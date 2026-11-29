Ultimul interviu al trimisului prezidențial american Jared Kushner a arătat de ce președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la cererea sa privind un armistițiu imediat în Ucraina. Însă această schimbare de poziție este departe de a fi un exemplu izolat. De la punerea sub semnul întrebării a legitimității lui Zelenski și opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO, până la sugerarea unor concesii teritoriale și transferarea responsabilității pentru război, Trump și membrii administrației sale au preluat în repetate rânduri narațiunile Kremlinului, potrivit unei analize Kyiv Post.

Interviul acordat săptămâna aceasta de trimisul prezidențial american Jared Kushner publicației Politico a arătat de ce cererea, odată insistentă, a președintelui american Donald Trump privind un armistițiu imediat în Ucraina a dispărut de pe agenda diplomatică a Washingtonului: Putin nu dorea acest lucru, scrie Kyiv Post.

Însă schimbarea de poziție privind armistițiul este departe de a fi singurul caz în care retorica lui Trump s-a aliniat cu cea a Moscovei, mai menționează publicația citată, enumerând opt exemple ale acestei convergențe.

Renunțarea la cererea de încetare a focului înaintea unui acord de pace

Înaintea summitului său din august 2025 cu Putin din Alaska, Trump ceruse o încetare imediată a focului și amenințase Rusia cu consecințe în cazul în care eforturile diplomatice ar fi eșuat.

După summit, însă, el a susținut că un acord de pace cuprinzător ar putea fi negociat în timp ce luptele continuau.

Trump a adoptat, de asemenea, o argumentație promovată de mult timp de Moscova, și anume că o pauză în ostilități ar permite forțelor militare să se regrupeze și să se reînarmeze.

„Există un armistițiu, iar ei reconstruiesc, reconstruiesc și iar reconstruiesc”, a spus Trump în timpul întâlnirii sale cu Zelenski din Biroul Oval.

Deși Trump a recunoscut că încetarea luptelor ar putea salva vieți, el nu mai considera acest lucru o condiție prealabilă pentru un acord de pace.

La mai bine de un an de la Anchorage, opoziția Moscovei față de un armistițiu imediat rămâne neschimbată, așa cum au arătat clar ultimele declarații ale lui Kushner.

Prezentarea lui Putin ca fiind dedicat păcii

În ciuda bombardamentelor continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, Trump a insistat în repetate rânduri că Putin dorește pacea.

La recentul summit trilateral de la Shenzhen, din China, Trump s-a referit din nou la Putin ca fiind prietenul său - o caracterizare care a atras critici aspre din partea lui Zelenski.

Într-un interviu acordat BBC și publicat joi, 26 noiembrie, președintele Ucrainei a calificat descrierea lui Putin făcută de Trump drept „ciudată”.

„Este un agresor și un ucigaș”, a spus Zelenski, comparând o astfel de prietenie cu declararea prieteniei cu Adolf Hitler în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Între timp, trimisul lui Trump, Jared Kushner, a lăudat săptămâna aceasta abilitățile politice ale lui Putin, descriindu-l pe liderul rus drept un „maestru al politicii”.

Calificarea lui Zelenski drept „dictator”

Kremlinul a încercat în repetate rânduri să conteste legitimitatea lui Zelenski de la expirarea mandatului său prezidențial inițial de cinci ani, în mai 2024.

Pe 19 februarie 2025, Trump a preluat această caracterizare, numindu-l pe președintele ucrainean un „dictator fără alegeri”.

Mai recent, în octombrie, Donald Trump a declarat că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte și a criticat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Volodimir Zelenski a fost ales în mod democratic în 2019, obținând peste 73% din voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, amintește Kyiv Post.

Legislația ucraineană interzice organizarea alegerilor prezidențiale în condiții de stare de urgență, în timp ce Constituția țării prevede ca președintele în exercițiu să rămână în funcție până când un succesor preia președinția.

Restricțiile sunt o consecință a stării de urgență impuse în urma invaziei pe scară largă a Rusiei, și nu o decizie unilaterală a lui Zelenski de a anula alegerile, mai precizează publicația citată.

Moscova a folosit absența alegerilor în timp de război pentru a pune la îndoială autoritatea lui Zelenski de a negocia și semna un eventual acord de pace.

Ucraina trebuie să accepte pierderi teritoriale

Moscova a insistat în repetate rânduri că orice acord de pace trebuie să recunoască ceea ce ea numește „noile realități teritoriale” create de ocuparea teritoriilor ucrainene.

