agenţiei egiptene de statistică.

Luna trecută, cel puţin 18 persoane, majoritatea adolescenţi, au murit într-o coliziune între două camionete care transportau muncitori agricoli în nordul Egiptului.

Editor : M.C

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