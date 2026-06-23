225.000 de locuri de muncă pierdute: Criza din industria auto din Germania escaladează

Cea mai mare piață în creștere a Germaniei de la anii 1990 încoace. Timp de decenii, banii pur și simplu au intrat. Numerarul nu a fost niciodată problema.

Producători, furnizori, institute de cercetare, toate situate unul lângă altul. Stuttgart, München, Wolfsburg, Ingolstadt. Sute de jucători într-o zonă foarte mică, stimulându-se reciproc către performanțe maxime.

Motorul cu aprindere este unul dintre cele mai complexe dispozitive mecanice existente. Mii de piese, toleranțe de ordinul micrometrilor. Germania putea face asta mai bine decât oricine altcineva. Acesta era avantajul său competitiv.

Din aceste patru elemente constitutive a apărut o poveste care a funcționat la nivel mondial: o mașină germană reprezenta calitatea și tehnologia avansată. De aceea, Mercedes, BMW și Audi puteau percepe un preț premium peste tot. Mai scumpe, dar mai bune. Aceasta a fost povestea.

Astăzi, toate elementele constitutive se prăbușesc deodată:

Motorul cu ardere internă devine din ce în ce mai puțin important.

Ecosistemul migrează în străinătate

Gazul rusesc s-a terminat

Și China cumpără din ce în ce mai puține mașini germane.

Volkswagen, Mercedes și BMW vând astăzi în China cu aproape o treime mai puțin decât în ​​2018. Și asta în ciuda faptului că piața generală a crescut cu aproximativ 25% în aceeași perioadă. Piața este în plină expansiune, doar că nu pentru Germania. „Vaca de muls” a încetat să mai funcționeze.

Iar narațiunea „Germania = High-Tech” nu mai ține cont. Pentru că mașinile germane nu mai sunt lideri în domeniile în care high-tech-ul este definit astăzi: propulsie electrică, software și inteligență artificială.

Cea mai mare parte duce spre China.

De ce lupta împotriva Chinei este o ciocnire a sistemelor China și-a construit propria industrie auto în doar câțiva ani. În Germania, nimeni nu a luat-o în serios mult timp.

Au realizat acest lucru cu un salt rapid. Asta înseamnă să sară peste o întreagă etapă de dezvoltare. China și-a dat seama devreme că nu va ajunge niciodată Germania din urmă pe piața automobilelor tradiționale. Abandonaseră deja motorul cu ardere internă. Acesta a fost perfecționat de-a lungul a peste 100 de ani. Nimeni altcineva nu-l poate egala.

Așa că chinezii au renunțat complet la motorul cu ardere internă. Și s-au întrebat: ce urmează? Mașina electrică, definită de software. Nu au inventat-o ​​singuri. Pur și simplu au copiat-o de la Tesla.

Politica industrială a Chinei este de fapt destul de simplă Pur și simplu au înțeles mai devreme că exact aici se află viitorul. Și oricine controlează cea mai mare piață auto din lume poate contribui la modelarea acestui viitor.