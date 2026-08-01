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300.000 de oameni au participat la marşul Pride din Hamburg, la o săptămână după atacul de la Berlin

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Hamburg Pride 2026
Steaguri curcubeu și mesaje de solidaritate la marșul Pride din Hamburg, unde 300.000 de oameni au defilat la o săptămână după atacul de la Berlin.Foto: Profimedia
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Aproximativ 300.000 de persoane au defilat sâmbătă la marşul Pride din Hamburg, din nordul Germaniei, conform poliţiei şi organizatorilor, la o săptămână după un atac al unui tânăr islamist la Berlin, la o demonstraţie similară, soldat cu moartea unei persoane şi rănirea altor aproximativ 30.

Sub un cer senin, persoane de toate vârstele, inclusiv drag queens, membri ai comunităţii LGBT+ şi aliaţi, au fluturat steaguri curcubeu, unele pe jos, altele urcate pe care alegorice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Unii au afişat pancarte cu sloganul "Solidaritate între persoanele LGBT: Luăm poziţie pentru un viitor fără frică".

Din cauza atacului de sâmbăta trecută din capitala Germaniei, poliţia şi-a dublat numărul de efective faţă de marşul Pride de anul trecut din Hamburg.

Organizatorii marşului se aşteptau la aproximativ 250.000 de participanţi şi au făcut apel la întregul oraş să participe.

În urmă cu o săptămână, un atac cu maşină şi cu cuţitul a avut loc la Berlin asupra mulţimii adunate pentru marşul Pride, cunoscut sub numele de Christopher Street Day (CSD) în Germania.

Suspectul, un bărbat german de origine libaneză în vârstă de 21 de ani, islamist radicalizat, a fost ucis duminică seara de poliţia din Berlin.

Editor : M.B.

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