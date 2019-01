A fost atât de frig în Carolina de Nord încât aligatorii au înghețat cu boturile la suprafață

Aligatorii dintr-o rezervație naturală din Carolina de Nord, SUA, au înghețat cu boturile la suprafață după ce temperaturile au scăzut săptămâna trecută sub limita înghețului, scrie The Associated Press.

George Howard, managerul rezervației The Swamp Park, a dezvăluit că 18 aligatori au înghețat luni și au stat așa și toată ziua de marți. Acesta a explicat că animalele au părut că știu clipa exactă când apa urma să înghețe și au scos botul la suprafață „la momentul potrivit”.

Howard a explicat că aligatorii au intrat într-o stare similară hibernării, denumită în engleză „brumation”. Este un fenomen specific animalelor cu sânge rece, prin care acestea își încetinesc metabolismul și pot să supraviețuiască fără hrană, potrivit Mother Nature Network.

Nu este pentru prima dată când acest fenomen a fost observat în rezervația din Carolina de Nord. S-a întâmplat și anul trecut, în luna ianuarie.

Aligatorii, adevărate „mașinării ale supraviețuirii”, par că știu când apa este pe cale să înghețe, iar botul scos la suprafață le permite să respire. Animalele pot să rămână așa zile la rând. Când gheața se topește, aceștia își reiau activitățile obișnuite ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Shallotte River Swamp Park este o rezervație de reptile privată din Carolina de Nord, unde ajung mai ales aligatori salvați din captivitate și care nu ar supraviețui în sălbăticie.