Trump a pus la îndoială, în mod similar, capacitatea Ucrainei de a-și restabili granițele recunoscute la nivel internațional.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS pe 8 noiembrie 2026, Trump a sugerat că Ucraina va ieși din război cu granițe teritoriale modificate.

„Vor ajunge să aibă o formă puțin diferită”, a spus Trump.

Kievul a respins în mod constant recunoașterea legală a ocupației ruse, susținând că suveranitatea și integritatea sa teritorială nu pot fi compromise prin coerciune militară.

Caracterizarea invaziei Rusiei drept un „război prin intermediari”

Putin a prezentat de mult timp invazia Rusiei în Ucraina ca parte a unei confruntări mai ample cu Occidentul, susținând că guvernele occidentale se folosesc de Ucraina pentru a slăbi Rusia.

Înalți oficiali ai administrației Trump au adoptat o terminologie similară.

În cadrul podcastului „MD Meets” de miercuri, 25 noiembrie, Jared Kushner a caracterizat invazia Rusiei drept un conflict prin intermediari.

„A devenit, de fapt, un război prin intermediari, în care Europa finanțează și înarmează Ucraina împotriva Rusiei”, a spus Kushner.

Guvernele europene susțin că asistența lor militară permite Ucrainei să-și exercite dreptul la autoapărare, recunoscut la nivel internațional în temeiul Cartei ONU.

Opunerea față de aderarea Ucrainei la NATO

Împiedicarea aderării Ucrainei la NATO a fost de mult timp unul dintre principalele obiective de politică externă ale lui Putin.

În decembrie 2021, cu două luni înainte de lansarea invaziei pe scară largă, Moscova a cerut garanții împotriva extinderii ulterioare a NATO, precum și restricții privind prezența militară a alianței în Europa de Est.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri simpatia față de obiecțiile Rusiei privind aderarea Ucrainei la alianță.

În cadrul unei declarații de la Casa Albă din 13 februarie 2025, Trump a afirmat că nu vede cum Rusia ar putea accepta aderarea Ucrainei la NATO.

Declarațiile sale au urmat susținerii publice din partea Kremlinului a afirmațiilor sale anterioare, în care dădea vina pe administrația Biden pentru că a ridicat perspectiva aderării Ucrainei.

Washingtonul și-a prezentat poziția ca pe o evaluare pragmatică a ceea ce s-ar putea obține prin negocieri.

Kievul susține că dreptul său suveran de a-și stabili propriile măsuri de securitate nu poate fi supus unui veto din partea Rusiei.

Transferarea responsabilității pentru război asupra Ucrainei

De la lansarea invaziei pe scară largă, Moscova a încercat în repetate rânduri să transfere responsabilitatea pentru conflict asupra Ucrainei și a partenerilor săi occidentali.

Trump a preluat această interpretare în februarie 2025, când a sugerat că Ucraina ar fi putut evita războiul prin încheierea unui acord cu Rusia.

„Nu ar fi trebuit să-l începeți niciodată”, a declarat Trump pe 18 februarie, adresându-se conducerii Ucrainei.

Rusia a lansat invazia pe scară largă pe 24 februarie 2022, la opt ani după anexarea ilegală a Crimeei și după începerea intervenției sale militare în estul Ucrainei.

Problema a reapărut săptămâna aceasta în urma întâlnirii lui Trump din 25 noiembrie cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Mar-a-Lago.

Declarația lor comună a solicitat în mod specific Rusiei să evite acțiunile care ar putea extinde războiul.

Cu toate acestea, când Trump a publicat ulterior declarația pe Truth Social, a adăugat Ucraina la avertisment, modificând formularea convenită cu șeful NATO.

Descrierea atacurilor rusești asupra civililor ucraineni ca fiind greșeli

Oficialii ruși au negat în mod repetat că ar viza în mod deliberat civilii ucraineni, susținând adesea că forțele ruse lovesc obiective militare.

În urma atacului mortal lansat de Rusia în Duminica Floriilor asupra orașului Sumî, din nord-estul Ucrainei, pe 13 aprilie 2025, Trump a sugerat că atacul a fost o greșeală.

„Au făcut o greșeală”, a declarat Trump, fără a prezenta dovezi care să susțină această afirmație.

Deși Trump a descris atacul ca fiind teribil, administrația sa a refuzat ulterior să susțină o declarație comună a G7 prin care se condamna atacul rus.

Trump și-a apărat în repetate rânduri abordarea față de Putin ca fiind o strategie de negociere, susținând că menținerea comunicării cu liderul rus este esențială pentru încheierea războiului.

Editor : B.P.