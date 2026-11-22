Europa îndeamnă gospodăriile să fie autosuficiente cel puțin în primele trei zile ale unei crize. Cetățenii ar trebui să dispună de suficiente alimente, apă și medicamente, să aibă pregătite gențile de evacuare și să aibă planuri de urgență pentru a face față dezastrelor naturale și celor provocate de om. Hadja Lahbib, comisarul UE pentru pregătire, gestionarea crizelor și egalitate, a prezentat pe 3 noiembrie noile orientări ale UE privind pregătirea pentru situații de urgență. Orientările vizează integrarea pregătirii pentru situații de criză în viața de zi cu zi, asigurându-se că gospodăriile își pot satisface nevoile de bază cel puțin în primele 72 de ore, când serviciile de urgență sunt suprasolicitate, relatează Euronews.

Acestea acoperă toate aspectele, de la păstrarea proviziilor de urgență și cooperare până la luarea deciziilor în condiții de stres, predarea pregătirii pentru situații de urgență încă din primii ani de școală și comunicarea riscurilor.

„Aceste orientări au fost elaborate împreună cu statele membre ale UE și cu statele participante la Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (UCPM). A fost un proces colaborativ, care a inclus ateliere și consultări”, a explicat Lahbib.

Măsura vine în urma unui val de atacuri cibernetice, atacuri cu drone, sabotaje ale infrastructurii critice și dezastre naturale, care pot provoca perturbări ale rețelelor de comunicații, transport și energie, lăsând comunități întregi paralizate.

De ce tocmai acum

Amenințările iau multe forme, iar unele sunt chiar la ușa noastră. Deși Comisia Europeană consideră că un război pe scară largă este puțin probabil, proximitatea UE față de Ucraina reprezintă o vulnerabilitate.

Blocul comunitar se confruntă cu agresiunea continuă a Rusiei în Ucraina, cu instabilitatea din Orientul Mijlociu, precum și cu inundații și incendii de pădure provocate de schimbările climatice, pe lângă o creștere a numărului de acte de sabotaj, incursiuni cu drone și atacuri cibernetice.

Comisia a adoptat Strategia Uniunii privind pregătirea în martie 2025 pentru a trece Europa de la gestionarea reactivă a crizelor la o apărare proactivă. Însă liniile directoare au căpătat importanță la sfârșitul anului 2026, în urma unei serii de incidente hibride în întreaga Europă.

La sfârșitul lunii octombrie, hackerii au compromis de la distanță sistemele de refrigerare conectate la internet din zeci de supermarketuri din șapte țări ale UE: Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia, Finlanda, Estonia și Irlanda. Aceștia au comutat unitățile de răcire în modul „dezghețare”, crescând temperaturile și distrugând tone de alimente.

Un atac similar, care a avut loc la începutul lunii octombrie, a afectat aproximativ 700 de supermarketuri din Franța. Autoritățile franceze au atribuit acest atac hackerilor din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran.

Începând cu 3 noiembrie, un val de amenințări anonime cu bombe, care a durat o săptămână, a vizat cel puțin 20 de aeroporturi europene, peste 35 de zboruri comerciale și posturi de televiziune publice. Deși toate s-au dovedit a fi alerte false, acestea au forțat aterizări de urgență, escortarea avioanelor de vânătoare și evacuarea terminalelor în Belgia, Franța, Italia, Irlanda, Portugalia și Danemarca. Autoritățile din Irlanda și Franța au investigat posibile interferențe străine, concluzionând că scopul era epuizarea resurselor de urgență și semănarea panicii în rândul populației.

Pe tot parcursul anului 2026, oficialii UE au raportat, de asemenea, cazuri de sabotaj suspectat și incursiuni ale dronelor în apropierea rețelelor critice de energie și transport, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozivi la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, în august 2026.

Cum ar trebui să ne pregătim. Nu există un kit de urgență universal valabil

Noile reguli se concentrează pe asigurarea faptului că gospodăriile își pot satisface nevoile esențiale cel puțin în primele trei zile, ajutându-le să facă față situației până la mobilizarea ajutorului de urgență. Aceasta include asigurarea unei cantități suficiente de alimente, apă și bani lichizi, precum și abilități practice, cum ar fi gătitul fără electricitate și acordarea primului ajutor. Gospodăriile ar trebui să dispună de planuri de urgență și de genți de evacuare conținând documente importante și medicamente, gata de a fi luate în cazul în care evacuarea devine necesară.

Obiectivul nu este acela de a crea un singur kit de urgență valabil pentru întreaga Europă, ci de a ajuta guvernele naționale să ofere îndrumări clare cu privire la modul optim de pregătire pentru situații de urgență.

