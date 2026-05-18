Live TV

A apus era lunetiștilor? Dronele au ajuns să îi înlocuiască până și pe cei mai de temut trăgători din războiul din Ucraina

Data publicării:
Viaceslav Kovalski cu pușca sa cu lunetă / un lunetist în Ucraina
Mulți lunetiști, inclusiv Viaceslav Kovalski, care a stabilit un record mondial în 2023, când a reușit să nimerească un soldat rus de la 4 kilometri depărtare, cred că era lor a apus. Colaj foto: Profimedia Images / Facebook
Din articol
„Când eu eram lunetist, toată lumea dansa în jurul meu. Acum, toată lumea dansează în jurul operatorului de drone” Dronele au făcut să nu mai existe loc unde să te ascunzi pe câmpul de luptă Lunetiștii ucraineni au jucat un rol crucial în timpul retragerii trupelor din orașul Torețk

Un lunetist din forțele speciale ucrainene a stabilit un record mondial în 2023, când a reușit să împuște un ofițer rus de la 4 kilometri depărtare. Zilele acestea, însă, Viaceslav Kovalski are o sarcină nouă: să susțină operatorii de drone. El nu a mai plecat să vâneze soldați ruși de mai bine de un an și jumătate, rolul său fiind înlocuit tot mai mult de noile drone militare.

Dronele mici și ieftine echipate cu explozibili au schimbat fața războiului din Ucraina și au ajuns să reducă importanța unor roluri militare tradiționale.

Nu mai este nevoie de observatorul de artilerie care indica unde se află ținta ce trebuie bombardată, iar tanchiștii devin din ce în ce mai puțin importanți, pe măsură ce tancurile lor ajung să fie tot mai vulnerabile în fața dronelor de atac.

Dronele pot îndeplini acum ambele roluri principale ale lunetistului: recunoaștere și eliminare a țintei. Avantajul lor este că pot obține o imagine mai cuprinzătoare asupra câmpului de luptă, pot fi manevrate mult mai ușor și distrugerea lor provoacă doar pierderi materiale, fără să pună în pericol viața soldaților care le operează de la distanță.

Ucraina nu a renunțat de tot la lunetiști, iar Statele Unite continuă să instruiască soldați în acest rol, însă, în lupta contra Rusiei, ei sunt folosiți din ce în ce mai rar, pericolul la care sunt expuși acum fiind unul mult mai mare.

„Când eu eram lunetist, toată lumea dansa în jurul meu. Acum, toată lumea dansează în jurul operatorului de drone”

Mulți lunetiști, inclusiv Kovalski, cred că era lor a apus. „Dronele sunt pur și simplu mai eficiente și costă mai puțin”, a spus ucraineanul de 60 de ani, care acum face parte dintr-o divizie militară de contraspionaj a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Când eu eram lunetist, toată lumea dansa în jurul meu. Acum, toată lumea dansează în jurul operatorului de drone, inclusiv eu”, a spus Kovalski pentru Wall Street Journal.

După reușita sa faimoasă din noiembrie 2023, fostul afacerist ucrainean a intrat într-un club select al celor mai apreciați lunetiști din istorie, alături de ucraineanca Liudmila Pavlicenko, poreclită „Doamna Moarte”, care a ucis cel puțin 309 soldați inamici în Al Doilea Război Mondial, și Chris Kyle, unul dintre cei mai cunoscuți lunetiști americani și autor al cărții „American Sniper”, care a fost ecranizată în 2014.

Cu toate că soldații tineri îi cereau să facă poze cu el și a ajuns faimos în toată lumea, pe linia frontului, unitatea lui a început treptat să primească tot mai puține misiuni.

Soldații ruși s-au adaptat la un câmp de luptă plin de drone și au devenit tot mai greu de reperat. În cinci misiuni la care a participat în 2024, Kovalski nu a ucis niciun inamic. Acelea au fost unele din ultimele sale misiuni în rol de lunetist.

Acum, de cele mai multe ori, munca sa constă în asistarea operatorilor de drone, pe care îi ajută să își pregătească atacurile. În același timp, el face parte și dintr-o echipă de reacție rapidă menită să intervină în cazul în care ceva nu merge bine.

lunetisti ucraina
Dronele au făcut ca rolul tradițional al lunetistului pe câmpul de luptă să fie mult mai primejdios. Foto: Profimedia Images

Dronele au făcut să nu mai existe loc unde să te ascunzi pe câmpul de luptă

Lunetiștii lucrează de obicei în echipe de cel puțin două persoane și trebuie să care cantități mari de echipament militar, inclusiv arme de mare calibru, drone de supraveghere, camere video și mici generatoare electrice.

