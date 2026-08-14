5 lucruri de știut după exercițiul militar în care dronele ucrainene au „nimicit” blindatele SUA (Kyiv Post)

5. Învață NATO lecția?
Nu pare să fie cazul, concluzionează Kyiv Post. Exercițiul Combined Resolve nu a fost primul, ci al treilea în doi ani în care unitățile de instruire ale NATO au fost puse să lupte împotriva unităților ucrainene de drone și s-au văzut spulberate în lupta simulată.
Prima dată când o astfel de înfrângere la antrenamente a avut loc a fost în timpul exercițiului NATO Hedgehog 2025 din Estonia, desfășurat între 5 și 23 mai. Peste 16.000 de soldați din 12 țări au participat la exercițiu, printre ei aflându-se, în mod ironic, chiar drone de bombardament și recunoaștere din Brigada 412 „Nemesis”.
În timpul manevrelor, operatorii din Brigada 412, alături de echipaje FPV din cadrul unei alte unități ucrainene de drone extrem de competente, Brigada 427 „Rarog”, au ajutat la jucarea rolului de OPFOR împotriva unei unități britanice de elită (Grupul de Luptă 1 Mercian) și a Brigăzii 1 Infanterie din cadrul Diviziei Estoniene.
În timpul unui contraatac simulat al acestor unități NATO, un grup de aproximativ 10 operatori ucraineni de drone a localizat și, în luptă simulată, a distrus cel puțin 17 vehicule de luptă britanice/estoniene, a provocat zeci de pierderi fictive de vieți omenești și a blocat supraviețuitorii pe drumuri forestiere survolate de dronele FPV ucrainene.
Printre vehiculele prinse în capcană s-au numărat tancuri Challenger 2, vehicule de luptă ale infanteriei Warrior și piese de artilerie. Comandanții exercițiului, urmărind succesele ucrainenilor, i-au „readus la viață pe cei morți și răniți” pentru ca instruirea să poată continua.
A doua oară când forțele NATO s-au confruntat cu dronele ucrainene la antrenamente a fost în timpul exercițiilor Aurora 26 desfășurate în Gotland, Suedia, între 27 aprilie și 13 mai, aproape simultan cu rotația Brigăzii 3 Blindate la Hohenfels.
Principala formațiune de instruire a fost Regimentul profesionist suedez Gotland, aflat sub comanda Grupului de Luptă al Brigăzii Gotland, având alături subunități din Garda Națională Daneză, unități de apărare antiaeriană din SUA și infanterie britanică.
Contingentul ucrainean nu a provenit din forțele de elită ale USF, ci din unități de drone de pe linia frontului care sprijină Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov” - printre aceștia numărându-se piloți și tehnicieni dintr-o fostă brigadă de protocol numită „Prezidențială” și dintr-o brigadă de infanterie nou înființată, numită „Lubart”. Relatările de presă au estimat numărul total de soldați ucraineni participanți la instruire la 15-17. Dronele folosite au fost doar replici FPV încărcate cu saci de nisip.
Conform unui raport, ucrainenii au adus cu ei și drone cu fibră optică, rezistente la bruiaj, dar au constatat că acestea nu erau necesare, deoarece unitățile NATO aflate în instruire păreau fie nedispuse, fie incapabile să bruieze dronele care le atacau. Conform rapoartelor de știri suedeze, ucrainenii au localizat și „distrus” în mod repetat vehicule suedeze/NATO, iar într-unul dintre scenarii au „distrus” 28 din 32 de vehicule care încercau să avanseze.
Conform rapoartelor de știri militare din Ucraina, tacticile NATO generatoare de pierderi, neadaptate la amenințarea dronelor și folosite în exercițiul Hedgehog din 2025, nu se schimbase deloc în exercițiile Combined Resolve și Aurora desfășurate 11 luni mai târziu.
O relatare de presă din Ucraina privind instruirea din Gotland din acea perioadă (neconfirmat, dar intens preluat) menționa că piloții ucraineni au încetat să mai numere odată ce bilanțul vehiculelor distruse a depășit 30.