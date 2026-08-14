Live TV

5 lucruri de știut după exercițiul militar în care dronele ucrainene au „nimicit” blindatele SUA (Kyiv Post)

Data publicării:
operator drona ucraina
Foto: Armata Ucrainei
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
1. Unde, când și ce s-a întâmplat? De ce se aflau ucrainenii acolo? 2. Este adevărat că ucrainenii au nimicit o forță americană majoră? 3. Ce altceva s-a mai întâmplat în timpul exercițiului și care a fost rolul ucrainenilor? 4. Ce trebuie știut despre unitatea ucraineană de drone Nemesis? 5. Învață NATO lecția?

Wall Street Journal a relatat miercuri despre un exercițiu militar în care o unitate ucraineană de drone, care a participat la un antrenament NATO în Germania, s-a confruntat cu o brigadă de tancuri a Armatei SUA, iar rezultatul simulării a fost o victorie zdrobitoare a ucrainenilor, aproape toate blindatele americane fiind „distruse”. Kyiv Post a analizat rezultatele exercițiului care a evidențiat vulnerabilitățile NATO într-un război modern cu drone.

1. Unde, când și ce s-a întâmplat? De ce se aflau ucrainenii acolo?

Exercițiul a fost un joc de război pe teren cu o durată de două săptămâni, numit Combined Resolve, care a avut loc în a doua jumătate a lunii aprilie 2026 și în primele zile din mai. Unitatea principală care s-a antrenat a fost o unitate „grea” din SUA – înarmată în principal cu tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei, artilerie și elicoptere – numită Brigada 3 Blindată de Luptă din Divizia 1 Cavalerie, cu baza în Fort Hood, Texas.

Brigada a fost desfășurată în Europa ca parte a unui plan american de descurajare (acum probabil anulat de administrația Trump), care implică mobilizarea unor brigăzi americane de luptă terestră în Europa de Est. Aproximativ 3.500 de soldați americani au participat la exercițiu.

Hohenfels este cea mai mare zonă de instruire a NATO pentru manevre militare, iar antrenamentele de tip „forță contra forță” de acolo reprezintă o etapă standard de pregătire NATO încă din anii 1950.

De la a doua invazie a Rusiei în Ucraina, Hohenfels a devenit principalul pol de antrenament al NATO pentru exersarea războiului de manevră împotriva unui adversar de forță similară în condiții de luptă convențională.

Efectele armamentului sunt simulate prin utilizarea muniției de manevră (muniție oarbă) și a laserelor atașate armelor, care emit un semnal atunci când se trage, precum și prin echiparea soldaților și a vehiculelor cu senzori sensibili la laser.

Ofițerii observatori / arbitrii folosesc simulatoare de artilerie și propriile lasere pentru a simula artileria și unele sisteme cu rază lungă de acțiune. Deși instruirea - ce se reduce la un joc uriaș de război folosind sisteme laser (laser tag) - nu poate replica frica reală de război, majoritatea soldaților susțin că exercițiile „forță contra forță” de la Hohenfels reproduc destul de fidel modul în care funcționează armele în bătălii simulate: tacticile inteligente funcționează în general, iar cele slabe eșuează aproape întotdeauna.

Unitățile desfășurate la Hohenfels pentru acest antrenament au inclus, conform surselor deschise, comandamentul Brigăzii 3 Blindate, Escadrila 6 din Regimentul 9 Cavalerie (o formațiune grea de cercetare), alături de subunități de geniu, artilerie și sprijin.

Comandamentul brigăzii din timpul exercițiilor, cu indicativul Greywolf, a fost consolidat cu elicoptere și tancuri M1A1 Abrams. Toate acestea sunt formațiuni terestre de luptă ale Armatei Regulate, bazate în principal la Ft. Hood, Texas, având misiunea permanentă de a fi în stare de pregătire imediată pentru a fi desfășurate și a lupta într-un război convențional.

Zona de instruire Hohenfels găzduiește o unitate permanentă a Armatei SUA, Batalionul 1 din Regimentul 4 Infanterie, al cărui rol permanent este să simuleze „inamicul” pentru unitățile care vin să se confrunte acolo.

Unitatea, numită de obicei OPFOR (Opposing Force), încearcă să folosească tactici rusești, iraniene sau chinezești și operează vehicule care simulează tancuri și alte vehicule de luptă din acele țări.

