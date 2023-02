„Acesta va fi anul victoriei noastre”, susține președintele Volodimir Zelenski, într-o postare pe Twitter, la un an de la invazia Rusiei în Ucraina, relatează The Guardian. În același timp, premierul de la Kiev face un apel și susține că Ucraina are nevoie de mai mult ajutor financiar pentru a-și acoperi doar deficitul bugetar. După ce s-a abținut la votul ONU prin care a trecut o rezoluție fără caracter obligatoriu ce solicită Rusiei să-și încheie ostilitățile și să se retragă din Ucraina, China a făcut public planul de pace în care îndeamnă la „dialog pentru soluții pașnice”.

LiveText-ul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina

Londra cere aliaților săi din G7 să accelereze ajutorul militar pentru Ucraina

ACTUALIZARE 08:40 Premierul britanic Rishi Sunak face apel la aliaţii săi din G7, care urmează să se reunească vineri prin videoconferinţă cu ocazia împlinirii unui an de la invazia rusă, să furnizeze mai repede artilerie armatei ucrainene şi să îi ofere acesteia arme cu rază mai lungă de acţiune, relatează AFP.

„Pentru ca Ucraina să câştige acest război - şi pentru ca acea zi să vină cât mai repede - ea trebuie să obţină un avantaj decisiv pe câmpul de luptă”, ar urma să declare în cadrul reuniunii liderul conservator britanic, conform serviciilor sale. „În loc să adoptăm o abordare progresivă, prioritatea noastră trebuie să fie să acţionăm mai repede în privinţa artileriei, blindatelor şi apărării antiaeriene”, ar urma să mai afirme el.

Rishi Sunak, care va ţine un minut de reculegere la Downing Street alături de militari ucraineni, va pleda pe lângă liderii G7 în favoarea livrărilor „de arme cu rază mai lungă de acţiune”, scrie Agerpres.

Conform Downing Street, după ce a anunţat că va instrui piloţi de avioane de vânătoare ucraineni, el „îşi va reitera propunerea de sprijin din partea Marii Britanii pentru ţările capabile să furnizeze avioane Ucrainei pentru a o ajuta cât mai repede în acest conflict”.

Marea Britanie, prima ţară care a promis tancuri grele Kievului, a deschis posibilitatea de a livra Ucrainei avioane la normele NATO, însă a precizat că instruirea piloţilor ar dura până la trei ani. Armata ucraineană dispune de aparate de zbor de concepţie sovietică.

Zelenski: Situaţia militară din sudul Ucrainei este destul de periculoasă în unele locuri

ACTUALIZARE 08:20 Situaţia militară din sudul Ucrainei este destul de periculoasă în unele locuri, în timp ce condiţiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video preşedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de vineri, când se împlineşte un an de la declanşarea invaziei ruse, potrivit Reuters.

Zelenski a mai spus că forţele ruse au bombardat din nou oraşul Herson din sudul ţării, lăsând fără căldură 40.000 de persoane, scrie Agerpres. „În ceea ce priveşte sudul, în unele locuri situaţia este destul de periculoasă, însă trupele noastre au mijloacele de a le răspunde ocupanţilor”, a afirmat el, rezumând evenimentele de pe diferite fronturi.

„În est, este foarte greu, dureros. Dar facem tot ce putem pentru a rezista”, a continuat el, făcând referire la atacurile repetate ale forţelor ruse care încearcă să captureze regiunile estice Doneţk şi Lugansk.

Potrivit lui Zelenski, lucrările de reconstrucţie din Herson, care a fost bombardat zilnic, vor continua până când încălzirea va fi restabilită. „Şi vom reconstrui. Indiferent ce ar putea face aceşti terorişti şi ticăloşi ruşi, vom reconstrui şi repara totul”, a spus el.

Casa Albă: SUA oferă un ajutor militar suplimentar de 2 miliarde de dolari Ucrainei

ACTUALIZARE 08:15 Washingtonul va acorda o nouă tranşă de ajutor militar Ucrainei, în valoare de 2 miliarde de dolari, acest anunţ intervenind pe fondul marcării vineri a unui an de la declanşarea invaziei ruse, relatează AFP şi Reuters, citând un înalt responsabil american.

„SUA anunţă un ajutor militar suplimentar de 2 miliarde de dolari Ucrainei”, a declarat joi la CNN consilierul pentru securitatea naţională al Casei Albe, Jake Sullivan.

El nu a oferit detalii cu privire la această nouă asistenţă. „Vom continua să examinăm ceea ce este necesar şi ne vom strădui să oferim tot ceea ce Ucraina are nevoie pentru a învinge pe front”, a declarat Sullivan la CNN, notează Agerpres.

Înaltul responsabil, care l-a însoţit pe Joe Biden în vizita surpriză întreprinsă la Kiev în această săptămână, a adăugat că administraţia americană se întreabă în permanenţă cum „să ofere Ucrainei instrumentele necesare pentru a câştiga”.

Sullivan a subliniat că preşedintele american, în cursul vizitei sale la Kiev, l-a anunţat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că SUA vor livra Ucrainei „mai multă artilerie, mai multă muniţie, mai multe (sisteme) Himars”, pe lângă promisiunile anterioare de a livra mai multe vehicule blindate şi mai multe tancuri.

Sistemul Himars (High Mobility Artillery Rocket System), fabricate de gigantul american Lockheed Martin, este un lansator de rachete montat pe blindate uşoare, utilizat deja eficient de către forţele ucrainene.

În declaraţia sa, înaltul oficial de la Casa Albă a spus că ţările membre G7 (Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi SUA) urmează să anunţe vineri noi sancţiuni, care vor viza în primul rând acele state ce furnizează Rusiei produse aflate sub incidenţa sancţiunilor impuse anterior.

