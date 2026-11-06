200 de ani de închisoare pentru liderul sectei care a provocat „masacrul din pădurea Shakahola”, unde 190 de copii au murit

Paul Mackenzie, liderul unei secte evanghelice apocaliptice, găsit vinovat de moartea a 190 de copii şi a unui adult după ce şi-a încurajat adepţii să moară de foame pentru „a-l întâlni pe Isus”, a fost condamnat vineri de un tribunal din Kenya la 200 de ani de închisoare.

Sute de cadavre au fost descoperite în 2023 în Kenya, în apropierea plajelor din Malindi, într-o tragedie numită de presa kenyană „Masacrul din pădurea Shakahola”, una dintre cele mai mari tragedii legate extremismul religios care a marcat ţara din Africa de Est.

Luna trecută, un tribunal din oraşul portuar Mombasa, la Oceanul Indian, l-a judecat pe autoproclamatul pastor şi fost taximetrist Paul Mackenzie, precum şi 28 de complici, pentru uciderea a 190 de copii şi a unui adult între ianuarie 2021 şi septembrie 2023.

Mackenzie, purtând un tricou gri, a rămas impasibil în timp ce i s-a citit sentinţa: 200 de ani de închisoare, scrie Agerpres. Mai mulţi dintre cei 28 de complici ai săi şi-au înfometat propriii copii, i-au împiedicat pe alţi adepţi să fugă şi au săpat morminte pentru cei decedaţi. Majoritatea inculpaţilor nu au arătat nicio remuşcare.

Douăzeci şi şase au fost condamnaţi la pedepse cu închisoarea cuprinse între 100 şi 160 de ani, iar doi au primit pedepse de 10 ani.

La începutul acestei săptămâni, procuratura a cerut pedeapsa cu moartea pentru guru, pedeapsă prevăzută în legislaţia kenyană, dar care nu a mai fost aplicată din 1987.

Pentru că, potrivit supravieţuitorilor, „în Shakahola, moartea era celebrată ca o căsătorie cu Isus, o pedeapsă cu moartea ar putea să nu fie simţită ca o pedeapsă, ci ca un triumf şi o formă de martiriu”, a declarat judecătoarea Diana Kavedza Mochache pentru a justifica pedepsele cu închisoarea pronunţate împotriva acestora.

„Copiii îşi vedeau fraţii şi surorile murind sub ochii lor, erau bătuţi, îndurau o agonie atroce în timp ce părinţii lor mâncau şi beau. Unii mureau strangulaţi. Alţii erau bătuţi aspru”, a continuat judecătoarea, adăugând că Mackenzie transformase încrederea adepţilor săi într-o „armă de control total”.

În timpul procesului, martorii au descris o mişcare care denunţa educaţia formală drept „satanică”, considera medicina modernă şi spitalele instrumente ale diavolului şi cerea ca adepţii acesteia să se retragă la o fermă din Shakahola, o vasta zonă cu vegetaţie de pe coasta Kenyei.

Guru a fost arestat în aprilie 2023, după ce unii dintre adepţii săi au fost salvaţi ca urmare a alertării poliţiei de către un grup pentru drepturile omului. În timpul operaţiunii conduse de poliţie au fost descoperit gropi comune.

Paul Mackenzie a înfiinţat "Biserica Internaţională Vestea cea Bună" în 2003, deschizând filiale în Nairobi şi de-a lungul coastei kenyene, care au atras mii de adepţi înainte de a decide închiderea acestora în 2019.

Editor : A.P.