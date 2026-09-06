25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global

Pe măsură ce se apropie cea de-a 25-a aniversare a atentatelor din 11 septembrie 2001, Osama bin Laden va fi inevitabil prezentat, și nu pe nedrept, arhitectul sângeros al atacurilor. Cu toate acestea, deși sauditul rămâne o figură emblematică a jihadului, extremiștii care au venit după el au fost mult mai influențați de Abu Musab al-Suri — un ideolog puțin cunoscut care locuia în suburbiile din nordul Londrei, scrie jurnalistul Tam Hussein pe platforma UnHerd.com.

Cunoscut în Spania sub numele de El Pelirrojo („Roșcatul”), Suri nu era genul de jihadist roșcat pe care îl producea Marea Britanie, genul care urmărea trecătorii prin cartierul londonez Whitechapel distribuind fluturași în care se proclamau „zone controlate de sharia”. Dimpotrivă, el părea mai degrabă un personaj dintr-un roman al lui Joseph Conrad. Ducând o viață liniștită în Neasden (district din nord-vstul Londrei), el a îmbinat ideologia islamistă, marxismul și tacticile moderne de insurgență într-o viziune asupra lumii a cărei moștenire a marcat nenumărate campanii teroriste ulterioare. Căci, în timp ce bin Laden a devenit faimos pentru ierarhia Al-Qaeda, Suri a dorit, în mod deliberat, exact opusul acesteia. Astfel, islamismul violent modern, cu protagoniștii săi de tip „lup singuratic” și atacurile cu cuțitul la întâmplare, se inspiră din Suri, nu din bin Laden, chiar dacă moștenirea sirianului continuă să aibă o influență majoră, scrie Tam Hussein.

Născut în 1958, într-o familie conservatoare din Alep, cu o puternică tradiție sufi, Suri a ajuns la maturitate în timp ce Hafez al-Assad, tatăl lui Bashar și dictator sirian din 1970, își întărea controlul asupra puterii — și zdrobea opoziția islamistă pe parcurs. În tinerețe, Suri s-a alăturat unei ramuri a Frăției Musulmane cunoscută sub numele de „Avangarda Luptătoare” (al-Tali'a al-Muqatila), care ajunsese la concluzia că singura cale de a răsturna regimul era prin lupta armată. Instruit în folosirea explozivilor, Suri a participat la o campanie de atentate cu bombe și asasinate împotriva regimului Assad, care a culminat cu un masacru al cadeților din armată în 1979.

Confruntarea a atins punctul culminant în 1982, când „Avangarda Luptătoare”, alături de susținători locali, s-a ridicat împotriva regimului în orașul Hama, din vestul Siriei. Refaat, fratele lui Hafez, a înăbușit rebeliunea cu o forță brutală, punând efectiv capăt Frăției Musulmane ca forță organizată în Siria și împrăștiind supraviețuitorii „Avangardei Luptătoare”. Mulți, printre care și Suri, s-au îndreptat spre Afganistan pentru a lupta împotriva URSS.

Suri s-a regăsit la Peshawar, în nord-vestul Pakistanului, alături de Abdullah Azzam, clericul palestinian adesea descris ca „nașul” jihadului global. În munții accidentați care se învecinează cu Afganistanul, l-a întâlnit și pe un bogat binefăcător saudit — Osama bin Laden. Potrivit propriilor mărturii ale lui Suri, acesta a petrecut trei ani antrenându-l pe bin Laden și pe alți așa-numiți „arabi afgani” înainte de a pleca la Madrid, unde a obținut cetățenia spaniolă prin căsătorie, stabilindu-se apoi la Londra în 1994.

În anii ’90, Londra devenise un refugiu neașteptat pentru islamiști, reprezentând pentru lumea musulmană de la sfârșitul secolului al XX-lea ceea ce Parisul, Istanbulul, Cairo și Beirutul fuseseră pentru disidenții politici din secolul al XIX-lea. Caracterul cosmopolit al orașului l-a transformat în centrul intelectual al lumii musulmane anglofone, plin de librării, activiști, veterani ai războiului din Afganistan și alți exilați politici de tot felul — toți încercând să înțeleagă viitorul mișcării lor.