Ei se deplasează până la 10 kilometri pe jos pentru a fi cât mai greu de detectat. În tot acest timp, ei trebuie să care echipamentul greu și să evite dronele inamice. Uneori, petrec chiar și o săptămână în aceeași poziție de pe front, înainte să se întoarcă la bază.

Dronele au făcut ca rolul tradițional al lunetistului, care presupune și ca acesta să se apropie de liniile inamice sau chiar să se infiltreze în spatele lor timp de mai multe zile, să fie mult mai periculos. Acum, aproape că nu mai există loc unde să te ascunzi pe câmpul de luptă.

Chiar dacă un lunetist găsește o ascunzătoare, căldura corpului său va alerta dronele echipate cu senzori de termoviziune. Mai multe brigăzi ucrainene au spus că, acum, folosesc mai rar lunetiști.

Totuși, ei nu au dispărut cu totul. Un comandant ucrainean a spus că lunetiștii sunt în continuare utili ca parte dintr-o unitate de infanterie care trebuie să apere o poziție.

Spre exemplu, lunetiștii ucraineni țintesc soldați ruși care s-au infiltrat în spatele liniilor de apărare ucrainene sau care rămân în urmă după ce camarazii lor se retrag dintr-o poziție recent ocupată de trupele de asalt ucrainene.

Lunetiștii ucraineni au jucat un rol crucial în timpul retragerii trupelor din orașul Torețk

Lunetiștii au avantajul că își pot desfășura activitatea în orice condiții de vreme, spre deosebire de drone, care sunt greu de folosit când este înnorat sau ceață.

În vara anului 2024, în jur de 15 lunetiști dintr-o unitate ucraineană au ocupat poziții în clădirile înalte din orașul Torețk și au depistat aproximativ 35 de soldați ruși care au reușit să scape de dronele ucrainene.

În lupta care a urmat, lunetiștii ucraineni au ucis 16 soldați ruși și au pierdut un singur soldat, ajutându-i pe infanteriștii ucraineni să se retragă, în timp ce forțele ruse încercuiau orașul.

Lunetiștii pot și să tragă în dronele inamice, Ucraina folosindu-i în special pentru a distruge dronele Shahed lansate de ruși.

Kovalski, care înainte de război a învățat să tragă cu pușca știind că niciodată nu trebuie să îndrepte arma înspre un alt om, a spus că de un singur lucru nu îi este dor din vechea sa muncă de lunetist: să ucidă.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați estoni la o paradă de ziua națională
„Nu așteptăm să vină rușii pe pământul nostru”: Cum se pregătește Estonia să îi strice planurile lui Putin de refacere a Imperiului Rus
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Atac de amploare al Ucrainei asupra Rusiei: cel puțin patru morți și peste 500 de drone doborâte
General Carsten Breuer
Un nou avertisment al șefului Armatei germane: Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO până în 2029 sau chiar mai devreme
Kirilo Budanov
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Volodimir Zelenski.
„Centrele de decizie” din Kiev, în vizorul lui Putin. Zelenski: Rusia plănuieşte să atace sediul Administraţiei Prezidenţiale
Recomandările redacţiei
oameni pe o terasă lângă apă în Stockholm
„Este mai atractiv aici decât în America”: Cum s-a transformat Suedia...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan are consultări astăzi, la Cotroceni, cu partidele pentru...
dan dungaciu
AUR condiționează sprijinul pentru un nou Executiv. Dungaciu: Nu ne...
El Nino Phenomenon Causes Drought In Tangerang, Tangerang Regency, Indonesia - 18 Oct 2023
Probabilitatea apariției unui „super El Nino”, în creștere: „Probabil...
Ultimele știri
Raport Amnesty International privind pedeapsa cu moartea în 2025: număr record de execuții la nivel mondial. Țara de pe primul loc
Hantavirus: nava de croazieră MV Hondius ajunge azi în Țările de Jos, cu 27 de persoane la bord
Două avioane de vânătoare s-au ciocnit în zbor la un show aviatic în statul american Idaho
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă soția lui Cristiano Bergodi, în Italia. Puțini știu ce meserie are Marina
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Neluțu Varga vorbește în premieră despre mineritul după aur din Africa. Detaliile și sumele care îți taie...
Adevărul
Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor...
Newsweek
VIDEO Salariile și pensiile, în pericol. Criza politică duce România spre &quot;junk&quot;
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...