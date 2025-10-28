Live TV

Video 8 maghiari și 2 nemți au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit în Kenya

Data publicării:
avion kenya
Sursa foto: X

Un avion de mici dimensiuni cu 11 persoane la bord s-a prăbuşit marţi în Kenya, accidentul soldându-se cu decesul tuturor pasagerilor - opt unguri şi doi germani -, precum şi al căpitanului kenyan al aparatului de zbor, a anunţat compania aeriană Mombasa Air Safari Limited.

Avionul decolase din staţiunea balneară turistică Diani şi se îndrepta spre parcul Masai Mara atunci când s-a prăbuşit în jurul orei 05:30 (02:30 GMT), potrivit Autorităţii Aviaţiei Civile Kenyane (KCAA).

Patronul Mombasa Air Safari a confirmat accidentul în care a fost implicat unul dintre avioanele sale şi a informat că zece pasageri precum şi comandantul kenyan se aflau la bord.

"Din nefericire, nu există niciun supravieţuitor", a deplâns John Cleave într-un comunicat, citând informaţii preliminare şi adăugând că a fost mobilizată o echipă pentru intervenţie de urgenţă.

"Gândurile şi rugăciunile noastre însoţesc toate persoanele lovite de acest tragic eveniment", a adăugat el, informează AFP, potrivit Agerpres.

KCAA a anunţat mai devreme într-un comunicat publicat pe platforma X că avionul transporta 12 persoane, fără a da mai multe detalii, însă precizând că reprezentanţi ai unor agenţii guvernamentale s-au deplasat la faţa locului pentru a determina cauzele accidentului.

Accidentele în care sunt implicate avioane de mici dimensiuni sunt frecvente în această ţară din Africa de Est.

În august, un avion uşor ce aparţinea ONG-ului medical Amref s-a prăbuşit într-o suburbie a capitalei Nairobi, făcând şase morţi şi doi răniţi.

Editor : A.R.

