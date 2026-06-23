225.000 de locuri de muncă pierdute: Criza din industria auto din Germania escaladează

Până în 2035, unul din patru locuri de muncă din industria auto germană va dispărea. De ce China câștigă bătălia și cum trebuie Germania să se reinventeze urgent, într-o analiză publicată de Focus.
Până în 2035, un sfert din locurile de muncă din industria auto germană vor fi pierdute. VDA (Asociația Germană a Industriei Auto) afirmă că 100.000 au fost deja pierdute din 2019, iar alte 125.000 sunt așteptate să urmeze.
Și nu doar industria auto este afectată. În industria germană, peste 10.000 de locuri de muncă s-au pierdut în fiecare lună în ultimii doi ani.
„Nu mai este vorba despre un singur model sau despre cota de piață aici sau acolo. Este vorba despre supraviețuirea industriei auto germane”, declară directorul general al Audi, Gernot Döllner.
E mult deodată. Și sună precum sfârșitul, scrie Focus.
Era Germaniei ca națiune auto s-a încheiat
Era Germaniei ca națiune auto s-a încheiat.
Modelul de succes „Made in Germany” s-a bazat întotdeauna pe patru piloni:
Complexitate:Motorul cu aprindere este unul dintre cele mai complexe dispozitive mecanice existente. Mii de piese, toleranțe de ordinul micrometrilor. Germania putea face asta mai bine decât oricine altcineva. Acesta era avantajul său competitiv.
Ecosistem industrial: Producători, furnizori, institute de cercetare, toate situate unul lângă altul. Stuttgart, München, Wolfsburg, Ingolstadt. Sute de jucători într-o zonă foarte mică, stimulându-se reciproc către performanțe maxime.
Energie ieftină din Rusia
Profituri din China: Cea mai mare piață în creștere a Germaniei de la anii 1990 încoace. Timp de decenii, banii pur și simplu au intrat. Numerarul nu a fost niciodată problema.
Din aceste patru elemente constitutive a apărut o poveste care a funcționat la nivel mondial: o mașină germană reprezenta calitatea și tehnologia avansată. De aceea, Mercedes, BMW și Audi puteau percepe un preț premium peste tot. Mai scumpe, dar mai bune. Aceasta a fost povestea.
Astăzi, toate elementele constitutive se prăbușesc deodată:
Motorul cu ardere internă devine din ce în ce mai puțin important.
Ecosistemul migrează în străinătate
Gazul rusesc s-a terminat
Și China cumpără din ce în ce mai puține mașini germane.
Volkswagen, Mercedes și BMW vând astăzi în China cu aproape o treime mai puțin decât în 2018. Și asta în ciuda faptului că piața generală a crescut cu aproximativ 25% în aceeași perioadă. Piața este în plină expansiune, doar că nu pentru Germania. „Vaca de muls” a încetat să mai funcționeze.
Iar narațiunea „Germania = High-Tech” nu mai ține cont. Pentru că mașinile germane nu mai sunt lideri în domeniile în care high-tech-ul este definit astăzi: propulsie electrică, software și inteligență artificială.
Cea mai mare parte duce spre China.
De ce lupta împotriva Chinei este o ciocnire a sistemelor
China și-a construit propria industrie auto în doar câțiva ani. În Germania, nimeni nu a luat-o în serios mult timp.
Au realizat acest lucru cu un salt rapid. Asta înseamnă să sară peste o întreagă etapă de dezvoltare. China și-a dat seama devreme că nu va ajunge niciodată Germania din urmă pe piața automobilelor tradiționale. Abandonaseră deja motorul cu ardere internă.
Acesta a fost perfecționat de-a lungul a peste 100 de ani. Nimeni altcineva nu-l poate egala.
Așa că chinezii au renunțat complet la motorul cu ardere internă. Și s-au întrebat: ce urmează? Mașina electrică, definită de software. Nu au inventat-o singuri. Pur și simplu au copiat-o de la Tesla.
Politica industrială a Chinei este de fapt destul de simplă
Pur și simplu au înțeles mai devreme că exact aici se află viitorul. Și oricine controlează cea mai mare piață auto din lume poate contribui la modelarea acestui viitor.
