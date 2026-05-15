200 de copii au murit în Liban de la începutul atacurilor Israelului. Raport îngrijorător al UNICEF

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, a raportat că 200 de copii au fost ucişi în Liban din data de 2 martie, când au început atacurile militare ale Israelului, în contextul războiului împotriva Iranului desfăşurat împreună cu Statele Unite.

„În total, cel puţin 23 de copii au murit şi 93 au fost răniţi de la încetarea focului - convenită pe 17 aprilie - conform Ministerului Sănătăţii Publice, ceea ce ridică totalul la 200 de copii morţi şi 806 răniţi din 2 martie, echivalentul a aproape 14 copii morţi sau răniţi în fiecare zi", a precizat agenţia ONU într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Directorul regional al UNICEF pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, Edouard Beigbeder, a subliniat în comunicat că aceşti copii au murit în ultimele săptămâni, „când ar fi trebuit să se întoarcă la şcoală, jucându-se cu prietenii lor".

El a explicat că, în pofida armistiţiului anunţat în urmă cu aproape o lună, persistă „atacuri continue" care „provocă moarte şi răni copiilor, agravându-le traumele şi lăsând consecinţe devastatoare ce ar putea dura întreaga viaţă".

„Copiii din Liban au suferit valuri de violenţă, deplasare şi incertitudine, adesea cu puţin sau niciun timp (la dispoziţie) pentru a se recupera", a subliniat el.

UNICEF estimează că aproximativ 770.000 de copii din Liban îndură „o suferinţă crescută din cauza expunerii repetate la violenţă, pierdere şi deplasare", ceea ce se manifestă prin senzaţii extreme de frică şi anxietate, coşmaruri, insomnie şi sentimente de deznădejde.

„Fără sprijin psiho-social şi de sănătate mintală în medii sigure, aceşti copii se supun unui risc grav de a dezvolta probleme de sănătate mintală cronice sau permanente", a avertizat Beigbeder.

UNICEF a indicat că nevoile copiilor afectaţi de conflictul din Liban „continuă să depăşească cu mult resursele disponibile" pentru ajutorul umanitar şi programele de asistenţă socială.

Marţi, ministrul libanez al sănătăţii publice, Rakan Nasreddine, a declarat într-o conferinţă de presă că acest conflict a provocat 2.882 de decese şi 8.768 de răniţi, un bilanţ care a continuat să crească în pofida acordului de încetare a focului.

Între timp, reprezentanţi ai Israelului şi Libanului au încheiat joi o noua rundă de negocieri de pace la Washington şi s-au angajat să continue aceste discuţii „productive" vineri, conform declaraţiilor guvernului Statelor Unite, care acţionează ca mediator, menţionează EFE.

