Live TV

200.000 de gospodării din Ucraina au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie

Data publicării:
centrala electrica curent profimedia
Foto: Profimedia

Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunţat duminică autorităţile instalate de Moscova, informează AFP.

„În urma unui atac inamic asupra infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte din regiunea Zaporojie a fost lăsată fără curent electric”, a anunţat pe Telegram Evgheni Baliţki, care guvernează zonele ocupate de Rusia în acest teritoriu.

Potrivit lui Baliţki, 213.000 de abonaţi şi 386 de localităţi din regiunea Zaporojie sunt în prezent lipsiţi de electricitate în urma acestui atac.

Guvernatorul instalat de Moscova în regiunea vecină Herson, Vladimir Saldo, a raportat în seara zilei de sâmbătă bombardarea de către Ucraina a unei substaţii electrice care a tăiat curentul în 14 oraşe şi 450 de sate. Ulterior, el a anunţat că alimentarea cu curent electric a fost restabilită după lucrări de reparaţie de urgenţă.

Rusia şi-a înmulţit la rândul său în ultimele luni loviturile masive asupra reţelei energetice ucrainene, provocând pene de curent şi de termoficare de amploare, notează AFP, citată de Agerpres.

Această situaţie l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare „stare de urgenţă” în acest sector şi să ordone majorarea importurilor de electricitate ale ţării.

„Situaţia în sectorul energetic rămâne dificilă, însă noi facem tot posibilul pentru a restabili toate serviciile în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Zelenski duminică dimineaţa.

Potrivit forţelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în timpul nopţii 201 de drone, dintre care 167 au fost doborâte. Două persoane au fost ucise, potrivit lui Zelenski.

Ministerul Apărării rus a raportat la rândul său că a doborât 63 de drone ucrainene în timpul nopţii, un atac care a făcut mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor locale.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
1
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
donald trump
2
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
3
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
danezi la washington
4
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
profimedia-1057659042
5
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drone kamikaze Shahed.
Nou atac al rușilor cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea
profimedia-1065398788
Războiul din Ucraina a depășit durata luptei dintre URSS și Germania lui Hitler: aparent, doar Kievul plătește un preț comparabil
soldați și rachete în ucraina
„Rusia vrea să lase civilii ucraineni fără lumină și căldură.” Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive
profimedia-0851395992
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă”
accf26af-b71d-4975-89c4-7d3c43f08af8
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Recomandările redacţiei
trump pace bani getty 33
Ce este „Consiliul pentru Pace” în care Donald Trump a invitat și...
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump...
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat...
Ultimele știri
Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă”
Reacţiile faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. O țară europeană a acceptat fără echivoc invitația
CSM Bucureşti, victorie cu Krim Ljubljana, a şasea din grupa B a Ligii Campionilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Fanatik.ro
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
Adevărul
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Playtech
Cum se calculează pensia în 2026. Model de calcul pentru numărul total de puncte
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unei...
Newsweek
Schimbare importantă la vechimea în muncă. Cine va plăti 900 lei în plus pentru o pensie mai mare?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...