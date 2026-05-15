Live TV

200 de copii au murit în Liban de la începutul atacurilor Israelului. Raport îngrijorător al UNICEF

Data publicării:
Life In Beirut After Ceasefire Begins
Foto: Profimedia

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, a raportat că 200 de copii au fost ucişi în Liban din data de 2 martie, când au început atacurile militare ale Israelului, în contextul războiului împotriva Iranului desfăşurat împreună cu Statele Unite.

„În total, cel puţin 23 de copii au murit şi 93 au fost răniţi de la încetarea focului - convenită pe 17 aprilie - conform Ministerului Sănătăţii Publice, ceea ce ridică totalul la 200 de copii morţi şi 806 răniţi din 2 martie, echivalentul a aproape 14 copii morţi sau răniţi în fiecare zi", a precizat agenţia ONU într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Directorul regional al UNICEF pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, Edouard Beigbeder, a subliniat în comunicat că aceşti copii au murit în ultimele săptămâni, „când ar fi trebuit să se întoarcă la şcoală, jucându-se cu prietenii lor".

El a explicat că, în pofida armistiţiului anunţat în urmă cu aproape o lună, persistă „atacuri continue" care „provocă moarte şi răni copiilor, agravându-le traumele şi lăsând consecinţe devastatoare ce ar putea dura întreaga viaţă".

„Copiii din Liban au suferit valuri de violenţă, deplasare şi incertitudine, adesea cu puţin sau niciun timp (la dispoziţie) pentru a se recupera", a subliniat el.

UNICEF estimează că aproximativ 770.000 de copii din Liban îndură „o suferinţă crescută din cauza expunerii repetate la violenţă, pierdere şi deplasare", ceea ce se manifestă prin senzaţii extreme de frică şi anxietate, coşmaruri, insomnie şi sentimente de deznădejde.

„Fără sprijin psiho-social şi de sănătate mintală în medii sigure, aceşti copii se supun unui risc grav de a dezvolta probleme de sănătate mintală cronice sau permanente", a avertizat Beigbeder.

UNICEF a indicat că nevoile copiilor afectaţi de conflictul din Liban „continuă să depăşească cu mult resursele disponibile" pentru ajutorul umanitar şi programele de asistenţă socială.

Marţi, ministrul libanez al sănătăţii publice, Rakan Nasreddine, a declarat într-o conferinţă de presă că acest conflict a provocat 2.882 de decese şi 8.768 de răniţi, un bilanţ care a continuat să crească în pofida acordului de încetare a focului.

Între timp, reprezentanţi ai Israelului şi Libanului au încheiat joi o noua rundă de negocieri de pace la Washington şi s-au angajat să continue aceste discuţii „productive" vineri, conform declaraţiilor guvernului Statelor Unite, care acţionează ca mediator, menţionează EFE.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Benjamin Netanyahu
Netanyahu a făcut o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului cu Iranul: „Un progres istoric”
District town Rathenow
Scandal uriaș în Germania: pediatru acuzat de viol şi abuzuri sexuale asupra copiilor. Autoritățile investighează 130 de cazuri
TikTok, amendată cu 530 de milioane de euro după ce a trimis ilegal datele utilizatorilor în China
Uniunea Europeană pregăteşte noi măsuri împotriva TikTok şi Instagram, pentru „designul care creează dependenţă” la copii
original_whatsapp_image_2026-05-12_at_15.35.02
Viceprim-ministrul şi ministrul justiţiei din Israel, Yariv Levin, primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria
This picture shows a general view of a plenum session and vote on the state budget at the Knesset
Parlamentul israelian a aprobat aplicarea pedepsei cu moartea pentru participanții la atacul Hamas din 7 octombrie 2023
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după aprobarea cererii din PNRR de 2,6 miliarde euro...
Fostul președinte Traian Băsescu
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în...
Radu Miruță.
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și cere...
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul a aprobat majorări salariale și angajări la 47 de companii...
Ultimele știri
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost distrusă în urma unui atac ucrainean cu drone
Cod galben de ploi torențiale și vijelii în aproape jumătate de țară. Care sunt județele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
Nicușor Dan a mers cu băiețelul său la cea mai mare expoziție de arme din regiunea Mării Negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sofia Vergara, controverse după ce a spus că vrea un iubit bogat: „Imaginați-vă un bărbat care ar spune asta!”
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Miza uriașă a derby-ului Dinamo – CFR Cluj: „Vor muri pe teren!” Toate calculele înaintea etapei a 9-a din...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
Ce înseamnă „Bangaranga”? Povestea din spatele hitului exploziv cu care Bulgaria a ajuns în finală la...
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
Nicole Kidman, fascinată de „Danaida” lui Brâncuşi, într-un videoclip promoţional al unei celebre case de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...