După eliberarea orașului Izium de către Ucraina în septembrie 2022, anchetatorii au exhumat 449 de cadavre dintr-un cimitir situat într-o pădure, multe dintre acestea prezentând semne de tortură, execuție sau moarte violentă, scrie Kyiv Post. Cercetătorii de la Laboratorul de Cercetare Umanitară al Universității Yale au folosit imagini din satelit pentru a cartografia peste 55.000 de metri pătrați de săpături legate de înmormântări și de activitatea militară rusă. Patru ani mai târziu, procurorii ucraineni au identificat 15 suspecți care ar fi fost implicați în arestările, torturile și uciderile comise în timpul ocupației.

Mirosul cadavrelor exhumate din pădurea de pini de la nord de Izyum nu era deosebit de puternic, dar se simțea pretutindeni. Mirosea oarecum a sconcs, dar fără nuanțele portocalii. În mare parte, era un miros ușor dulceag de descompunere care plutea în aer.

Pădurea în care forțele de ocupație ale Kremlinului și poliția au îngropat civilii ucraineni care au murit sau au fost uciși în timpul detenției, pe parcursul celor opt luni de ocupație rusă a orașului Izyum, este o pădure secundară și cultivată. Copacii sunt drepți, cu trunchiuri de grosimea unui braț sau a unui picior uman. Solul este format din nisip maro, considerat practic inutil pentru agricultură după standardele ucrainene. Potecile folosite de cei care vin la picnic, de copii și de culegătorii de ciuperci brăzdează pădurea. Nu există prea multă vegetație joasă, ceea ce face ușoară deplasarea printre copaci în aproape orice direcție.

Mormintele săpate în solul pădurii din Izyum, din care au fost recuperate în final 449 de rămășițe umane, nu sunt dispuse în rânduri ordonate. Dimpotrivă, sunt împrăștiate aparent la întâmplare. Majoritatea locurilor de înmormântare par să fi fost alese acolo unde copacii erau suficient de distanțați unul de altul pentru a permite înghesuirea unui mormânt de dimensiunea unui corp între pini. Rădăcini tăiate mărginesc aproape fiecare mormânt. Unii dintre cei decedați au fost așezați pe spate, ca într-un cimitir obișnuit. Alții au fost îngropați ghemuiți în poziție fetală. Solul de deasupra mormintelor este denivelat și plin de movile, probabil pentru că nu exista nici spațiul, nici energia necesară pentru a întinde pământul uniform. Drept urmare, mersul prin această parte a pădurii nu este prea ușor.

Chiar la sud de pădure se află un ansamblu rezidențial format din case unifamiliale. Locuințele sunt destul de luxoase după standardele din estul Ucrainei, având zidărie din piatră, ferestre moderne, linii electrice noi și drumuri din beton. Există chiar și o stație de autobuz. Mormintele se află la aproximativ 150 de metri (492 de picioare) distanță de cele mai apropiate case. Locuitorii din cartier (numit Pisky datorită solului nisipos) au povestit că, în timpul ocupației, rușii intrau noaptea în pădure, unde uneori se vedeau lumini printre copaci, iar zgomotul vehiculelor și al oamenilor care se mișcau prin pădure se auzea la orice oră.

Tehnicieni criminaliști transportă un sac pentru cadavre într-o pădure de la periferia orașului Izium, pe 16 septembrie 2022. Foto: Profimedia Images

Înmormântările au continuat în timpul ocupației

În timpul ocupației, legea marțială rusă le permitea soldaților să ucidă orice civil în timpul nopții, fără avertisment. Așadar, în satul Pisky, locuitorii rămâneau în case. Înmormântările au continuat noapte după noapte, fără a fi văzute de majoritatea martorilor care nu erau ruși.

Însă, pe măsură ce ocupația din Izyum era încă în desfășurare, un grup academic numit Laboratorul de Cercetare Umanitară de la Yale (HRL) a compilat imagini satelitare din diferite perioade, care au confirmat că o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați (592.015 picioare pătrate) de teren din pădure fusese excavată între 5 aprilie și 1 iulie 2022.

Cel puțin două excavatoare militare și peste 40 de vehicule militare au fost prezente în timpul săpăturilor, dispunerea gropilor asemănându-se foarte mult cu cea a gropilor comune, potrivit cercetătorilor.

Anchete ulterioare efectuate de poliția ucraineană au descoperit că forțele ruse care ocupau Izium au acționat rapid pentru a înăbuși o eventuală rezistență civilă, identificând și reținând locuitorii pe care îi considerau loiali guvernului ucrainean. Autoritățile de ocupație i-au vizat inițial pe foștii militari ucraineni, pe funcționarii guvernamentali, pe proprietarii de afaceri și pe profesioniști, grupuri pe care rușii le considerau cele mai susceptibile de a se opune invaziei și ocupației ulterioare. Mii de persoane au fost reținute în timpul lunilor în care forțele ruse au controlat orașul. Cei mai puțin norocoși au fost supuși unor interogatorii violente și tortură. Unii au murit, probabil accidental. Alții au fost uciși în mod deliberat.

