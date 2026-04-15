250 de oameni, inclusiv copii, sunt dați dispăruți după ce o ambarcațiune cu migranţi s-a scufundat în Oceanul Indian

Aproximativ 250 de cetăţeni Rohingya şi din Bangladesh, inclusiv copii, sunt dispăruţi după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat săptămâna trecută în Marea Andaman, potrivit agenţiilor Naţiunilor Unite pentru refugiaţi şi migraţiune, transmite BBC.

Traulerul, care plecase din Bangladesh şi se îndrepta spre Malaezia, ”s-ar fi scufundat din cauza vânturilor puternice, a mărilor agitate şi a supraaglomerării”, au declarat agenţiile.

Garda de Coastă din Bangladesh a declarat agenţiei de ştiri AFP că una dintre navele sale a salvat nouă persoane de pe ambarcaţiune pe 9 aprilie, scrie News.ro. Nu este clar când s-a răsturnat exact ambarcaţiunea.

Sute de mii de Rohingya, una dintre numeroasele minorităţi etnice din Myanmar, au fugit peste graniţă în Bangladesh de la o represiune mortală din 2017.

Rohingya, care sunt în principal musulmani, li se refuză cetăţenia de către guvernul din Myanmar, o ţară cu majoritate budistă.

Condiţiile precare de viaţă din Bangladesh i-au determinat însă şi pe unii Rohingya să facă călătorii precare pe vase supraaglomerate către Malaezia, o ţară musulmană pe care unii o consideră un refugiu sigur în regiune.

Rafiqul Islam, unul dintre supravieţuitori, a declarat pentru AFP că a plutit timp de aproape 36 de ore înainte de a fi salvat, adăugând că a fost ars de petrolul vărsat din ambarcaţiune.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a spus că promisiunea unui loc de muncă în Malaezia a fost ceea ce l-a convins să se urce pe ambarcaţiune.

”Acest incident tragic reflectă consecinţele grave ale strămutării prelungite şi absenţa unor soluţii durabile pentru Rohingya”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) într-un comunicat emis în comun cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

Violenţa continuă din Rakhine, statul lor natal din Myanmar, a ”spulberat speranţele de întoarcere în siguranţă în viitorul apropiat”, au declarat agenţiile, menţionând că reducerea asistenţei umanitare şi condiţiile dificile de viaţă din taberele de refugiaţi i-au împins să ”întreprindă călătorii maritime atât de periculoase în căutarea siguranţei şi a oportunităţilor”.

Aceste ambarcaţiuni sunt adesea mici şi înghesuite, lipsite de facilităţi de bază, cum ar fi apă proaspătă şi salubritate. Nu ajung întotdeauna la destinaţii. Unii mor pe mare, în timp ce alţii sunt uneori reţinuţi sau deportaţi. Unii au fost, de asemenea, întorşi din drum la apropierea de Malaezia şi Indonezia, fie de către autorităţi, fie de comunităţile locale de coastă.

În ianuarie 2025, Malaezia a întors drumul la două ambarcaţiuni care transportau aproximativ 300 de refugiaţi după ce le-a oferit pasagerilor mâncare şi apă.

”Oamenii mor în lupte, mor de foame. Aşa că unii cred că e mai bine să moară pe mare decât să moară încet aici”, a declarat anterior pentru Reuters un refugiat Rohingya din Cox's Bazar, Bangladesh.

În declaraţia lor de marţi, agenţiile ONU au cerut comunităţii internaţionale să menţină finanţarea pentru refugiaţii Rohingya şi comunităţile lor gazdă din Bangladesh.

”În timp ce Bangladesh îşi marchează noul an, această tragedie este o reamintire a eforturilor necesare urgent pentru a aborda cauzele profunde ale strămutării în Myanmar şi pentru a crea condiţii care să permită refugiaţilor Rohingya să se întoarcă acasă în mod voluntar, în siguranţă şi cu demnitate”, au transmis agenţiile.

Editor : A.P.