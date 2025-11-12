20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat

Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comentat încă posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.

Avionul, care decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian marţi după-amiază, potrivit Agerpres.

Epava aeronavei a fost localizată marţi după-amiază târziu, conform autorităţilor turce.

Înregistrări video de amatori realizate de martori ai prăbuşirii arată cum aeronava se roteşte şi cade în gol, lăsând în urmă o dâră de fum alb, înainte de a se izbi de sol în depărtare, eliberând o coloană groasă de fum negru.

În aceste imagini filmate, aparatul de zbor pare deja parţial dezintegrat în timpul căderii.

Editor : M.B.