În decembrie 2025, unitatea a înființat o companie nouă, dedicată exclusiv dronelor, care folosește în principal quadcoptere cu rază scurtă numite Archer Nero. Unitatea de drone a OPFOR de la Hohenfels este poreclită Eerie Company.

Un număr mic de operatori și aeronave din Ucraina - conform rapoartelor, două sau patru echipe de zbor (mai puțin de 20 de piloți și tehnicieni) - a participat la antrenamentul de la Hohenfels.

Aceștia făceau parte dintr-o unitate ucraineană de drone bine cunoscută, Brigada 412 din cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, denumită „Nemesis”. Participarea unităților ucrainene de drone la antrenamentele de manevră NATO datează cel puțin din 2025.

În timpul exercițiului, ucrainenii au luptat mai întâi de partea OPFOR împotriva unităților din Brigada 3 Blindată de Luptă, iar ulterior au trecut în rolul de unități de sprijin și instructori pentru militarii americani, în timp ce aceștia își continuau bătăliile împotriva OPFOR. Războiul simulat s-a desfășurat în mare parte pe teren uscat și pe vreme bună, astfel că condițiile de zbor au fost optime.

2. Este adevărat că ucrainenii au nimicit o forță americană majoră?

Răspunsul este un „da” clar, dar există câteva nuanțe. Conform WSJ și rapoartelor de știri ale armatei americane, în cel puțin unul dintre scenariile de luptă - o mișcare de atac sau o încercare efectivă de asalt a forțelor americane împotriva unei poziții OPFOR -, operatorii din Brigada 412 „Nemesis” au localizat cu ușurință americanii care se apropiau, parțial datorită norilor de praf ridicați de aceștia.

Piloții ucraineni au înregistrat lovituri simulate asupra tancurilor și vehiculelor de luptă ale infanteriei folosind drone FPV (first-person-view) cu o ușurință relativă.

Vehiculele blindate americane evaluate ca fiind avariate și oprite au fost apoi vânate și distruse de drone-bombardier în valul următor, la fel ca infanteriștii și vehiculele ușoare americane care au încercat să se adăpostească odată ce vehiculele de protecție au fost pierdute.

Tacticile folosite de ucraineni la Hohenfels au fost, conform rapoartelor, identice cu cele utilizate de unitățile de drone din Ucraina în lupta împotriva Rusiei de mai bine de doi ani.

Conform rapoartelor, unitățile americane dispuneau de sisteme standard de război electronic și de combatere a dronelor, iar rețelele de sprijin de informații aveau acces complet, cel puțin teoretic, la informațiile tactice generate de resurse americane majore de recunoaștere (survoluri de satelit, interceptări electronice și rețele extinse de spionaj).

Cu toate acestea, cel puțin în cadrul secvenței de atac masiv / recunoaștere grea a instruirii, operatorii ucraineni de drone au provocat „pierderi” suficient de mari forțelor SUA încât să le facă ineficiente din punct de vedere operational.

Acest lucru i-a forțat pe arbitri să „reînvie” echipamentele și soldații „distruși”, deoarece, dacă comandamentul Brigăzii 3 Blindate ar fi fost obligat să acopere pierderile prin metodele standard de reaprovizionare și înlocuire, antrenamentul s-ar fi blocat din lipsă de unități americane de luptă disponibile.

Sursele disponibile nu specifică numărul exact al „victimelor” americane; totuși, un grup de luptă al unei brigăzi americane de 3.500 de oameni ar alinia în mod normal cel puțin 200 de vehicule blindate de diferite tipuri.

Unitatea principală de instruire, Escadrila 6 din Regimentul 9 Cavalerie, dacă ar fi executat o deplasare spre contact cu întăriri, ar fi aliniat probabil aproximativ 30-40 de vehicule de luptă ale infanteriei sau alte vehicule blindate ușoare și în jur de 12 tancuri.

În războiul ruso-ucrainean, probabil cel mai masiv asalt blindat rusesc oprit de drone a avut loc pe 30 martie 2024, lângă orașul Tonenke (la vest de Avdiivka), când forțele Kremlinului au trimis 48 de vehicule blindate spre apărările ucrainene pregătite și au pierdut jumătate din acea forță în doar câteva ore în urma loviturilor de drone susținute de artilerie.

O înfrângere similară a fost suferită de forțele ruse anul acesta, pe 22 iulie, în timpul unui atac lângă satul Șahove, unde din aproximativ 70-80 de vehicule trimise în spațiu deschis, cel puțin 65 (dintre care șapte tancuri) au fost distruse de dronele ucrainene.