„Nu există un kit de urgență universal valabil. Fiecare ar trebui să-și adapteze kitul de urgență la nevoile individuale, la mediul înconjurător și la locația geografică. Toată lumea ar trebui să dea dovadă de bun simț și de discernământ atunci când decide ce să includă în acesta”, a spus Lahbib.

Reglementările încurajează, de asemenea, autoritățile naționale să utilizeze sondaje pentru a evalua periodic dacă gospodăriile înțeleg riscurile, au luat măsuri practice și pot satisface nevoile esențiale.

Importanța educației în materie de siguranță

Educația în materie de siguranță, adaptată vârstei, ar trebui integrată în învățământul preșcolar și primar, ajutând copiii să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile necesare pentru a recunoaște riscurile, a respecta avertismentele, a apela numărul 112 și a acorda primul ajutor de bază. Pregătirea pentru situații de urgență poate fi învățată prin activități didactice cotidiene, jocuri și rutine, fără a impune sarcini suplimentare școlilor și fără a provoca teamă sau anxietate.

Pregătirea trebuie să fie incluzivă și accesibilă, astfel încât toată lumea să poată înțelege riscurile, să aibă acces la informații și să acționeze în condiții de siguranță. Evacuările, transportul și adăposturile trebuie să țină seama de diferitele nevoi de accesibilitate și să implice persoanele cu dizabilități în procesul de planificare. Persoanele care acordă primul ajutor ar trebui să beneficieze de formare pentru a-și dezvolta cunoștințele și competențele necesare pentru a comunica eficient, a recunoaște nevoile specifice de sprijin și a oferi asistență și protecție accesibile.

Autoritățile publice ar trebui să comunice riscurile și amenințările potențiale într-un mod pe care oamenii să îl înțeleagă, în care să aibă încredere și pe baza căruia să acționeze, oferind cetățenilor informații în timp util, fiabile și accesibile înainte, în timpul și după situațiile de urgență. Acest lucru poate include utilizarea canalelor de comunicare adecvate, adaptate contextelor locale sau grupurilor sociodemografice, combaterea dezinformării și corelarea informațiilor cu acțiuni clare.

De ce 72 de ore

Primele trei zile după o criză sau un dezastru sunt cruciale.

„72 de ore reprezintă aproximativ timpul de care autoritățile au nevoie pentru a evalua pagubele, a se mobiliza și a ajunge la persoanele care nu se pot ajuta singure. După a treia zi, oamenii ar trebui să se aștepte ca sprijinul organizat să devină disponibil”, a explicat Ieva Birka, cercetătoare principală la Barometrul Baltic de Pregătire Individuală pentru Crize al Universității din Letonia.

Acest interval de timp este preluat dintr-un raport intitulat „Better Together” (2024) al lui Sauli Niinistö, fost președinte al Republicii Finlanda, care îndeamnă comunitățile să fie autosuficiente în timpul diverselor tipuri de situații de urgență.

Primele 72 de ore sunt momentul în care serviciile de urgență se află sub cea mai mare presiune, căutând supraviețuitori în clădiri prăbușite și restabilind rețelele de comunicații și de energie. Autosuficiența poate ușura povara serviciilor de urgență, permițându-le să „acorde prioritate victimelor și celor aflați în cel mai mare risc”, a explicat Birka, dar „nu poate înlocui ajutorul profesional. Nicio măsură de pregătire la nivel de gospodărie nu poate înlocui operațiunile de salvare, stingerea incendiilor sau îngrijirea traumatismelor”.

Totuși, acest interval de timp ar trebui folosit ca o regulă generală, deoarece presiunea variază în funcție de tipul crizei. „În cazul unei inundații sau al unei furtuni, cererea atinge un vârf devreme, odată cu operațiunile de salvare și evacuare, apoi se îndreaptă spre etapa de recuperare. Un atac cibernetic asupra infrastructurii critice funcționează diferit. Presiunea se poate acumula lent și poate dura mult timp”, a declarat Birka pentru Euronews.

Liniile directoare recomandă autosuficiența pe o perioadă mai lungă. „72 de ore reprezintă un minim, nu un plafon. În cazul unei întreruperi îndelungate a alimentării cu energie electrică, al unei campanii hibride sau al unui război, ziua a patra poate arăta ca ziua întâi”, a declarat Birka pentru Euronews.

