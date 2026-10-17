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A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap

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edward
Sursa: captură video
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După patru ani, misterul scos la iveală de apele secate ale Lacului Mead a fost elucidat parțial. Rămășițele unui bărbat au fost descoperite într-un butoi, în timpul perioadei secetoase din 2022. De atunci, anchetatorii din Las Vegas au încercat să afle identitatea bărbatului care fusese împușcat în cap cu zeci de ani în urmă. Acum, i-a fost făcut public numele: Edward Lelburian Jackson. Anchetatorii mai au însă de aflat și cine a fost autorul crimei, relatează The Guardian. Inițial, s-a crezut că este o crimă care avea legături cu crima organizată. Ipoteza, însă nu se susține, spun polițiștii.

„Era poreclit «Buddy»”, a spus într-o conferință de presă medicul legist al comitatului Clark, Melanie Rouse.

Pe un ecran se vedea imaginea neclară a unui bărbat zâmbitor, care ținea un bebeluș în brațe. Anchetatorii estimează că acesta avea în jur de 50 de ani în momentul în care a fost ucis.

Crima petrecută cu decenii în urmă a atras atenția la nivel global după ce rămășițele au fost descoperite în apele aproape secate ale lacului, în 2022.

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O autopsie inițială a arătat că bărbatul a fost ucis printr-o singură împușcătură în cap. Anchetatorii au stabilit că acesta a fost ucis probabil între mijlocul anilor 1970 și începutul anilor 1980 — o epocă în care crima organizată făcea legea în Las Vegas — pe baza hainelor pe care le purta.

Autoritățile au dezvăluit apoi că bărbatul purta o cămașă cu nasturi și mânecă scurtă, blugi deschiși la culoare, un ceas de mână argintiu și teniși albaștri cu alb. De asemenea, au publicat portrete-robot cu posibila sa înfățișare, sperând că cineva se va prezenta cu informații.

butoi
Sursa: captură video

În același timp, autoritățile i-au căutat ADN-ul în bazele de date criminalistice, i-au încărcat descrierea într-o bază de date națională pentru persoane dispărute și au trimis mostre de oase la un laborator pentru a obține un profil genealogic.

O breșă în caz a apărut abia anul acesta, când o echipă de criminaliști de la Universitatea de Stat din Oklahoma, care a colaborat cu anchetatorii, a primit un indiciu solid. Cu ajutorul unei probe de ADN de la Jackson și de la un membru al familiei sale considerat rudă, au reușit să confirme că rămășițele îi aparțineau lui Jackson, a explicat Rouse.

Jackson era din Arkansas, a declarat locotenentul Robert Price de la departamentul de poliție metropolitană din Las Vegas, adăugând că detectivii nu au găsit încă niciun indiciu care să facă legătura cu zona Las Vegas. Familia sa l-a văzut ultima oară la începutul anilor '80 și există înregistrări despre el în California, unde a locuit scurt timp cu soția sa, și în Utah, unde a fost acuzat într-un caz de incendiere și fraudă.

„Au existat speculații în trecut că omorul ar fi avut legături cu un grup criminal organizat. În acest stadiu al investigației noastre, nu avem nicio informație care să susțină aceste teorii,” a spus Price.

Lake Mead Body
Foto: Profimedia

Acum că a fost identificat, a adăugat Price, ancheta privind ceea ce s-a întâmplat și cine a fost responsabil pentru uciderea lui Jackson poate continua.

Rămășițele lui Jackson nu au fost singurele scoase la iveală din Lacul Mead în ultimii ani, după ce nivelul apei a atins minime istorice din cauza anilor de utilizare excesivă, a secetei prelungite și a creșterii temperaturilor. Nivelul apei din rezervorul vechi de 90 de ani a scăzut continuu, expunând zone care fuseseră anterior sub apă și determinându-i pe istorici să anticipeze că vor fi găsite și alte cadavre.

La câteva zile după descoperirea butoiului, un al doilea butoi a fost găsit de o echipă de știri KLAS-TV, nu departe de primul. Era gol. La scurt timp după aceea, pasionații de sporturi nautice au descoperit rămășițe umane pe un banc de nisip recent ieșit la iveală, dar oficialii nu au găsit dovezi ale unei fapte penale.

Lacul Mead și Lacul Powell, situat în amonte, sunt cele mai mari rezervoare construite de om din SUA, făcând parte dintr-un sistem care furnizează apă din Fluviul Colorado pentru mai mult de 40 de milioane de oameni, triburi, agricultură și industrie din Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming și de cealaltă parte a graniței de sud, în Mexic.

Editor : M.B.

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