Tot la Londra, islamiștii au început să dezvolte o gamă uluitoare de filosofii politice. La un capăt se afla mișcarea tunisiană Ennahda, care se inspira din democrația parlamentară britanică. La celălalt capăt se aflau cei care visau să arboreze steagul negru la clădirea de la numărul 10 de pe Downing Street (reședința premierului Marii Britanii și totodată sediul guvernului, n.r.) . În acest mediu extraordinar, Suri a început să transforme lecțiile din Siria și Afganistan într-o teorie a insurgenței globale.

Această teorie a marcat o îndepărtare radicală de modul în care tradiția marțială a islamului fusese înțeleasă de multă vreme. În mod tradițional, personalitățile anticoloniale din țări precum Algeria concepeau jihadul ca o formă de rezistență. Pentru ei, mijloacele nobile duceau la scopuri nobile. Regulile erau simple: inamicul era invadatorul occidental. Fără femei. Fără copii. Fără preoți. Doar combatanți.

Suri a respins aceste presupuneri. În schimb, a pus o serie cu totul diferită de întrebări, de genul celor cu care s-au confruntat anarhiștii și marxiștii în secolul trecut. Terorismul atinge oare obiective politice? Cum ar trebui dus războiul asimetric? Sunt guvernele musulmane ținte legitime, așa cum devenise junta militară algeriană pentru militanții islamiști? În multe privințe, Suri a reinventat jihadul transformându-l în ceea ce scriitorul american Robert Taber a numit „războiul puricilor”: o strategie de gherilă, teroare și asimetrie concepută pentru cei slabi împotriva celor puternici.

Pentru un scurt moment, în urma unei serii de atacuri teroriste din Franța, Suri a fost remarcat de MI5 (agenția de contrainformații și securitate internă a Regatului Unit). Dar cam atât a fost tot. Serviciile de securitate britanice au închis în mare măsură ochii la activitatea islamistă pe tot parcursul anilor ’90, parțial pentru că încă nu înțeleseseră problema „blowback-ului”. Exista, de asemenea, o înțelegere, așa cum a spus odată infamul Abu Hamza de la Moscheea Finsbury Park, că disidenții islamiști erau liberi să agite spiritele împotriva propriilor guverne, atâta timp cât nu mușcau mâna care îi hrănea, subliniază jurnalistul Tam Hussein.

Abu Musab al-Suri Foto: captură video YouTube

Exista și un alt calcul. Unii dintre acești disidenți ar fi putut, într-o zi, să răstoarne regimurile pe care le combăteau, așa că era mai bine să-i țină aproape decât să-i împingă în clandestinitate. Într-adevăr, unii dintre fiii și fiicele exilaților sirieni din Frăția Musulmană, care au crescut ei înșiși la Londra, sunt acum consilieri ai guvernului de la Damasc. Suri, însă, a avut întotdeauna ambiții mult mai globale. În 1991, a participat la Congresul Popular Arab și Islamic din Sudan, unde s-a amestecat printre toți, de la militanții Hezbollah la mujahedinii afgani și până la Carlos Șacalul. Un alt participant își amintește că l-a întâlnit pe Suri acolo, descriindu-l ca fiind extrem de furios și agresiv.

Întors la Londra, Suri a contribuit la publicarea influentei reviste islamiste „Al-Ansar”, publicând scrisori ale unor figuri de seamă ale mișcării jihadiste, inclusiv ale viitorului adjunct al Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Suri a organizat, de asemenea, deplasarea unor jurnaliști occidentali în Afganistan pentru a-l intervieva pe bin Laden, devenind unul dintre intermediarii neașteptați între comunitatea islamistă britanică din exil și conducerea emergentă a Al-Qaeda. Suri era, de asemenea, un susținător al talibanilor și al liderului acestora, mollahul Omar, încurajându-l pe bin Laden să se alinieze și să păstreze emiratul în formare.

La sfârșitul anilor ’90, Suri se întorsese în Afganistan, stabilindu-se la periferia orașului Kabul. Talha Ahsan, un fost jihadist și absolvent al Dulwich College care l-a cunoscut pe Suri în acea perioadă, își amintește de el ca fiind „una dintre cele mai inteligente persoane” pe care le-a întâlnit vreodată.

