A fost publicată foaia de parcurs pentru planul de pace privind Fâșia Gaza al președintelui Trump

Gaza City. Foto: Profimedia
Reconstrucția Fâșiei Gaza va începe odată ce se va verifica stabilitatea

Directorul general al Consiliului pentru Pace din Gaza, bulgarul Nikolai Mladenov, a publicat „foaia de parcurs” pentru punerea în aplicare a planului de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza, printr-o serie de postări pe X/Twitter. „Foaia de parcurs pentru finalizarea punerii în aplicare a planului cuprinzător de pace al președintelui Trump pentru Gaza”, a declarat Mladenov, conține 15 puncte care acoperă subiecte precum dezarmarea mișcării palestiniene Hamas și retragerea forțelor armate israeliene (IDF) din Gaza, scrie The Jerusalem Post.

Mladenov a precizat că, în conformitate cu planul propus, nu se așteaptă ca Hamas să se predea imediat sau să se dezarmeze unilateral. În schimb, dezarmarea ar avea loc în etape, printr-un proces condus de palestinieni și verificat la nivel internațional.

Armele confiscate în timpul dezarmării nu vor fi predate Israelului, a clarificat Mladenov. Armele vor fi transferate Comitetului Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza (NGAG), comitetul tehnocratic palestinian însărcinat cu gestionarea administrației civile în Fâșia Gaza.

Pe măsură ce dezarmarea treptată a Hamas este verificată, se așteaptă ca trupele israeliene să se retragă din Gaza în etape, conform unui calendar convenit, a explicat Mladenov.

Conform planului propus, facilitarea dezarmării Hamas și retragerea IDF ar fi sprijinite de Forța Internațională de Stabilizare (ISF).

Potrivit lui Mladenov, „scopul ISF este de a reduce tensiunile în timpul tranziției și de a sprijini stabilitatea în timp ce instituțiile palestiniene de tranziție își asumă responsabilitatea pe teren”.

Mladenov a precizat, de asemenea, că un „Acord de pace socială” va fi pus în aplicare ca parte a foii de parcurs, incluzând „angajamente de a opri uciderile interne, de a interzice represaliile, de a interzice demonstrațiile armate și de a pune capăt etalărilor de forță armată”.

Eforturile de reconstrucție a zonelor din Gaza care au fost distruse în timpul războiului dintre Israel și Hamas vor începe pe măsură ce vor fi puse în aplicare alte puncte ale planului. Finanțarea și reconstrucția nu vor avansa până când nu se va putea verifica funcționarea unei administrații sub egida NCAG.

„Cu cât implementarea avansează mai repede, cu atât mai repede Gaza poate începe reconstrucția locuințelor, școlilor, spitalelor, infrastructurii și vieții economice la scară largă”, a declarat Mladenov.

Mladenov a subliniat că fiecare etapă a implementării planului depinde de îndeplinirea obligațiilor de către fiecare parte și a anunțat că va fi creat un mecanism de verificare pentru a se asigura că aceste obligații sunt îndeplinite înainte de a se trece la etapele următoare.

