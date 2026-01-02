3.000 de copii și părinții lor, evacuați din regiunile ucrainene Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde armata rusă înregistrează progrese

Autorităţile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinţii lor din aproximativ patruzeci de localităţi din regiunile Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde forţele ruse au înregistrat progrese în ultimele luni, transmite France Presse.

Potrivit ministrului ucrainean al reconstrucţiei, Oleksii Kuleba, evacuări au avut loc şi în ultimele zile ale lunii decembrie în regiunea Cernigov, din nordul Ucrainei.

„În total, 150.000 de persoane au fost evacuate din zonele de front către regiuni mai sigure de la 1 iunie (2025). Printre acestea se numără aproape 18.000 de copii”, a afirmat Kuleba.

Anunţul evacuării civililor de către autorităţile ucrainene arată amploarea avansului forţelor ruse pe front, care ameninţă noi localităţi, notează France Presse, citată de Agerpres.

Majoritatea evacuărilor forţate de civili din Ucraina din ultimii ani au avut loc în regiunea estică Doneţk, unde se concentrează cea mai mare parte a luptelor. Dar armata rusă avansează şi în regiunea Dnipropetrovsk, unde a pătruns în vara anului 2025, şi în regiunea Zaporojie, unde frontul a rămas blocat timp de ani de zile.

În nord-estul Ucrainei, rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje din Harkov, lăsând clădirea în ruine şi rănind cel puţin 25 de persoane, au anunţat oficialii, dar Rusia a negat că ar fi avut loc un atac, relatează Reuters. Fotografiile şi videoclipurile postate online arătau fumul care se ridica dintr-o zonă vastă distrusă, echipele de urgenţă făcându-şi drum prin moloz şi bucăţi mari de materiale de construcţie.

Armata rusă a înregistrat în Ucraina cea mai puternică avansare pe front în 2025 de la primul an al invaziei, potrivit datelor analizate de AFP, menţinând o presiune militară puternică.

Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească sâmbătă în capitala ucraineană cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferinţă a unei echipe americane. Potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, aproximativ 15 ţări şi-au confirmat participarea, precum şi reprezentanţi ai UE şi NATO.

Editor : Liviu Cojan