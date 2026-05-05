22 de morți în atacuri rusești asupra Ucrainei, înainte de termenul limită pentru armistițiul propus de Zelenski

Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cel puțin 22 de persoane marți. 12 dintre victime au fost înregistrate într-unul dintre cele mai grave atacuri de până acum în acest an, în condițiile în care se apropie termenul limită pentru o propunere de armistițiu pe termen nelimitat, care să înceapă la miezul nopții, din partea Kievului, relatează Reuters.

Rusia a anunțat un armistițiu pentru 8-9 mai, date la care comemorează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial și organizează o paradă militară.

Ucraina, ca răspuns, a anunțat o propunere de armistițiu pe termen nelimitat, care începe miercuri la miezul nopții, îndemnând Rusia să acționeze la fel.

Cel puțin 12 persoane au fost ucise în orașul Zaporojie, au declarat serviciile de urgență pe Telegram. Potrivit guvernatorului regional, Ivan Fedorov, cel puțin alte 16 persoane au fost rănite.

Clădiri rezidențiale, un service auto și o spălătorie auto au fost avariate în atac, a spus el. Atacul a declanșat, de asemenea, incendii la un magazin și la o companie, a adăugat el.

Imaginile de la fața locului arată o clădire grav avariată, cu flăcări și fum. Se văd mașini arzând, în timp ce salvatorii ajunși la fața locului ajută persoanele rănite.

Trei bombe lansate asupra orașului Kramatorsk, aflat pe frontul estic, au ucis alte cinci persoane, a declarat Zelenski pe Telegram. Cinci persoane au fost rănite, a adăugat el, avertizând că numărul morților ar putea crește.

De asemenea, un atac rusesc lansat în timpul nopții asupra instalațiilor de producție de gaze din regiunea Poltava a ucis cinci persoane, au declarat oficiali ucraineni.

În Rusia, un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Ciuvașia a ucis două persoane marți, a relatat agenția de știri de stat rusă.

Editor : M.B.