Este important de reținut că utilizarea de către ucraineni a tacticilor de drone - practicate la scară largă în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) - pentru a „demola” majoritatea unităților americane de cavalerie s-a petrecut într-un singur scenariu de luptă din mai multele derulate în timpul antrenamentului de la Hohenfels.

3. Ce altceva s-a mai întâmplat în timpul exercițiului și care a fost rolul ucrainenilor?

Informațiile din surse deschise privind exercițiul indică un set standard de scenarii de instruire menite să pună la încercare unitățile participante și să le forțeze să acționeze sub presiune. O descriere neconfirmată a scenariului exercițiului a sugerat că, în primele etape, forța Greywolf / Brigada 3 Blindată a executat o misiune de recunoaștere și o înaintare spre contact în teritoriul stăpânit de OPFOR, iar ulterior a organizat o apărare de urgență pentru a menține terenul câștigat și a se recupera după pierderi.

În zilele următoare, elemente ale forței Greywolf au tatonat poziția OPFOR pentru a identifica punctele forte și alte ținte, dispersând și camuflând în același timp propriile forțe.

Mai târziu în cadrul exercițiului, ucrainenii au schimbat tabăra și au lucrat cot la cot cu ofițerii și subofițerii din comandamentul Brigăzii 3 Blindate pentru a exersa cooperarea în recunoaștere și sprijinul prin foc.

Conform unui raport oficial privind activitățile Eerie Company, un obiectiv principal al exercițiului a fost identificarea celor mai bune practici și tactici într-un mediu de luptă cu densitate mare de drone.

În calitate de OPFOR, rolul companiei Eerie a fost de a „replica amenințarea câmpului de luptă modern”, folosind drone pentru a detecta și ataca unitățile aflate în instruire, precum și sisteme de război electronic (bruiaj) pentru a îngreuna comunicațiile acestora.

Un articol publicat pe 4 mai pe site-ul Armatei SUA (army.mil) a identificat principala dronă folosită de americani pentru a simula dronele „inamice” ca fiind Neros Archer — un quadcopter de mici dimensiuni cu performanțe similare dronelor FPV ucrainene utilizate în lupta reală, dar de aproximativ trei ori mai scump.

Brigada 412 din cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot „Nemesis”, la fel ca majoritatea unităților ucrainene de drone, este echipată cu o gamă variată de aeronave de luptă: de la drone FPV de unică folosință, care costă mai puțin de 400 de dolari, până la drone-bombardier / minare hexacopter Vampire, drone de interceptare Hornet, drone cu aripi fixe Morrigan și drone grele octocopter R18/R34.

Rapoartele nu au specificat care dintre aceste echipamente din inventar au fost desfășurate la Hohenfels pentru a suplimenta dronele Archer ale americanilor.

Destul de surprinzător, având în vedere abilitățile ucrainenilor și performanța lor efectivă din timpul antrenamentului, materialul prezentat de Armata SUA despre compania Eerie nu a menționat prezența ucrainenilor.

De asemenea, materialele video și imaginile foto ale Armatei SUA de la exercițiu au arătat o activitate intensă a dronelor, dar nu au oferit niciun indiciu că soldații sau aeronavele ucrainene ar fi participat vreodată la instruirea cu Brigada 3 Blindată la Hohenfels.

4. Ce trebuie știut despre unitatea ucraineană de drone Nemesis?

Brigada Nemesis din cadrul Forțelor de Sisteme Neechipate ale Ucrainei este considerată, de regulă, una dintre cele mai experimentate și eficiente în luptă unități de drone din întreaga armată ucraineană și, prin urmare, probabil din orice armată din lume. Iaroslav Honcear, un fost consultant de marketing IT și cofondator al unității în 2014, în timpul primei invazii a Rusiei în Ucraina, este comandantul acesteia.

Conform comandantului forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, un fost comerciant de cereale pe nume Robert Brovdi, poreclit „Magyar”, o brigadă tipică de aeronave fără pilot numără de obicei între 1.000 și 1.500 de bărbați și femei și aliniează aproximativ 300 de echipe individuale de drone.