Aceasta este chiar metoda oficială în politica industrială a Chinei: mai întâi adoptă, apoi înțelegi, apoi îmbunătățește-o singur. Așa a fost cu trenurile de mare viteză, energia solară, inteligența artificială. Și, de asemenea, cu mașinile.
Și toate acestea au fost posibile dintr-un singur motiv: China concurează ca un sistem întreg.
Lucrurile stau diferit în China. Acolo, o întreagă economie națională lucrează spre un singur scop. Sute de companii, 1,4 miliarde de oameni.
Strategiile companiilor individuale se bazează pe un plan general al statului. O strategie industrială națională care dictează direcția industriei.
Desigur, companiile concurează în continuare între ele. De fapt, ar trebui să concureze. Dar, în cele din urmă, toate își unesc forțele.
Majoritatea companiilor dau faliment
Și este planificat de la bun început că majoritatea vor eșua. Tocmai acesta este scopul. Scopul este de a forma lideri ai pieței mondiale.
Iată cum funcționează Manualul Chinezesc în 5 pași:
Statul asigură cadrul: capital, finanțare, acces la piață, talente, infrastructură.
Sute de startup-uri se alătură. Un întreg ecosistem este în curs de dezvoltare.
Supraoferta este permisă în mod deliberat. Mai multă ofertă decât cerere.
Cei care nu sunt eficienți și inovatori mor. Concurență brutală într-un spațiu foarte restrâns.
Supraviețuitorii sunt de neegalat. Așa au apărut BYD și CATL. Astăzi, sunt cel mai mare producător de mașini electrice din lume și cel mai mare producător de baterii din lume.
Directorul general al VW, Oliver Blume, a declarat recent: „Modelul nostru de afaceri nu mai funcționează. Nu la Volkswagen. Nu pentru Germania în ansamblu.”
Se referă la mai mult decât la un simplu model de afaceri. Se referă la un întreg sistem care este învechit. Sistemul nostru. Toată lumea luptă pentru sine. Împotriva unui adversar care acționează ca un colectiv. Cu planuri care sunt urmărite de decenii.
Și devine și mai rău. Pentru că mașina în sine devine ceva complet nou.
În 2007, Nokia a lansat telefonul. Nokia era liderul pieței mondiale. Apoi a apărut iPhone-ul. Astăzi, Nokia nu mai produce telefoane mobile.
Muzica în 2015. Pe atunci, CD-urile stăteau pe raft. Apoi a apărut Spotify. Astăzi, nimeni nu mai deține muzică.
Serviciile bancare în 2020. Obișnuia să fie sucursala cu ghișeu și consilier. Apoi au apărut N26 și Revolut. Astăzi, serviciile bancare sunt o aplicație.
Este mereu același tipar. O industrie stabilă de zeci de ani. Apoi apare software-ul și rescrie regulile. Și vechii lideri ai pieței dispar.
Și exact asta se întâmplă cu mașinile acum. Doar că de data aceasta, valul nu a venit o dată, ci de trei ori. Mai întâi, sistemul de propulsie a devenit electric. Apoi mașina a devenit software. Acum, inteligența artificială preia direcția. Fiecare val s-a construit pe baza precedentului. Și fiecare a venit mai repede.
Mașina de astăzi nu mai este mașina pe care o știam. Este un computer pe roți. Un robot care se conduce singur. Inima sa este o platformă software. Totul rulează pe ea: condusul, sistemele de asistență, inteligența artificială. Caroseria metalică din jurul ei devine secundară.
Prin urmare, noua generație de producători construiește complet diferit. Mai întâi software-ul, apoi mașina. Ei operează ca o companie de tehnologie, nu ca un producător de automobile.
Și tocmai aici devine periculos pentru noi. Dacă produsul este fundamental diferit, ai nevoie de o organizație fundamental diferită pentru a-l construi. O cultură diferită. Procese diferite. Minți diferite. Trebuie să răstorni complet corporația cu susul în jos.
Producătorii germani încearcă să facă exact această conversie de peste zece ani. Și încă nu au reușit.