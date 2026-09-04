50.000 de locuri de muncă pierdute, patru fabrici în pragul închiderii. Conducerea Volkswagen a aprobat planul de restructurare

Consiliul de supraveghere al celui mai mare producător auto din Europa a ajuns în mod surprinzător la un acord asupra unor părți importante ale strategiei de redresare consiliului pentru 2030, condusă de CEO-ul Oliver Blume. Consiliul de supraveghere a aprobat în unanimitate pachetul, a anunțat compania. Măsurile sunt dure. Grupul, care include mărcile Audi, Porsche și Skoda, pe lângă Volkswagen, anunțase în luna martie că va elimina 50.000 de posturi până la sfârșitul deceniului, relatează focus.de.

Consiliul de administrație al gigantului auto german Volkswagen a aprobat un plan pentru eliminarea altor 50.000 de locuri de muncă, în cadrul unui amplu program de redresare. Astfel, numărul total al posturilor pe care compania intenționează să le desființeze până în 2030 ajunge la 100.000.

Grupul, care include mărcile Audi, Porsche și Skoda, pe lângă Volkswagen, anunțase în luna martie că va elimina 50.000 de posturi până la sfârșitul deceniului. Măsura reprezintă un „semnal puternic” pentru viitorul companiei, care „își asumă responsabilitatea pentru întreaga sa forță de muncă”, a declarat joi directorul general al Volkswagen.

Oliver Blume afirmase încă din luna iulie că grupul analizează posibilitatea unor reduceri suplimentare de personal, relatează BBC.

Producătorul celebrului model Beetle a fost afectat de scăderea profiturilor, pe fondul diminuării vânzărilor și al concurenței intense, în special din partea mărcilor chinezești.

Volkswagen va acorda prioritate celor „mai atractive automobile” și va crește numărul de unități produse din fiecare model, măsură despre care compania susține că va contribui la reducerea costurilor.

O „ajustare fundamentală a capacității forței de muncă la nivel mondial este necesară” pentru protejarea competitivității companiei, în condițiile modificării cererii și ale transformărilor tehnologice.

„Va fi necesară o ajustare a forței de muncă la nivelul întregului grup, care va viza aproximativ 50.000 de posturi, inclusiv funcții de conducere”, a precizat Volkswagen.

Compania analizează și viitorul uzinelor sale din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm, unde capacitatea de producție depășește cererea. „Sunt evaluate utilizări alternative pentru aceste uzine”, a transmis grupul.

Restructurarea este cea mai amplă din istoria de aproape nouă decenii a Volkswagen

În 2025, grupul avea peste 660.000 de angajați la nivel mondial. Din portofoliul său mai fac parte mărcile Seat, Bentley și Lamborghini.

Christiane Benner, președinta IG Metall, cel mai mare sindicat industrial din Europa, și vicepreședinta Consiliului de Supraveghere al Volkswagen, a declarat că producătorul auto a „luptat din greu pentru soluții bune” în vederea gestionării unei „situații de criză”.

Profiturile Volkswagen au scăzut puternic în ultimii ani, inclusiv din cauza reducerii vânzărilor în China, care a fost cândva una dintre cele mai importante piețe ale companiei.

Vânzările s-au diminuat și în Statele Unite, parțial ca urmare a taxelor vamale aplicate importurilor de automobile, introduse de administrația președintelui Donald Trump.

Producătorii chinezi de automobile s-au extins agresiv, lansând noi tehnologii și beneficiind de costuri de producție mai mici decât cele ale competitorilor.

În ultimii ani, companii precum BYD au înregistrat creșteri puternice ale vânzărilor pe piețe precum Regatul Unit, Uniunea Europeană și Asia de Sud-Est.

Editor : M.C