În condiții normale, acestea sunt capabile colectiv să controleze și să blocheze complet orice avans rusesc pe o linie de front de 100 de kilometri. Conform surselor deschise, lăsând la o parte elementele de sprijin precum comandamentul, personalul medical, de resurse umane și logistica, într-o zi obișnuită de luptă, o brigadă precum Nemesis execută între 150 și 400 de misiuni aeriene, alături de alte 10-20 de deplasări în teren ale dronelor terestre.

În timp ce se desfășura exercițiul de instruire NATO - la care au participat probabil 15-20 de operatori ucraineni -, majoritatea bărbaților și femeilor din Brigada 412 de Sisteme Fără Pilot „Nemesis” se aflau în luptă sau sprijineau operațiuni tactice pe sectorul sudic Huliaipole, în regiunea Zaporojie din Ucraina.

Conform fluxului de știri al unității, pe frontul din Ucraina, în cadrul operațiunilor de război, atât unitățile de drone FPV, cât și cele de drone-bombardier ale brigăzii au raportat lovituri reușite asupra parcurilor de vehicule blindate rusești aflate la 10-30 de kilometri în spatele liniilor inamice. Printre acestea s-a numărat și o serie de ieșiri nocturne pe 14 aprilie, în care au fost distruse majoritatea vehiculelor și utilajelor de terasament ale unui batalion de geniu rusesc.

Un bilanț al vehiculelor distruse în lunile martie și aprilie, publicat de brigadă, a identificat 260 de vehicule rusești (inclusiv unele motociclete și vehicule de teren tip dune buggy) distruse de loviturile cu drone.

Toate distrugerile ar fi fost documentate prin imagini video capturate de drone, însă Kyiv Post a putut verifica doar aproximativ 10% din aceste imagini. Cinci zile mai târziu, divizia antiaeriană a brigăzii a reușit o doborâre rară, folosind o dronă de interceptare împotriva unei drone kamikaze rusești de tip Shahed.

O subunitate de elită a brigăzii, specializată în lovituri la distanță lungă, a executat în cursul lunii aprilie peste 30 de atacuri împotriva tancurilor petroliere din „floata fantomă” a Rusiei care operau în Marea Neagră, precum și împotriva facilităților de pe coasta rusă care deservesc transportul maritim și transferurile de petrol. Conform rapoartelor, șapte nave au fost lovite.

De asemenea, unitatea de neutralizare a apărării antiaeriene a brigăzii a revendicat distrugerea a 17 sisteme de rachete antiaeriene și a 12 radare de apărare antiaeriană rusești în atacurile desfășurate în 2026, până în luna aprilie.

5. Învață NATO lecția?

Nu pare să fie cazul, concluzionează Kyiv Post. Exercițiul Combined Resolve nu a fost primul, ci al treilea în doi ani în care unitățile de instruire ale NATO au fost puse să lupte împotriva unităților ucrainene de drone și s-au văzut spulberate în lupta simulată.

Prima dată când o astfel de înfrângere la antrenamente a avut loc a fost în timpul exercițiului NATO Hedgehog 2025 din Estonia, desfășurat între 5 și 23 mai. Peste 16.000 de soldați din 12 țări au participat la exercițiu, printre ei aflându-se, în mod ironic, chiar drone de bombardament și recunoaștere din Brigada 412 „Nemesis”.

În timpul manevrelor, operatorii din Brigada 412, alături de echipaje FPV din cadrul unei alte unități ucrainene de drone extrem de competente, Brigada 427 „Rarog”, au ajutat la jucarea rolului de OPFOR împotriva unei unități britanice de elită (Grupul de Luptă 1 Mercian) și a Brigăzii 1 Infanterie din cadrul Diviziei Estoniene.

În timpul unui contraatac simulat al acestor unități NATO, un grup de aproximativ 10 operatori ucraineni de drone a localizat și, în luptă simulată, a distrus cel puțin 17 vehicule de luptă britanice/estoniene, a provocat zeci de pierderi fictive de vieți omenești și a blocat supraviețuitorii pe drumuri forestiere survolate de dronele FPV ucrainene.

Printre vehiculele prinse în capcană s-au numărat tancuri Challenger 2, vehicule de luptă ale infanteriei Warrior și piese de artilerie. Comandanții exercițiului, urmărind succesele ucrainenilor, i-au „readus la viață pe cei morți și răniți” pentru ca instruirea să poată continua.

A doua oară când forțele NATO s-au confruntat cu dronele ucrainene la antrenamente a fost în timpul exercițiilor Aurora 26 desfășurate în Gotland, Suedia, între 27 aprilie și 13 mai, aproape simultan cu rotația Brigăzii 3 Blindate la Hohenfels.