Viziunea sa prefigura practici care au devenit ulterior obișnuite în rândul unor grupări precum ISIS. Jurnalistul britanic spune că, potrivit lui Ahsan, Suri credea în recrutarea infractorilor, a unor bărbați cu curajul de a face lucruri pe care tinerii burghezi ca el nu le puteau face. Tocmai acest gen de bărbați, înstrăinați de viața obișnuită, aveau să comită mai târziu multe dintre atrocitățile care au marcat Europa în perioada de glorie a ISIS.

Capodopera lui Suri de 1.600 de pagini, „Apelul la rezistența islamică globală”, care a apărut online în 2004, era o expunere fără menajamente a modului în care ar trebui să arate jihadul modern. În ea, el anticipa apariția „lupului singuratic” și a „celulei autonome”, fiecare operând fără o ierarhie rigidă. Distrugerea „Avangardei Luptătoare” îl convinsese pe Suri că organizațiile formale erau prea ușor de desființat. Jihadul trebuia, așadar, să devină fără lideri, să existe dincolo de orice grup singular. În limbajul modern, el dorea ca lupta să devină virală.

În această măsură, Suri nu se opunea obiectivelor din spatele atentatelor de la 11 septembrie — ci mai degrabă modului în care era organizată Al-Qaeda. El știa foarte bine că liderii carismatici puteau fi vânați, lăsând mișcarea în dezordine. Moartea lui Bin Laden și declinul ulterior al Al-Qaeda, urmate ani mai târziu de dificultățile cu care s-a confruntat ISIS după moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi, păreau să-i dea dreptate. În tot acest timp, Suri susținea că organizațiile jihadiste iroseau prea multă energie pe lupte teologice interne, în loc să se concentreze pe ceea ce el considera a fi lupta lor mai amplă împotriva Occidentului și a aliaților săi.

Deși Suri a rămas la marginea mișcării pe parcursul vieții sale, ideile sale s-au infiltrat totuși în discursul islamist prin intermediul internetului și al predicatorilor radicali. Există îndoieli cu privire la măsura în care el a orchestrat atentatele de la Madrid din 11 martie 2004 și cele din 7 iulie 2005 din Londra, însă ambele atacuri au fost cu siguranță în stilul lui Suri. „[În învățăturile mele] am menționat ținte vitale și legitime care trebuie lovite în țările inamice”, a remarcat el mai târziu. „Printre țintele pe care le-am menționat în mod specific ca exemple se număra metroul din Londra. [Atacarea acestuia] a fost și este în continuare scopul.”

Dincolo de atrocități precum cele din 7 iulie 2005, abordarea descentralizată a lui Suri a contribuit la inspirarea altor atrocități: inclusiv atacul armat al lui Nidal Hasan de la Fort Hood și încercarea lui Umar Farouk Abdulmutallab de a doborî un avion de linie american în 2009. Nenumăratele atacuri cu cuțitul, atacurile cu vehicule și actele de terorism la scară mică comise în următorii 15 ani aveau să devină cele mai durabile și tulburătoare expresii ale ideilor lui Suri.

Suri însuși și-a petrecut ultimii ani ascunzându-se de autoritățile pakistaneze, înainte de a fi capturat și transferat într-o închisoare siriană în jurul anului 2005. Considerat de mulți că ar fi murit acolo, el a dispărut în același sistem de represiune care îl modelase cu decenii în urmă. Dar ideile sale nu au murit odată cu el. Căci, dacă bin Laden este amintit ca fiind chipul jihadului global, Suri s-ar putea dovedi a fi figura cu consecințe mai mari pe termen lung, mai ales pe măsură ce războiul devine din ce în ce mai asimetric și neconvențional. Pe lângă toate acestea, sirianul care odinioară edita reviste la Londra și îi ducea pe jurnaliștii britanici să-l întâlnească pe bin Laden le-a lăsat moștenire succesorilor săi ceva mai durabil decât o organizație. El a lăsat în urmă o metodă, una care continuă să răsune oriunde indivizii ucid nu în numele unui grup — ci, într-un stil viu, în stilul lui Conrade, în numele unei idei, concluzionează Tam Hussein.

Editor : B.E.