Atacurile armate reprezintă criza care necesită cel mai probabil autosuficiență pe termen lung, deoarece „infrastructura este vizată în mod intenționat, perturbarea durează, iar accesul echipelor de intervenție poate fi blocat”, a explicat ea. Atacurile cibernetice necesită, de asemenea, pregătire pe termen lung, deoarece „defecțiunile se propagă în cascadă de la un sistem la altul, iar nimeni nu poate spune când vor fi restabilite serviciile. Dezastrele naturale din Europa sunt de obicei locale, astfel încât ajutorul poate veni din zonele învecinate neafectate.”

De la recomandare la punerea în aplicare

Liniile directoare ale UE privind pregătirea nu sunt obligatorii, iar punerea lor în aplicare depinde în mare măsură de guvernele naționale, ceea ce creează diferențe în cadrul blocului.

„UE nu poate garanta că cetățenii sunt «pregătiți în mod egal». Aceasta este responsabilitatea fiecărui stat membru”, a declarat Lahbib pentru Euronews.

Ea a adăugat că liniile directoare ar putea contribui la apropierea țărilor prin sfaturi practice, bune practici și liste de verificare pentru a identifica domeniile în care pregătirea trebuie consolidată.

Finlanda, Suedia, Danemarca, Estonia, Letonia și Lituania dispun deja de sisteme bine dezvoltate, precum programul finlandez „72 tuntia” (72 de ore), care a servit drept sursă de inspirație pentru cel al UE. Suedia distribuie broșuri de criză fiecărei gospodării, în timp ce Estonia recomandă cetățenilor să se pregătească pentru o perioadă de până la o săptămână fără ajutor din exterior.

România, impulsionată să acționeze de proximitatea față de războiul din Ucraina

Germania, Polonia, Republica Cehă și România au fost, de asemenea, impulsionate să acționeze de proximitatea lor față de războiul din Ucraina. Germania recomandă cetățenilor să-și facă provizii pentru 10 zile, în timp ce celelalte trei țări au introdus programe de pregătire pentru 72 de ore, scrie Euronews.

Lahbib a afirmat că UE și-a elaborat liniile directoare în consultare cu statele membre, permițând guvernelor să își împărtășească experiențele și să învețe unele de la altele.

„Statele membre au fost implicate pe tot parcursul procesului. Au adus contribuții valoroase”, a spus ea, subliniind schimbul de bune practici.

Cu toate acestea, țări precum Belgia, Franța și alte națiuni din vestul și sudul Europei rămân în urmă. Potrivit Centrului pentru Studii de Politică Europeană (CEPS), gradul de pregătire a populației este mai scăzut în aceste regiuni.

Accesibilitatea financiară, o problemă

Pregătirea ridică, de asemenea, îngrijorări legate de accesibilitatea financiară. Nu toate gospodăriile își pot permite provizii de urgență, ceea ce ar putea lăsa comunitățile cu venituri reduse mai expuse în timpul crizelor.

„A fi pregătit nu trebuie să fie costisitor. Măsuri simple pot face o diferență reală”, a declarat Lahbib pentru Euronews, menționând planurile de urgență ale familiei și elementele esențiale precum alimente, apă, medicamente și o lanternă.

Aceasta este o problemă europeană, întrucât blocul comunitar dispune de rețele electrice, de transport și lanțuri de aprovizionare interconectate. Nivelul inegal de pregătire creează vulnerabilități transfrontaliere, ceea ce ar putea pune la grea încercare Mecanismul de protecție civilă al UE în cazul în care întreruperile de curent, atacurile cibernetice sau fenomenele meteorologice extreme ar afecta simultan mai multe țări.

Serviciile de urgență ar putea fi copleșite și ar putea apela la rezervele europene comune, precum rescEU. Achizițiile din panică în țările nepregătite s-ar putea răspândi, de asemenea, pe întreaga piață unică, provocând penurii în regiunile învecinate.

Țările nepregătite ar putea deveni, de asemenea, verigi slabe în strategia mai amplă a UE, permițând adversarilor să exploateze vulnerabilitățile și să maximizeze perturbările.

Însă pregătirea nu ține doar de guverne și de serviciile de urgență. Ea depinde și de sprijinul reciproc al cetățenilor în timpul crizelor.

„Pregătirea nu se rezumă doar la ceea ce ai acasă. Abilitățile practice, experiența anterioară, rețelele sociale solide și sprijinul din cadrul comunităților pot face cu adevărat diferența”, a declarat Lahbib pentru Euronews.

„Nu este vorba despre înlocuirea rolului autorităților”, a adăugat ea. „Este vorba despre construirea unei culturi a comunității și a responsabilității împărtășite: suntem cu toții în aceeași barcă și cu toții avem un rol de jucat în a ne ajuta pe noi înșine și unii pe alții, în măsura posibilităților noastre, atunci când izbucnește o criză.”

Editor : M.C