Principala formațiune de instruire a fost Regimentul profesionist suedez Gotland, aflat sub comanda Grupului de Luptă al Brigăzii Gotland, având alături subunități din Garda Națională Daneză, unități de apărare antiaeriană din SUA și infanterie britanică.

Contingentul ucrainean nu a provenit din forțele de elită ale USF, ci din unități de drone de pe linia frontului care sprijină Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov” - printre aceștia numărându-se piloți și tehnicieni dintr-o fostă brigadă de protocol numită „Prezidențială” și dintr-o brigadă de infanterie nou înființată, numită „Lubart”. Relatările de presă au estimat numărul total de soldați ucraineni participanți la instruire la 15-17. Dronele folosite au fost doar replici FPV încărcate cu saci de nisip.

Conform unui raport, ucrainenii au adus cu ei și drone cu fibră optică, rezistente la bruiaj, dar au constatat că acestea nu erau necesare, deoarece unitățile NATO aflate în instruire păreau fie nedispuse, fie incapabile să bruieze dronele care le atacau. Conform rapoartelor de știri suedeze, ucrainenii au localizat și „distrus” în mod repetat vehicule suedeze/NATO, iar într-unul dintre scenarii au „distrus” 28 din 32 de vehicule care încercau să avanseze.

Conform rapoartelor de știri militare din Ucraina, tacticile NATO generatoare de pierderi, neadaptate la amenințarea dronelor și folosite în exercițiul Hedgehog din 2025, nu se schimbase deloc în exercițiile Combined Resolve și Aurora desfășurate 11 luni mai târziu.

O relatare de presă din Ucraina privind instruirea din Gotland din acea perioadă (neconfirmat, dar intens preluat) menționa că piloții ucraineni au încetat să mai numere odată ce bilanțul vehiculelor distruse a depășit 30.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
3
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
4
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
5
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1055607217
Noul plan al Ucrainei pentru a-l presa pe Putin să pună capăt războiului rămâne un mister pentru americani: „Nu l-au văzut încă”
Russia Ukraine War
Ucraina a propus Rusiei o încetare a focului asupra ţintelor civile în Marea Neagră (surse)
Frații Andrew și Tristan Tate.
Frații Tate rămân în închisoarea din Miami. Autoritățile americane au cerut informații despre cei doi de la DIICOT
fum dupa un atac ucrainean
Lovitură pentru Rusia: o rafinărie atacată de Ucraina și-a oprit complet activitatea. Ce efecte sunt așteptate
drona ruseasca
A doua avertizare RO-Alert în Tulcea: Armata a ridicat avioane F-16, după ce a detectat o nouă țintă aeriană aproape de graniță
Recomandările redacţiei
terenuri stat constructii
Afaceri nelegale cu terenurile statului. Șeful instituției: „E...
bec aprins
Românii cu baterii de stocare au furnizat aseară energie în rețeaua...
pompa de benzina motorina
Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane în...
Prizonieri ucraineni eliberați
Presa ucraineană: În Rusia, prizonierii sunt „îngrășați” înainte de...
Ultimele știri
Avioane NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei. Măsura de precauție luată de Finlanda
Ce semnifică Prohodul Maicii Domnului: Rugăciunea care se rostește pe 14 august, în ajunul Sfintei Maria
Alegeri parlamentare parţiale în Anglia: Farage îşi revendică victoria, numărarea voturilor nefiind încă finalizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Dramă de nedescris în sportul mondial: a murit la doar 18 ani! Care este, de fapt, cauza decesului
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
Ele sunt echipele care l-au impresionat pe Marius Șumudică după 4 etape din SuperLiga. „Pretendentă clară la...
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Pro FM
Travis Kelce, prima declarație despre nunta cu Taylor Swift: „Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, imaginea senzualității într-o rochie foarte decoltată. Fanilor nu le vine să creadă câți ani...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de pensionari să nu aibă probleme la pensie
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Modul în care e distribuită grăsimea corporală contează mai mult decât credeai. Ce au descoperit cercetătorii...
Digi Animal World
Imagine tulburătoare pe o plajă din New Jersey. 29 de rechini morți, descoperiți de o femeie
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alexandra Stan a vorbit despre momentele dificile de după naștere. „24 de ore la Terapie Intensivă”