A fost stabilită țara în care se va desfășura summitul NATO din 2026

Waving flag of Nato
Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunţat marţi că summitul NATO din 2026 va avea loc în perioada 7-8 iulie la Complexul prezidenţial Beştepe (Külliye) din Ankara, Turcia, informează un comunicat al organizației, citat de News.ro.

„Doresc să mulţumesc Turciei pentru găzduirea acestei reuniuni importante. Turcia este un aliat puternic al NATO de peste 70 de ani, aducând contribuţii inestimabile la securitatea noastră comună. La următorul summit, liderii vor continua să facă din NATO o alianţă mai puternică, mai echitabilă şi mai letală, pregătită să răspundă provocărilor critice la adresa securităţii noastre”, a declarat Mark Rutte.

Este pentru a doua oară când Turcia găzduieşte un summit NATO, după Istanbul, în 2004.

Summiturile NATO reunesc liderii aliaţi pentru a lua decizii cu privire la chestiuni importante cu care se confruntă Alianţa. În ultimii ani, agenda summiturilor a fost dictată de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina.

La summitul NATO de anul acesta, găzduit de Haga, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Ucraina a rămas în subsidiar, în schimb aliaţii au decis, la dorinţa expresă a liderului american, creşterea cheltuielilor de apărare la 5 la sută din PIB-ul fiecărei ţări membre.

 

