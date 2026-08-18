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5 adolescenţi au murit după ce au circulat pe contrasens pe autostradă. Guvernul irlandez denunţă un fenomen legat de reţelele sociale

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accident
Foto: Profimedia
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Prim-ministrul irlandez Micheal Martin s-a declarat luni „şocat” în urma unei coliziuni în care cinci tineri au murit la bordul unei maşini cu care circulau pe contrasens pe o autostradă, autorităţile fiind îngrijorate că este un fenomen alimentat de reţelele sociale, relatează AFP și News.ro.

Aceşti adolescenţi, a căror vârstă nu a fost precizată, au decedat duminică când maşina în care se aflau şi care circula cu viteză mare pe contrasens pe autostrada M9, la sud de Dublin, a intrat în coliziune cu un alt vehicul.

Patru persoane, printre care un copil, care se aflau în cea de-a doua maşină, au fost rănite grav.

Această tragedie are loc la doar câteva zile după un alt accident pe o altă autostradă din apropierea oraşului Dublin, în circumstanţe similare. Nouă persoane au fost rănite.

Într-un comunicat, Micheal Martin s-a declarat „şocat şi îndurerat” de acest accident şi deosebit de îngrijorat de faptul că unele dintre aceste fapte sunt comise „pentru a obţine aprecieri pe reţelele sociale”. El a afirmat că nu poate exista „nicio toleranţă” faţă de acest comportament.

Cu o zi înainte, comisarul Justin Kelly, care conduce Garda (poliţia irlandeză), a condamnat la rândul său o practică pe care a calificat-o drept „iresponsabilă şi periculoasă”.

„Ceea ce face acest comportament imprudent şi mai revoltător este faptul că, în unele cazuri, este motivat de dorinţa de a câştiga popularitate pe reţelele sociale, fără nicio grijă pentru consecinţele potenţial devastatoare asupra celorlalţi sau asupra autorilor înşişi”, a declarat comisarul Kelly.

John Joe O'Connell, liderul unui sindicat al poliţiştilor irlandezi, a afirmat luni la postul de televiziune RTE că grupuri de tineri folosesc reţelele sociale pentru a se lua la întrecere unii cu alţii, filmându-şi interacţiunile cu poliţia şi provocând în mod deliberat urmăriri cu maşina. El a precizat că aceştia circulau pe contrasens pe autostrăzi, deoarece poliţia are instrucţiuni să nu urmărească vehiculele în situaţii cu risc ridicat.

Editor : A.P.

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