3 morţi și 20 de răniți într-un atac armat la o şcoală catolică din SUA. Atacatorul s-a sinucis

Data publicării:
atac armat sua profimedia
Foto: Profimedia

O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis, din statul Minnesota, a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat, Tim Walz.

Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, şi alte circa 20 au fost rănite în incidentul armat, a declarat un oficial al Departamentului de Justiţie al SUA. Potrivit BBC, atacatorul s-a sinucis.

„Am fost informat despre un atac armat produs la şcoala catolică Annunciation şi voi continua să vă ţin la curent pe măsură ce am mai multe informaţii”, a declarat guvernatorul Tim Walz pe reţeaua X, precizând că forţe de poliţie au fost trimise la faţa locului.

„Mă rog pentru copiii şi profesorii noştri a căror primă săptămână de şcoală a fost marcată de acest act teribil de violenţă”, a adăugat el.

Atacul armat a avut loc la Biserica Annunciation (Buna Vestire), care găzduieşte şi o şcoală elementară unde învaţă de la copii de vârstă preşcolară până la elevi de clasa a VIII-a, conform site-ului său.

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că a fost „pe deplin informat” despre atacul „tragic” cu arme de foc dintr-o şcoală din Minneapolis, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

„Casa Albă va continua să urmărească această situaţie teribilă”, a adăugat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare că Departamentul de Securitate Naţională (DHS) monitorizează situaţia şi se află în legătură cu autorităţile locale.