Tehnicieni criminaliști transportă un sac pentru cadavre într-o pădure de la periferia orașului Izium, pe 16 septembrie 2022. Foto: Profimedia Images

Exhumările și anchetele medico-legale

În timpul exhumărilor, muncitorii au introdus cadavrele în stare de descompunere în saci albi pentru cadavre, în vederea examinării și identificării ulterioare. La fața locului a fost chiar amenajat un laborator mobil de prelevare a probelor ADN. Anchețele medico-legale desfășurate în următoarele șase luni de către medici legiști și anchetatori ucraineni și internaționali au concluzionat că poliția rusă și personalul militar de securitate au comis crime de război și, posibil, crime în masă împotriva populației civile din Izium. Cu toate acestea, amploarea totală a crimelor a rămas neclară.

Numărătoarea finală a arătat că între 414 și 425 de rămășițe umane au fost exhumate din mormintele din pădurile de la nord de Izium, inclusiv aproximativ 215 de femei, 194 de bărbați și cinci copii. Un total de 22 de persoane au fost identificate ca fiind membri ai forțelor armate ucrainene, în timp ce restul erau civili.

Majoritatea rămășițelor prezentau semne de tortură sau de moarte violentă. Aproximativ 30 de victime aveau frânghii în jurul gâtului, mâinile legate, membrele rupte sau răni prin împușcare. Un număr nespecificat de victime de sex masculin fuseseră mutilate, inclusiv cazuri în care organele genitale fuseseră îndepărtate. Alte cadavre prezentau semne de deces cauzat de bombardamente sau atacuri aeriene. Deși aceste decese au avut loc în timpul ocupației ruse a zonei, ele au furnizat dovezi mai puțin directe privind crimele de război, uciderile în masă sau abuzurile asupra civililor din teritoriul ocupat decât cazurile care implicau tortură, execuții sau alte forme de abuzuri militare.

Cazul lui Oleh Salyha

Printre victimele identificate ale torturii s-a numărat și omul de afaceri din Izium, Oleh Salyha. Potrivit familiei sale, poliția rusă l-a răpit de pe o stradă din oraș, iar aceștia nu l-au mai văzut niciodată în viață. Rămășițele sale prezentau semne de tortură cu instrumente ascuțite și contondente, înainte de a fi executat prin împușcare.

În timpul exhumărilor, chiar și în prezența jurnaliștilor, pădurea de la nord de Izyum era aproape tăcută. Se auzea zgomotul unei lopeți care săpa în pământ de la zeci de metri distanță. Cel mai puternic sunet era cel al generatorului laboratorului de ADN. Se auzeau pașii greoi ai bărbaților care scoteau un alt cadavru din pădure, cu clicurile sau zumzetul camerelor de filmat pe fundal.

La patru ani după ce parașutiștii din Brigada 25 Aeropurtată a Ucrainei și soldații de infanterie din Brigada 80 de Asalt Aerian au intrat în Izyum și au auzit pentru prima dată relatările locuitorilor despre torturile și uciderile comise de forțele ruse, procurorii ucraineni au identificat 11 militari ruși și doi cetățeni ucraineni loiali Rusiei ca fiind complici la arestări și crime. Procesul a început în iunie 2026, toți inculpații fiind judecați în lipsă.

Un dosar separat, în care erau implicați trei militari ruși acuzați de torturarea și uciderea a doi civili în Izium, s-a soldat cu condamnări în iulie 2026. Toți trei au primit pedepse cu închisoarea de 15 ani, deși procurorii au formulat apel solicitând pedeapsa cu închisoarea pe viață. Doi înalți oficiali ai forțelor de ocupație, coloneii armatei ruse Ahmed Duduyev și Serghei Safonov, figurează în continuare pe listele de persoane căutate de autoritățile ucrainene și internaționale.

Tehnicieni criminaliști transportă un sac pentru cadavre într-o pădure de la periferia orașului Izium, pe 16 septembrie 2022. Foto: Profimedia Images

Ce s-a întâmplat cu cercetarea Yale

În martie 2025, guvernul SUA a încetat finanțarea Laboratorului de Cercetare Umanitară de la Yale (HRL). Oficialii de la Casa Albă au declarat că decizia reflecta îngrijorarea că conducerea Universității Yale era prea orientată spre stânga și, prin urmare, nu merita sprijin federal. Ulterior, HRL a transferat datele colectate despre Izyum către alte instituții și și-a continuat cercetările legate de Ucraina la o scară redusă.

Korshak a studiat la Yale, însă cu zeci de ani înainte de înființarea HRL în 2021. El a transmis reportaje de la locul de înmormântare în masă din Izyum pe 23 septembrie 2022 și este martor ocular al ridicării ultimelor rămășițe.

Editor : Ana Petrescu