Live TV

20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat

Data actualizării: Data publicării:
avion cargo al fortelor aeriene turce
Foto: Profimedia

Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comentat încă posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.

Avionul, care decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian marţi după-amiază, potrivit Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Epava aeronavei a fost localizată marţi după-amiază târziu, conform autorităţilor turce.

Înregistrări video de amatori realizate de martori ai prăbuşirii arată cum aeronava se roteşte şi cade în gol, lăsând în urmă o dâră de fum alb, înainte de a se izbi de sol în depărtare, eliberând o coloană groasă de fum negru.

În aceste imagini filmate, aparatul de zbor pare deja parţial dezintegrat în timpul căderii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Digi Sport
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
Clădirea Capitoliului, Washington
Blocajul bugetar din SUA, care a durat 40 de zile, s-a încheiat...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
Ultimele știri
Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării
Nadia Comăneci împlineşte astăzi 64 de ani. Imaginile postate de „Zeiţa de la Montreal”
Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu,
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Vicepreședintele SUA, JD Vance
Statele Unite presează aliații NATO să nu mai cumpere energie din Rusia. Turcia, luată în vizor (Bloomberg)
Arbitru
Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia. Șase arbitri au fost arestați
avioane pe aeroportul din frankfurt
Germania a expulzat din greşeală o minoritară uigură în China în loc de Turcia, punându-i viaţa în pericol
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Concediu neefectuat în 2025. Până când îl poți folosi ca să nu îl pierzi
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...