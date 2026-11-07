180.000 de pastile de iod au fost distribuite populației din apropierea unei centrale nucleare, pe fondul amenințărilor lui Trump

Autoritățile sanitare iraniene au distribuit comprimate de iod către locuitorii orașului Bushehr din sudul țării, unde se află singura centrală nucleară operațională a țării, ca parte a unui plan de pregătire pentru situații de urgență lansat înainte de războiul din iunie 2025, relatează Anadolu.

Un oficial al Universității de Științe Medicale din Bushehr a declarat că distribuirea s-a concentrat inițial pe zonele din jurul centralei nucleare, înainte de a fi extinsă pentru a include întregul oraș.

Un total de 180.000 de comprimate de iod au fost distribuite în urma deciziei autorităților de gestionare a crizelor, a precizat oficialul.

Potrivit acestuia, comprimatele rămân la dispoziția locuitorilor în centrele medicale din întreg orașul Bushehr.

Programul de distribuire este limitat exclusiv la locuitorii din Bushehr și are ca scop protejarea organismului împotriva absorbției iodului radioactiv în cazul unui incident nuclear sau radiologic.

Oficialul a explicat că aceste comprimate trebuie luate într-un interval de timp specific înainte și după o potențială expunere, de la 24 de ore înainte de incident până la patru ore după acesta, dozele variind în funcție de vârstă.

Sugarii cu vârsta sub o lună primesc o optime de comprimat, copiii cu vârsta între o lună și trei ani – un sfert, cei cu vârsta între trei și 12 ani – jumătate de comprimat, iar cei cu vârsta peste 12 ani primesc un comprimat întreg, a precizat oficialul.

Comprimatele acționează prin saturarea glandei tiroide cu iod stabil, reducând capacitatea acesteia de a absorbi iodul radioactiv care ar putea fi eliberat în timpul unei urgențe radiologice.

Anunțul vine pe fondul tensiunilor actuale dintre Iran și SUA, în urma ofensivei militare lansate de Washington și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat pe 1 noiembrie că Washingtonul ar putea lovi în zece minute restul instalațiilor nucleare suspecte din Iran, menționând în mod specific Muntele Kazem, o instalație nucleară subterană suspectată.

Anterior, pe 16 octombrie, Trump a exclus utilizarea armelor nucleare împotriva Iranului, lăsând însă deschisă posibilitatea unor noi atacuri convenționale împotriva instalațiilor nucleare iraniene suspectate.

Bushehr, situat de-a lungul coastei iraniene a Golfului Persic, găzduiește singura centrală nucleară operațională a țării, ceea ce face ca pregătirea pentru situații de urgență radiologică să fie o preocupare deosebită pentru autoritățile locale.

Comprimatele de iod protejează glanda tiroidă de iodul radioactiv, dar nu oferă protecție împotriva altor substanțe radioactive sau a radiațiilor externe.

Editor : M.C