Întrebat despre livrarea de avioane F-16 cerute de Ucraina, Jake Sullivan a declarat: „F-16 nu au legătură cu luptele pe termen scurt. Acestea se referă la apărarea pe termen lung a Ucrainei”.

Zelenski: „Acesta va fi anul victoriei noastre”

ACTUALIZARE 08:00 Într-o postare pe Twitter, președințele Volodimir Zelenski spune că în urmă cu un an, Ucraina a ales să lupte împotriva Rusiei și să nu capituleze. „Pe 24 februarie, milioane dintre noi am făcut o alegere. Nu un steag alb, ci un steag albastru și galben. Nu fugind, ci înfruntând. Înfruntând inamicul. Rezistență și luptă”, a scris președintele ucrainean.

„A fost un an de durere, credință și unitate. Și acesta este un an al invincibilității noastre. Știm că acesta va fi anul victoriei noastre!”, conchide Zelenski.

Premierul de la Kiev: Ucraina are nevoie de mai mult ajutor

ACTUALIZARE 07:50 După o contracție de 30% a economiei sale în 2022, Ucraina va avea nevoie de 38 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului pentru a-și acoperi doar deficitul bugetar, relatează Reuters.

„Avem nevoie de aceste fonduri pentru costuri critice: finanțarea salariilor și a pensiilor, educație și medicină”, a declarat prim-ministrul Denys Shmyhal la o reuniune recentă a guvernului. „Pentru stabilitatea economică și o luptă de succes împotriva inamicului, Ucraina are nevoie de mai mult ajutor”.

În plus, Kievul va avea nevoie de 17 miliarde de dolari în acest an pentru reparații urgente de energie și deminare, precum și pentru reconstruirea unora dintre infrastructurile sale critice.

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a intensificat apelurile pentru un sprijin financiar sporit Ucrainei, în timp ce Statele Unite pregătesc un ajutor economic suplimentar de 10 miliarde de dolari.

Kievul nu a identificat încă sursele de finanțare pentru a acoperi aceste costuri suplimentare și face presiuni pentru un program de împrumut de mai multe miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Prim-ministrul Denys Shmyhal a spus că speră să ajungă de acord cu un program multianual de 15 miliarde de dolari. Șefa FMI, Kristalina Georgieva, a declarat marți că împrumuturile Ucrainei ar putea fi „considerabile”.

Australia trimite mai multe drone Ucrainei

ACTUALIZARE 07:40 Guvernul australian a anunţat vineri că va trimite mai multe drone Ucrainei pentru a o ajuta în lupta împotriva Rusiei, la un an de la declanşarea invaziei. Totodată, Australia a impus noi sancţiuni financiare ţintite împotriva a 90 de persoane şi 40 de entităţi ruseşti, informează Reuters.

Cele mai recente ţinte ale noilor sancţiuni includ miniştri care coordonează sectoare energetice, industriale şi ale resurselor, precum şi jucători cheie din domeniul apărării, printre care producătorul de arme Kalashnikov Concern, firma de aviaţie Tupolev şi dezvoltatorul de submarine Admiralty Shipyards, scrie Agerpres.

„Continuăm să fim alături de Ucraina”, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese. „(Sistemele aeriene fără echipaj) oferă informaţii despre câmpul de luptă, precum şi capacitate de supraveghere şi de recunoaştere forţelor armate ucrainene”. El nu a precizat câte drone vor fi livrate, ce modele şi dacă vor fi înarmate.

Se crede că zeci de mii de civili ucraineni şi militari de ambele părţi au murit şi milioane de persoane au fost forţate să fugă de când preşedintele Vladimir Putin a ordonat în urmă cu un an invazia, pe care el o numeşte „operaţiune militară specială” menită să scape Ucraina de extremişti.

Vladimir Putin a vorbit recent despre arsenalul nuclear al Rusiei în timp ce Statele Unite şi NATO acuză China că ia în considerare furnizarea de arme Moscovei, un partener strategic al Beijingului. China a respins acuzaţia. Ministrul australian de externe, Penny Wong, a declarat pentru postul de televiziune ABC că va îndemna China să ia măsuri pentru dezescaladarea conflictului.

Australia, unul din cei mai mari contributori non-NATO la sprijinul oferit Ucrainei de către Occident, a furnizat asistenţă, muniţie şi echipamente de apărare şi a interzis exporturile de alumină şi minereuri de aluminiu, inclusiv bauxită, către Rusia.

De la începutul conflictului, Australia a oferit sprijin militar Ucrainei în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari australieni (340 de milioane de dolari americani). De asemenea, a trimis soldaţi în Marea Britanie pentru a ajuta la pregătirea trupelor ucrainene şi a sancţionat peste 1.000 de indivizi şi entităţi ruseşti.

China a făcut public un plan de pace în Ucraina într-un document cu 12 puncte: dialog pentru soluții pașnice și fără arme nucleare

ACTUALIZARE 07:30 China a cerut Rusiei şi Ucrainei să reia dialogul şi a respins orice recurgere la arme nucleare, într-un document în 12 puncte publicat vineri, la un an de la începerea războiului.

„Toate părţile ar trebui să sprijine Rusia şi Ucraina să lucreze în aceeaşi direcţie şi să reia dialogul direct cât mai curând posibil” în vederea unei „soluţii paşnice”, a comunicat Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing.

„Toate părţile trebuie să rămână raţionale şi să dea dovadă de reţinere, să evite agravarea tensiunilor şi să prevină deteriorarea în continuare a crizei sau chiar scăparea sa sub control”, se arată în document, potrivit Reuters. Intitulat „Poziţia Chinei cu privire la soluţionarea politică a crizei ucrainene”, documentul a fost publicat vineri dimineaţă pe site-ul ministerului chinez.



