Video&Foto Șapte persoane, rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Modena, din Italiei. Două sunt în stare gravă

Modena, Auto Falcia Pedoni. Ci Sono Feriti Gravi
Modena, mașină lovește pietoni. Sunt răniți grav. Șoferul a fost reținut după ce a încercat să fugă. 15 mai 2026, Modena, Italia. Foto LaPresse preluată de Profimedia Images

Șapte persoane au fost rănite sâmbătă, când o mașină a intrat în mulțimea de pietoni din centrul orașului Modena, din nordul Italiei, a declarat poliția citată de Reuters. Două dintre cele șapte persoane sunt în stare gravă. Poliția a precizat că șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat și că nu mai există niciun pericol.

ACTUALIZARE 20:12 Doi răniți dintre cei șapte sunt în stare gravă, relatează presa italiană citată de News.ro.

Maşina condusă de o persoană de origine nord-africană „s-a îndreptat spre trotuar, lovind şi o bicicletă, apoi a lovit în plin o femeie, care este în stare gravă, cu picioarele zdrobite", a explicat primarul Massimo Mezzetti, prezent la faţa locului.

„Am văzut maşina venind, se îndrepta spre trotuar. A accelerat brusc. Mergea cu cel puţin o sută la oră, am văzut oamenii zburând”. Aceasta este relatarea martorilor cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe via Emilia Centro, unde o maşină a lovit aproximativ zece pietoni. Apoi, şoferul a înjunghiat şi un trecător, înainte de a fi oprit de poliţie.

„Trebuie să înţelegem natura incidentului, dar este un eveniment dramatic. Sunt profund şocat; indiferent de natura sa, este un fapt extrem de grav. Dacă ar fi vorba de un atentat, ar fi şi mai grav”. Acestea sunt primele cuvinte ale primarului din Modena, Massimo Mezzetti, la faţa locului, imediat după producerea incidentului grav.

Bărbatul care a lovit mai mulţi pietoni în centrul oraşului Modena este arestat. Din informaţiile de până acum, el ar fi un cetăţean italian de origine străină, în vârstă de aproximativ 30 de ani, născut şi crescut în zona Modena și pare că nu are antecedente penale.

Știrea inițială

Anterior, mass-media italiană a relatat că mașina a intrat într-o vitrină a unui magazin după ce a lovit oamenii, iar șoferul a înjunghiat un trecător care a încercat să-l oprească.

Mașina a lovit, sâmbătă, aproximativ 10 pietoni în centrul orașului italian Modena, rănind mai multe persoane, unele dintre ele grav, potrivit relatărilor presei locale. Incidentul s-a produs pe Via Emilia, o stradă aglomerată din centrul orașului, deși circumstanțele rămân neclare, relatează și Times Now World.

Potrivit relatărilor de la fața locului, vehiculul, un Citroen C3 care venea dinspre Largo Garibaldi, a lovit și vitrina unui magazin din Largo Porta Bologna.

Șoferul, care a fost și el rănit în incident, ar fi fugit de la fața locului pe jos. În timpul urmăririi, presa locală a relatat că acesta a înjunghiat un bărbat care a încercat să-l oprească.

Serviciile de urgență, inclusiv mai multe ambulanțe, au acordat îngrijiri medicale răniților la fața locului. Carabinieri, ofițeri ai Guardia di Finanza și poliția au intervenit, de asemenea, și au izolat zona cu bandă roșie și albă, în timp ce ancheta continua.

Martorii au descris zona ca fiind aglomerată în momentul incidentului, cu multe persoane aflate în stradă în după-amiaza zilei de sâmbătă.

Editor : Ana Petrescu

