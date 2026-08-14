5 lucruri de știut după exercițiul militar în care dronele ucrainene au „nimicit” blindatele SUA (Kyiv Post)

Wall Street Journal a relatat miercuri despre un exercițiu militar în care o unitate ucraineană de drone, care a participat la un antrenament NATO în Germania, s-a confruntat cu o brigadă de tancuri a Armatei SUA, iar rezultatul simulării a fost o victorie zdrobitoare a ucrainenilor, aproape toate blindatele americane fiind „distruse”. Kyiv Post a analizat rezultatele exercițiului care a evidențiat vulnerabilitățile NATO într-un război modern cu drone.

1. Unde, când și ce s-a întâmplat? De ce se aflau ucrainenii acolo?

Exercițiul a fost un joc de război pe teren cu o durată de două săptămâni, numit Combined Resolve, care a avut loc în a doua jumătate a lunii aprilie 2026 și în primele zile din mai. Unitatea principală care s-a antrenat a fost o unitate „grea” din SUA – înarmată în principal cu tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei, artilerie și elicoptere – numită Brigada 3 Blindată de Luptă din Divizia 1 Cavalerie, cu baza în Fort Hood, Texas.

Brigada a fost desfășurată în Europa ca parte a unui plan american de descurajare (acum probabil anulat de administrația Trump), care implică mobilizarea unor brigăzi americane de luptă terestră în Europa de Est. Aproximativ 3.500 de soldați americani au participat la exercițiu.

Hohenfels este cea mai mare zonă de instruire a NATO pentru manevre militare, iar antrenamentele de tip „forță contra forță” de acolo reprezintă o etapă standard de pregătire NATO încă din anii 1950.

De la a doua invazie a Rusiei în Ucraina, Hohenfels a devenit principalul pol de antrenament al NATO pentru exersarea războiului de manevră împotriva unui adversar de forță similară în condiții de luptă convențională.

Efectele armamentului sunt simulate prin utilizarea muniției de manevră (muniție oarbă) și a laserelor atașate armelor, care emit un semnal atunci când se trage, precum și prin echiparea soldaților și a vehiculelor cu senzori sensibili la laser.

Ofițerii observatori / arbitrii folosesc simulatoare de artilerie și propriile lasere pentru a simula artileria și unele sisteme cu rază lungă de acțiune. Deși instruirea - ce se reduce la un joc uriaș de război folosind sisteme laser (laser tag) - nu poate replica frica reală de război, majoritatea soldaților susțin că exercițiile „forță contra forță” de la Hohenfels reproduc destul de fidel modul în care funcționează armele în bătălii simulate: tacticile inteligente funcționează în general, iar cele slabe eșuează aproape întotdeauna.

Unitățile desfășurate la Hohenfels pentru acest antrenament au inclus, conform surselor deschise, comandamentul Brigăzii 3 Blindate, Escadrila 6 din Regimentul 9 Cavalerie (o formațiune grea de cercetare), alături de subunități de geniu, artilerie și sprijin.

Comandamentul brigăzii din timpul exercițiilor, cu indicativul Greywolf, a fost consolidat cu elicoptere și tancuri M1A1 Abrams. Toate acestea sunt formațiuni terestre de luptă ale Armatei Regulate, bazate în principal la Ft. Hood, Texas, având misiunea permanentă de a fi în stare de pregătire imediată pentru a fi desfășurate și a lupta într-un război convențional.

Zona de instruire Hohenfels găzduiește o unitate permanentă a Armatei SUA, Batalionul 1 din Regimentul 4 Infanterie, al cărui rol permanent este să simuleze „inamicul” pentru unitățile care vin să se confrunte acolo.

Unitatea, numită de obicei OPFOR (Opposing Force), încearcă să folosească tactici rusești, iraniene sau chinezești și operează vehicule care simulează tancuri și alte vehicule de luptă din acele țări.

În decembrie 2025, unitatea a înființat o companie nouă, dedicată exclusiv dronelor, care folosește în principal quadcoptere cu rază scurtă numite Archer Nero. Unitatea de drone a OPFOR de la Hohenfels este poreclită Eerie Company.

Un număr mic de operatori și aeronave din Ucraina - conform rapoartelor, două sau patru echipe de zbor (mai puțin de 20 de piloți și tehnicieni) - a participat la antrenamentul de la Hohenfels.

Aceștia făceau parte dintr-o unitate ucraineană de drone bine cunoscută, Brigada 412 din cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, denumită „Nemesis”. Participarea unităților ucrainene de drone la antrenamentele de manevră NATO datează cel puțin din 2025.

În timpul exercițiului, ucrainenii au luptat mai întâi de partea OPFOR împotriva unităților din Brigada 3 Blindată de Luptă, iar ulterior au trecut în rolul de unități de sprijin și instructori pentru militarii americani, în timp ce aceștia își continuau bătăliile împotriva OPFOR. Războiul simulat s-a desfășurat în mare parte pe teren uscat și pe vreme bună, astfel că condițiile de zbor au fost optime.

Editor : B.P.