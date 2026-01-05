30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile anti-ucrainene ale președintelui parlamentului

Antonín Kolář, profesor și primar al satului Semněvice din Cehia, a inițiat o scrisoare deschisă în care își cere scuze pentru declarațiile anti-ucrainene ale președintelui Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura.

Potrivit iDNES, scrisoarea este adresată ambasadorului Ucrainei în Cehia, Vasil Zvarich. Textul spune că remarca lui Okamura care critică Ucraina și conducerea acesteia contrazice faptele și principiile solidarității, scrie Ukrainska Pravda.

„Simt nevoia să vă cer scuze pentru cuvintele rostite de Tomio Okamura, care contrazic în mod direct faptele, experiența istorică și principiile de bază ale umanității, solidarității și responsabilității”, scrie Kolář în scrisoare.

Kolář a afirmat că Okamura reprezintă doar o minoritate a societății și că vocea sa nu reflectă sentimentele reale ale majorității populației din Cehia. Dimpotrivă, în Cehia sunt multe persoane care simt solidaritate și recunoștință față de Ucraina și cetățenii săi.

„Astăzi, Ucraina nu apără doar teritoriul său. Apără chiar principiul că granițele nu pot fi schimbate prin forță și că violența nu poate prevala asupra legii. Dacă Ucraina ar cădea, nu ar fi doar înfrângerea ei – ar fi înfrângerea valorilor democratice pe care se bazează propria noastră libertate”, notează Kolář în scrisoare.

Scrisoarea adresată ambasadorului ucrainean în Cehia a fost semnată de 30.000 de persoane. În aceasta, primarul din Semněvice menționează discursul de Anul Nou al președintelui Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura, în care acesta s-a pronunțat împotriva acordării de asistență Ucrainei și a făcut referire la așa-numita „junta lui Zelenskyy”.

Vasil Zvarich a criticat declarațiile lui Okamura împotriva Ucrainei și a conducerii acesteia.

Cu toate acestea, ministrul ceh de externe, Petr Macinka, a declarat că nu consideră potrivit ca ambasadorul unui stat străin să evalueze public declarațiile făcute de unul dintre cei mai înalți oficiali constituționali ai Cehiei.

Între timp, partidele de opoziție cehe doresc să organizeze un vot în Camera Deputaților cu privire la demisia șefului acesteia, Tomio Okamura.

