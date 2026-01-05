Live TV

30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile anti-ucrainene ale președintelui parlamentului

Data actualizării: Data publicării:
Tomio Okamura
Declarațiile lui Tomio Okamura au stârnit scandal în Cehia. Foto: Profimedia

Antonín Kolář, profesor și primar al satului Semněvice din Cehia, a inițiat o scrisoare deschisă în care își cere scuze pentru declarațiile anti-ucrainene ale președintelui Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura.

Potrivit iDNES, scrisoarea este adresată ambasadorului Ucrainei în Cehia, Vasil Zvarich. Textul spune că remarca lui Okamura care critică Ucraina și conducerea acesteia contrazice faptele și principiile solidarității, scrie Ukrainska Pravda.

„Simt nevoia să vă cer scuze pentru cuvintele rostite de Tomio Okamura, care contrazic în mod direct faptele, experiența istorică și principiile de bază ale umanității, solidarității și responsabilității”, scrie Kolář în scrisoare.

Kolář a afirmat că Okamura reprezintă doar o minoritate a societății și că vocea sa nu reflectă sentimentele reale ale majorității populației din Cehia. Dimpotrivă, în Cehia sunt multe persoane care simt solidaritate și recunoștință față de Ucraina și cetățenii săi.

„Astăzi, Ucraina nu apără doar teritoriul său. Apără chiar principiul că granițele nu pot fi schimbate prin forță și că violența nu poate prevala asupra legii. Dacă Ucraina ar cădea, nu ar fi doar înfrângerea ei – ar fi înfrângerea valorilor democratice pe care se bazează propria noastră libertate”, notează Kolář în scrisoare.

Scrisoarea adresată ambasadorului ucrainean în Cehia a fost semnată de 30.000 de persoane. În aceasta, primarul din Semněvice menționează discursul de Anul Nou al președintelui Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura, în care acesta s-a pronunțat împotriva acordării de asistență Ucrainei și a făcut referire la așa-numita „junta lui Zelenskyy”.

Vasil Zvarich a criticat declarațiile lui Okamura împotriva Ucrainei și a conducerii acesteia.

Cu toate acestea, ministrul ceh de externe, Petr Macinka, a declarat că nu consideră potrivit ca ambasadorul unui stat străin să evalueze public declarațiile făcute de unul dintre cei mai înalți oficiali constituționali ai Cehiei.

Între timp, partidele de opoziție cehe doresc să organizeze un vot în Camera Deputaților cu privire la demisia șefului acesteia, Tomio Okamura.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
3
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
oameni care se bucura in venezuela
4
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem S-300V
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V
hmara
Cine va conduce serviciile secrete ucrainene. Zelenski: „Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene”
Întâlnire Zelenski-Maliuk. Foto Profimedia
Zelenski îl înlocuiește pe șeful SBU, ca parte a unei remanieri mai ample
Chrystia Freeland, consilier pentru economie și dezvoltare al președintelui Zelenski. Foto X
Numire-surpriză în echipa Zelenski: un fost vicepremier canadian
Atac asupra unui centru medical din Kiev. Foto X
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical
Recomandările redacţiei
G96vN4AXEAAIlq4
„Mă consider prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima declarație...
profimedia-1062173480
SUA analizează o intervenție în Iran, în sprijinul protestatarilor...
steag SUA Groenlanda
Premierul danez spune că ia în serios amenințările lui Trump și...
Radar-Venezuela-3-webp
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de...
Ultimele știri
Mesaj de avertisment al Departamentului de Stat al SUA: „Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată”
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15 miliarde de euro din fonduri UE. Date despre ultimele șase luni
Cum au reușit rușii să bombardeze proprietăți americane în Ucraina. 300 de tone de ulei pe străzile din Dnipro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Adevărul
Cât de legală este capturarea lui Maduro?
Playtech
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...