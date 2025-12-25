Live TV

80.000 de imigranţi ar urma să fie reținuți în mai multe depozite industriale din SUA

Data actualizării: Data publicării:
Close up shot of a uniform patch embroidered with white letters: “ICE.” Anti immigration protests.
Statele Unite, ICE. Foto: Marko Subotin / Alamy / Profimedia

Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie, a relatat The Washington Post, citat de EFE, preluată de Agerpres.

Conform unui proiect intrat în posesia ziarului american, Serviciul de Imigraţie şi Control Vamal (ICE) intenţionează să reţină imigranţi în centre de procesare înainte de a-i transfera într-unul dintre aceste depozite şi, în cele din urmă, de a-i deporta.

Fiecare dintre aceste obiective va găzdui între 5.000 şi 10.000 de persoane şi va fi situată în statele Virginia, Texas, Louisiana, Arizona, Georgia şi Missouri.

Majoritatea acestor depozite se află în zone conduse de republicani, notează ziarul american, deşi două sunt programate să fie amplasate în Stafford, în Virginia, şi Kansas City, în Missouri, oraşe conduse de democraţi.

Celelalte oraşe care vor găzdui aceste mari centre de detenţie sunt Hutchins şi Baytown, în Texas; Hammond, în Louisiana; Glendale, în Arizona şi Social Circle, în Georgia.

Totodată, alte regiuni vor găzdui noi centre de procesare cu între 500 şi 1.500 de paturi, cum ar fi Chester, în New York, Salt Lake City şi Los Fresnos, în Texas.

The Washington Post notează că ICE intenţionează să le prezinte acest proiect unor companii private de detenţie în această săptămână.

Noile centre de detenţie vor "reduce la minimum costurile, vor scurta timpii de procesare, vor limita durata şederilor, vor accelera procesul de deportare şi vor promova siguranţa, demnitatea şi respectul" deţinuţilor, conform proiectului analizat de ziar.

Structurile acestora vor fi modificate pentru a include unităţi de locuit cu duşuri şi băi, bucătării, zone de luat masa, zone de recreere şi chiar o bibliotecă.

Conform datelor Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) publicate acum două săptămâni, din 20 ianuarie 2025, Statele Unite au deportat peste 605.000 de migranţi ca răspuns la planul de deportare în masă al administraţiei Trump.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
2
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Avioane F-16
5
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Digi Sport
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gazprom
Gazprom negociază cu ungurii de la MOL posibila vânzare a participației sale la singura rafinărie a Serbiei - NIS
Renewable energy
Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din SUA. Ce motive a invocat
Varșovia
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot
Casa Albă
UE reamintește Casei Albe: „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei este esențială”
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Dosarele Epstein: Departamentul de Justiţie publică noi documente, democrații critică cenzurările excesive
Recomandările redacţiei
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un...
nicusor dan
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost...
om de zapada
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun...
Ultimele știri
O femeie a rămas blocată într-o fântână adâncă de 15 metri, într-un sat din Vaslui
Fostul ministru sârb al Construcțiilor a scăpat de procedura juridică împotriva lui în cazul tragediei de la gara din Novi Sad
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Fanatik.ro
Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și...
Adevărul
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord...
Playtech
Ce nu e bine să faci în ziua de Crăciun 2025. Obiceiurile care alungă norocul
Digi FM
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a...
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Pro FM
Ruby a schimbat frigul de acasă cu soarele din Dominicană: "Pantera bronz". Apariție incendiară pe plajă...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...